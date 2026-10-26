แม่ชม เล่าซีรีย์ ลูกมาเฟียขับเรือชน แฟนคลับฮาลั่นแห่ขอพิกัด

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 26 ต.ค. 2569 11:43 น.| อัปเดต: 26 ต.ค. 2569 11:52 น.
แม่ชม เล่าซีรีย์ ลูกมาเฟียขับเรือชนเรือ แฟนคลับฮาลั่นแห่ขอพิกัด

ชมพู่ อารยา เอ ฮาร์เก็ต ซุปตาร์ตัวแม่ สร้างรอยยิ้มให้แฟนคลับอีกครั้ง หลังปล่อยคอนเทนต์โปรโมตสมาร์ตโฟนจอพับ สวมบทบาทเป็นศูนย์รับเรื่องร้องเรียนคอยเปิดสายพูดคุย ช่วยเหลือปัญหาชีวิตของแฟนๆ แต่ละสายที่โทรศัพท์เข้ามาต่างพกพาเรื่องราวชวนปวดหัวมาให้คุณแม่ซุปตาร์ช่วยหาทางออก

จังหวะที่กลายเป็นไวรัลเกิดขึ้นเมื่อมีสายโทรเข้ามาปรึกษาเรื่องความรัก ระบายความทุกข์ใจหลังโดนแฟนหนุ่มบอกเลิก เหตุผลเพราะเธอติดดูซีรีส์เอไอแนวตั้งมากเกินไป แทนที่แม่ชมจะช่วยปลอบใจหรือเตือนสติ เจ้าตัวกลับยิ่งอินจัด พูดคุยต่อบทอย่างออกรส ก่อนหลุดป้ายยาผลงานเรื่องโปรด แนะนำให้สายปลายทางตามไปดูอย่างออกหน้าออกตา

แม่ชมเล่าฉากเด็ดด้วยน้ำเสียงจริงจังว่า “มันจะมีเรื่องนี้ที่มันเป็นลูกมาเฟียเคยดูไหมคะ ที่เขาเป็นลูกมาเฟีย แล้วที่เขาขับเรือชนกันกับตัวร้ายไง จำได้ไหม เรื่องนี้ก็สนุกนะคะ นางเอกเก่งมากเลยค่ะ บู้มาก” การบรรยายฉากแอ็กชันแบบเห็นภาพทำเอาคนฟังหลุดขำ พล็อตเรื่องดูลอยๆ ชวนขบคิดว่ามีอยู่จริงหรือไม่

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บรรดาชาวเน็ตต่างพากันแห่คอมเมนต์แซวความน่ารักปนความอินกับบทบาทของแม่ชมกันยกใหญ่ หลายคนช่วยกันตามหาพิกัดเรื่องจริงจัง เช่น “มันจะมีเรื่องลูกมาเฟียขับเรือชน เรื่องอะไรคะ อยากดู” บ้างก็เข้ามาแซว “ชอบความขับเรือชนกัน เริ่ด 100/10” ชื่นชมความฮาว่าเป็นตำนานลูกมาเฟียขับเรือชนกันที่รู้กันทั่วบ้านทั่วเมือง

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 26 ต.ค. 2569 11:43 น.| อัปเดต: 26 ต.ค. 2569 11:52 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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