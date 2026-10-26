เสียดาย! The Ghost Secret เตรียมยุติรายการ หลังถูกบิดเงินล้านไปต่อไม่ไหว ปิดตำนาน 7 ปี
ช็อก! The Ghost Secret ไขความลับโลกวิญญาณ เตรียมยุติรายการ เผยถูกบิดเงินหลายล้านบาทจนไม่มีทุนทำต่อ ยอมรับเสียดายหลังอยู่กันมานาน 7 ปี
แฟนรายการสายลี้ลับใจหาย หลังรายการดัง “THE GHOST SECRET ไขความลับโลกวิญญาณ” ที่ดำเนินรายการโดย อ.โอเล่ ญาณสัมผัส, ท็อฟฟี่ ศิวดล (ท็อฟฟี่ 3.50) และ ส้มเช้ง สามช่า ประกาศเตรียมยุติการถ่ายทำและออกอากาศภายในปี 2569 นี้ ด้วยเหตุผลหลายประการที่ทำให้ไม่สามารถเดินหน้าต่อได้
ทางรายการแจ้งว่ายังเหลือคิวถ่ายทำอีก 5 วันสุดท้าย ส่วนจะเป็นสถานที่หรือวันเวลาใด จะมีการประกาศแจ้งให้ทราบอีกครั้งผ่านทางหน้าเพจเฟซบุ๊ก Theghostsecret ไขความลับโลกวิญญาณ เพื่อให้แฟนคลับที่อยากไปร่วมชมการถ่ายทำและให้กำลังใจทีมงานได้ติดตามอย่างใกล้ชิด
ล่าสุด ส้มเช้ง สามช่า หนึ่งในพิธีกรได้ออกมาเปิดใจถึงเบื้องลึกการปิดรายการว่า รายการเดินทางมาถึงปีที่ 7 และจะออนแอร์จนถึงสิ้นปีนี้เท่านั้น สาเหตุหลักที่ต้องหยุดพักมาจากทางด้าน อ.โอเล่ ที่กำลังเผชิญปัญหา 2 เรื่องใหญ่ คือ คุณแม่กำลังป่วย และปัญหาเรื่องเงินทุน
ที่ผ่านมารายการเจอปัญหาเรื่องรายได้จากยูทูบ เนื่องจากบริษัทที่เข้ามาดูแลระบบหลังบ้านไม่ยอมจ่ายเงิน ทำให้สูญเสียรายได้ไปเป็นหลักล้านบาท ส่งผลให้ อ.โอเล่ ไม่มีเงินทุนสำหรับทำรายการต่อ ประกอบกับรูปแบบรายการดั้งเดิมไม่ได้เปิดรับสปอนเซอร์หรือลูกค้าทั่วไป
ตนเคยเสนอ อ.โอเล่ ว่าหากอยากทำต่อ อาจต้องปรับรูปแบบรายการให้มีการคั่นโฆษณาหรือขายของเพื่อหารายได้ แต่ อ.โอเล่ ปฏิเสธ เพราะอยากคงรูปแบบเดิมไว้และขอเลือกที่จะพักไปก่อน เมื่อถามย้ำว่าจะแยกไปทำคนเดียวหรือทำในรูปแบบอื่นหรือไม่ อาจารย์ยืนยันว่ายังไม่มีแผนทำอะไร ขอพักไว้ก่อน
ส้มเช้งยอมรับว่าแอบเสียดายรายการดี ๆ ที่ทั้ง 3 คนร่วมกันลงทุนลงแรงสร้างมาด้วยกัน แต่ในฐานะพิธีกร การทำงานผ่านมาได้ถึง 7 ปี ถือว่าได้กำไรจากประสบการณ์มามากแล้ว
ส่วนโอกาสที่รายการจะกลับมาทำใหม่นั้น ยังตอบไม่ได้ ต้องขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของอ.โอเล่ ตอนนี้ตนกับท็อฟฟี่ก็คุยกันขำ ๆ ว่าถ้าไม่มี อ.โอเล่ แล้ว จะเหลือแค่ “อาจารย์ส้มเช้ง” กับ “อาจารย์ท็อป” จะพากันไปทิศทางไหนดี ทุกอย่างล้วนถูกกำหนดไว้แล้ว อนาคตหากมีสปอนเซอร์ใจดีเข้ามาสนับสนุนอย่างเต็มที่ ก็อาจมีโอกาสเห็นรายการกลับมาเดินหน้าต่อได้อีกครั้ง
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ฟังแล้วอึ้ง! ต๋อย ไตรภพ เคยขายโฆษณานาทีละ 4 แสน วันนี้ได้ 2 หมื่นก็เก่งแล้ว
- ต๋อย ไตรภพ ตั้งบริษัท 40 ปี ไม่เคยได้ค่าตัวพิธีกร ทั้งที่ต้องได้ตอนละ 4 แสน
- ต๋อย ไตรภพ ยัน ไม่เลิกทำรายการ แค่ย้ายแพลตฟอร์ม ลั่นทำงานจนกว่าจะตาย
- เปิดธุรกิจ “ต๋อย ไตรภพ” จากบริษัทผลิตรายการทีวี สู่แบรนด์ครัวคุณต๋อย ในวันสื่อซบเซา