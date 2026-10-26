เสียดาย! The Ghost Secret เตรียมยุติรายการ หลังถูกบิดเงินล้านไปต่อไม่ไหว ปิดตำนาน 7 ปี

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 26 ต.ค. 2569 13:23 น.| อัปเดต: 26 ต.ค. 2569 13:26 น.
The Ghost Secret ประกาศยุติรายการสิ้นปี 2569

ช็อก! The Ghost Secret ไขความลับโลกวิญญาณ เตรียมยุติรายการ เผยถูกบิดเงินหลายล้านบาทจนไม่มีทุนทำต่อ ยอมรับเสียดายหลังอยู่กันมานาน 7 ปี

แฟนรายการสายลี้ลับใจหาย หลังรายการดัง “THE GHOST SECRET ไขความลับโลกวิญญาณ” ที่ดำเนินรายการโดย อ.โอเล่ ญาณสัมผัส, ท็อฟฟี่ ศิวดล (ท็อฟฟี่ 3.50) และ ส้มเช้ง สามช่า ประกาศเตรียมยุติการถ่ายทำและออกอากาศภายในปี 2569 นี้ ด้วยเหตุผลหลายประการที่ทำให้ไม่สามารถเดินหน้าต่อได้

ทางรายการแจ้งว่ายังเหลือคิวถ่ายทำอีก 5 วันสุดท้าย ส่วนจะเป็นสถานที่หรือวันเวลาใด จะมีการประกาศแจ้งให้ทราบอีกครั้งผ่านทางหน้าเพจเฟซบุ๊ก Theghostsecret ไขความลับโลกวิญญาณ เพื่อให้แฟนคลับที่อยากไปร่วมชมการถ่ายทำและให้กำลังใจทีมงานได้ติดตามอย่างใกล้ชิด

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ล่าสุด ส้มเช้ง สามช่า หนึ่งในพิธีกรได้ออกมาเปิดใจถึงเบื้องลึกการปิดรายการว่า รายการเดินทางมาถึงปีที่ 7 และจะออนแอร์จนถึงสิ้นปีนี้เท่านั้น สาเหตุหลักที่ต้องหยุดพักมาจากทางด้าน อ.โอเล่ ที่กำลังเผชิญปัญหา 2 เรื่องใหญ่ คือ คุณแม่กำลังป่วย และปัญหาเรื่องเงินทุน

ที่ผ่านมารายการเจอปัญหาเรื่องรายได้จากยูทูบ เนื่องจากบริษัทที่เข้ามาดูแลระบบหลังบ้านไม่ยอมจ่ายเงิน ทำให้สูญเสียรายได้ไปเป็นหลักล้านบาท ส่งผลให้ อ.โอเล่ ไม่มีเงินทุนสำหรับทำรายการต่อ ประกอบกับรูปแบบรายการดั้งเดิมไม่ได้เปิดรับสปอนเซอร์หรือลูกค้าทั่วไป

ตนเคยเสนอ อ.โอเล่ ว่าหากอยากทำต่อ อาจต้องปรับรูปแบบรายการให้มีการคั่นโฆษณาหรือขายของเพื่อหารายได้ แต่ อ.โอเล่ ปฏิเสธ เพราะอยากคงรูปแบบเดิมไว้และขอเลือกที่จะพักไปก่อน เมื่อถามย้ำว่าจะแยกไปทำคนเดียวหรือทำในรูปแบบอื่นหรือไม่ อาจารย์ยืนยันว่ายังไม่มีแผนทำอะไร ขอพักไว้ก่อน

ส้มเช้งยอมรับว่าแอบเสียดายรายการดี ๆ ที่ทั้ง 3 คนร่วมกันลงทุนลงแรงสร้างมาด้วยกัน แต่ในฐานะพิธีกร การทำงานผ่านมาได้ถึง 7 ปี ถือว่าได้กำไรจากประสบการณ์มามากแล้ว

ส่วนโอกาสที่รายการจะกลับมาทำใหม่นั้น ยังตอบไม่ได้ ต้องขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของอ.โอเล่ ตอนนี้ตนกับท็อฟฟี่ก็คุยกันขำ ๆ ว่าถ้าไม่มี อ.โอเล่ แล้ว จะเหลือแค่ “อาจารย์ส้มเช้ง” กับ “อาจารย์ท็อป” จะพากันไปทิศทางไหนดี ทุกอย่างล้วนถูกกำหนดไว้แล้ว อนาคตหากมีสปอนเซอร์ใจดีเข้ามาสนับสนุนอย่างเต็มที่ ก็อาจมีโอกาสเห็นรายการกลับมาเดินหน้าต่อได้อีกครั้ง

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ภาพจาก Facebook : Theghostsecret ไขความลับโลกวิญญาณ
รายการ Theghostsecret ไขความลับโลกวิญญาณ ยุติออกอากาศ 2569
ภาพจาก Facebook : Theghostsecret ไขความลับโลกวิญญาณ
พิธีกรรายการ the ghost secret
ภาพจาก Youtube : TheGhostSecret ไขความลับโลกวิญญาณ

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 26 ต.ค. 2569 13:23 น.| อัปเดต: 26 ต.ค. 2569 13:26 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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