อาลัยคนบันเทิงรวม 16 ดารา–ศิลปินโลก เสียชีวิตปี 2569 ผลงานยังอยู่ในความทรงจำ
ปี 2569 แฟนภาพยนตร์ ซีรีส์ และดนตรีทั่วโลกต้องอำลาศิลปินที่คุ้นเคยหลายคน ทั้งนักแสดงรุ่นใหญ่เจ้าของรางวัลออสการ์ นักร้องผู้สร้างบทเพลงข้ามยุค และนักแสดงรุ่นใหม่ที่ยังมีเส้นทางในวงการรออยู่ข้างหน้า
บางคนเป็นใบหน้าที่ผู้ชมเห็นมาตั้งแต่วัยเด็ก บางคนมีเสียงที่ทำให้ตัวละครกลายเป็นขวัญใจคนทั่วโลก บทความนี้รวบรวม 16 คนบันเทิงต่างประเทศที่เสียชีวิตในปี 2569 ตามรายชื่อในภาพที่มีการเผยแพร่ พร้อมย้อนถึงผลงานสำคัญของแต่ละคน โดยรวบรวมข้อมูลถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2569
แคเธอรีน โอฮารา — แม่ของเควินใน Home Alone
แคเธอรีน โอฮารา (Catherine O’Hara) เสียชีวิตเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2569 อายุ 71 ปี เธอเป็นนักแสดงที่ผู้ชมหลายรุ่นจดจำจากบทแม่ของเควินในภาพยนตร์ Home Alone สองภาคแรก ก่อนสร้างความประทับใจอีกครั้งในบทมอยรา โรส จากซีรีส์ Schitt’s Creek
ความสามารถด้านการแสดงตลกทำให้โอฮาราสร้างตัวละครที่ทั้งแปลก มีเสน่ห์ และน่าจดจำได้ตลอดอาชีพ ตั้งแต่รายการ SCTV ไปจนถึงผลงานโทรทัศน์ยุคใหม่
เจมส์ แวน เดอร์ บีค — พระเอกขวัญใจวัยรุ่นจาก Dawson’s Creek
เจมส์ แวน เดอร์ บีค (James Van Der Beek) เสียชีวิตวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569 อายุ 48 ปี หลังต่อสู้กับมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง โดยคิมเบอร์ลี ภรรยา เป็นผู้แจ้งข่าวการจากไป
เขาโด่งดังจากบทดอว์สัน ลีรี ใน Dawson’s Creek ซีรีส์วัยรุ่นที่ออกอากาศระหว่างปี 2541 ถึง 2546 และมีผลงานภาพยนตร์อย่าง Varsity Blues กับ The Rules of Attraction ซึ่งทำให้เขาเป็นหนึ่งในนักแสดงที่ผู้ชมจดจำจากช่วงปลายยุค 90
โรเบิร์ต ดูวัลล์ — นักแสดงออสการ์จาก The Godfather
โรเบิร์ต ดูวัลล์ (Robert Duvall) จากไปในเดือน กุมภาพันธ์ 2569 อายุ 95 ปี ภรรยาแจ้งว่าเขาเสียชีวิตอย่างสงบ หลังสร้างผลงานการแสดงยาวนานหลายทศวรรษ
ดูวัลล์รับบททอม เฮเกน ที่ปรึกษาของครอบครัวคอร์เลโอเนใน The Godfather และมีบทบาทเด่นใน Apocalypse Now ก่อนคว้าออสการ์นักแสดงนำชายจาก Tender Mercies นอกจากนี้ยังมี Lonesome Dove และ The Apostle เป็นผลงานสำคัญในอาชีพ
เอริก เดน — “หมอสโลน” แห่ง Grey’s Anatomy
เอริก เดน (Eric Dane) เสียชีวิตวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569 อายุ 53 ปี หลังป่วยด้วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงเอแอลเอส หรือ ALS
แฟนซีรีส์รู้จักเขาจากบทหมอมาร์ก สโลน เจ้าของฉายา “แม็กสตีมี” ใน Grey’s Anatomy รวมถึงบทบาทใน Euphoria และ The Last Ship ช่วงท้ายชีวิต เดนใช้เวลาอยู่กับครอบครัวและเขียนบันทึกความทรงจำ เพื่อให้ลูกสาวทั้งสองได้รู้จักชีวิตของพ่อมากขึ้น
ชัค นอร์ริส — ตำนานนักบู๊ผู้กลายเป็นไอคอนวัฒนธรรมป๊อป
ชัค นอร์ริส (Chuck Norris) เสียชีวิตในเดือน มีนาคม 2569 อายุ 86 ปี ครอบครัวแจ้งว่าเขาจากไปท่ามกลางคนที่รัก และขอเก็บรายละเอียดบางส่วนไว้เป็นเรื่องส่วนตัว
นอกจากฝีมือศิลปะการต่อสู้ นอร์ริสยังเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางจากซีรีส์ Walker, Texas Ranger ชื่อของเขาอยู่กับผู้ชมทั้งในฐานะนักแสดงแอ็กชันและบุคคลที่ถูกนำไปสร้างมุกบนโลกอินเทอร์เน็ตจนคนรุ่นหลังรู้จักตามไปด้วย
เดวีย์ เชส — นักแสดง The Ring และเสียงของลิโล
เดวีย์ เชส (Daveigh Chase) เสียชีวิตในเดือน มิถุนายน 2569 อายุ 35 ปี เธอเริ่มทำงานในวงการตั้งแต่วัยเด็ก และมีผลงานที่ให้อารมณ์แตกต่างกันอย่างชัดเจน
ผู้ชมภาพยนตร์สยองขวัญจำเธอได้จากบทซามาราใน The Ring ฉบับปี 2545 ขณะที่แฟนแอนิเมชันคุ้นเคยกับเสียงของเธอในบทลิโลจาก Lilo & Stitch นอกจากนี้ยังมีผลงาน Donnie Darko และซีรีส์ Big Love
แซม นีลล์ — ดร.แอลัน แกรนต์ ผู้พาผู้ชมเข้าสู่โลก Jurassic Park
แซม นีลล์ (Sam Neill) เสียชีวิตวันที่ 13 กรกฎาคม 2569 อายุ 78 ปี ตัวแทนเปิดเผยในเวลาต่อมาว่าเขาเสียชีวิตจากปอดอักเสบ หลังเคยเข้ารับการรักษามะเร็งต่อมน้ำเหลือง
บท ดร.แอลัน แกรนต์ ใน Jurassic Park ทำให้เขาเป็นที่รักของผู้ชมทั่วโลก แต่เส้นทางการแสดงของนีลล์ยังมีทั้ง The Piano, Dead Calm, The Hunt for Red October และ Peaky Blinders แสดงถึงความสามารถที่ครอบคลุมทั้งบทอบอุ่น บทดราม่า และตัวละครที่ชวนหวาดระแวง
เบรนดา ฟริกเกอร์ — นักแสดงหญิงออสการ์ชาวไอริช
เบรนดา ฟริกเกอร์ (Brenda Fricker) เสียชีวิตวันที่ 16 กรกฎาคม 2569 อายุ 81 ปี ที่กรุงดับลิน ประเทศไอร์แลนด์
เธอเป็นนักแสดงหญิงชาวไอริชคนแรกที่คว้ารางวัลออสการ์ด้านการแสดง จากบทแม่ใน My Left Foot ส่วนผู้ชมภาพยนตร์ครอบครัวอาจจดจำเธอได้ในบทหญิงให้อาหารนกพิราบใน Home Alone 2: Lost in New York ตัวละครที่ช่วยเหลือเควินและเป็นส่วนสำคัญของเรื่อง
เคย์ลี ฮอตเทิล — นักแสดงวัยรุ่นจาก Godzilla vs. Kong
เคย์ลี ฮอตเทิล (Kaylee Hottle) เสียชีวิตวันที่ 21 กรกฎาคม 2569 อายุ 18 ปี หลังประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ โดยพ่อของเธอเป็นผู้แจ้งข่าว
ฮอตเทิลเป็นที่รู้จักจากบท เจีย ในภาพยนตร์ตระกูล Godzilla x Kong การจากไปของเธอเกิดขึ้นขณะที่ยังเป็นนักแสดงรุ่นใหม่ และทำให้แฟนภาพยนตร์ที่ติดตามตัวละครนี้ร่วมแสดงความอาลัย
มาร์ก ไรเดลล์ — ผู้กำกับ On Golden Pond
มาร์ก ไรเดลล์ (Mark Rydell) เสียชีวิตในเดือน สิงหาคม 2569 อายุ 97 ปี ลูกสาวเปิดเผยว่าเขาจากไปด้วยสาเหตุตามธรรมชาติที่บ้านพักสำหรับบุคลากรในวงการบันเทิงในลอสแอนเจลิส
ไรเดลล์มีผลงานกำกับสำคัญคือ On Golden Pond ซึ่งทำให้เขาได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงออสการ์สาขาผู้กำกับยอดเยี่ยม ตลอดอาชีพเขาได้ทำงานร่วมกับนักแสดงระดับตำนาน ทั้งเฮนรี ฟอนดา แคเธอรีน เฮปเบิร์น สตีฟ แม็กควีน และจอห์น เวย์น
เฮย์เดน พาเน็ตเทียร์ — นักแสดงจาก Heroes และ Nashville
เฮย์เดน พาเน็ตเทียร์ (Hayden Panettiere) เสียชีวิตวันที่ 16 สิงหาคม 2569 อายุ 36 ปี ทิ้งผลงานทั้งด้านการแสดงและการร้องเพลงไว้ให้แฟน ๆ จดจำ
ใน Nashville เธอรับบทนักร้องสาวจูเลียต บาร์นส์ และได้แสดงความสามารถด้านเสียงร้องควบคู่ไปกับการแสดง หลังการจากไป คอนนี บริตตัน เพื่อนร่วมงานในซีรีส์ กล่าวถึงพรสวรรค์ของเธอและมิตรภาพที่ทั้งคู่มีให้กันตลอดหลายปี
ดอลลี พาร์ตัน — เจ้าของเพลง Jolene และ I Will Always Love You
ดอลลี พาร์ตัน (Dolly Parton) เสียชีวิตวันที่ 25 สิงหาคม 2569 อายุ 80 ปี เธอเป็นทั้งนักร้อง นักแต่งเพลง นักแสดง และผู้ทำงานการกุศลที่มีแฟนเพลงหลายรุ่น
เพลงอย่าง Jolene, Coat of Many Colors และ I Will Always Love You เป็นส่วนหนึ่งของผลงานที่ทำให้เธอได้รับการยอมรับทั่วโลก นอกเหนือจากดนตรี พาร์ตันยังแสดงใน 9 to 5 และ Steel Magnolias รวมถึงก่อตั้งโครงการ Imagination Library เพื่อส่งเสริมการอ่านด้วยการมอบหนังสือให้เด็ก ๆ
ทิม เคอร์รี — นักแสดงผู้สร้างตัวละครสุดจัดจ้าน
ทิม เคอร์รี (Tim Curry) เสียชีวิตวันที่ 25 สิงหาคม 2569 อายุ 80 ปี เขาเป็นที่รู้จักจากบท ดร.แฟรงก์-เอ็น-เฟอร์เทอร์ ใน The Rocky Horror Picture Show ซึ่งกลายเป็นตัวละครสำคัญของภาพยนตร์คัลต์
เคอร์รีมีผลงานทั้งบนเวทีและหน้าจอ รวมถึงภาพยนตร์ Clue และ Home Alone 2: Lost in New York บุคลิก น้ำเสียง และจังหวะการแสดงทำให้เขาสร้างความโดดเด่นได้แม้ในบทสมทบ
ปีเตอร์ คัลเลน — เสียงของออพติมัส ไพรม์
ปีเตอร์ คัลเลน (Peter Cullen) เสียชีวิตในเดือน สิงหาคม 2569 อายุ 85 ปี สำหรับแฟน Transformers เขาคือผู้มอบเสียงอันหนักแน่นให้ ออพติมัส ไพรม์ ตั้งแต่แอนิเมชันปี 2527 และกลับมาพากย์บทนี้ในภาพยนตร์อีกหลายภาค
คัลเลนยังเป็นเสียงของ อียอร์ ในผลงานตระกูล Winnie the Pooh รวมถึงมีงานพากย์ใน G.I. Joe และ The Smurfs เสียงของเขาจึงผูกพันกับความทรงจำวัยเด็กของผู้ชมมากกว่าหนึ่งรุ่น
อีวา มารี เซนต์ — นักแสดงจากยุคทองฮอลลีวูด
อีวา มารี เซนต์ (Eva Marie Saint) เสียชีวิตวันที่ 6 ตุลาคม 2569 อายุ 102 ปี ที่บ้านในลอสแอนเจลิส ท่ามกลางครอบครัวและคนใกล้ชิด
เธอคว้าออสการ์จากภาพยนตร์เรื่องแรก On the Waterfront ซึ่งแสดงประกบมาร์ลอน แบรนโด ก่อนมีผลงานสำคัญอย่าง North by Northwest ของผู้กำกับอัลเฟรด ฮิตช์ค็อก ในช่วงหลังเธอยังรับงานพากย์เป็นคาทาราในแอนิเมชัน The Legend of Korra
อาร์เจ มิตต์ — วอลเตอร์ ไวต์ จูเนียร์ แห่ง Breaking Bad
อาร์เจ มิตต์ (RJ Mitte) เสียชีวิตวันที่ 12 ตุลาคม 2569 อายุ 34 ปี เขาโด่งดังจากบท วอลเตอร์ ไวต์ จูเนียร์ หรือฟลินน์ ลูกชายของตัวละครหลักใน Breaking Bad
นอกจากงานแสดง มิตต์ยังทำงานรณรงค์เพื่อสิทธิและโอกาสของคนพิการ โดยนำประสบการณ์การใช้ชีวิตกับภาวะสมองพิการ หรือ cerebral palsy มาช่วยผลักดันให้วงการบันเทิงนำเสนอคนพิการอย่างเข้าใจมากขึ้น ผลงานของเขาจึงมีความหมายทั้งในฐานะนักแสดงและผู้เรียกร้องให้คนพิการมีพื้นที่ในอุตสาหกรรม
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ช็อก “ที AF6” เสียชีวิตกะทันหัน ที่ปักกิ่ง ประสานนำร่างกลับไทย
- อาลัย ดอลลี่ พาร์ตัน ราชินีเพลงคันทรี เสียชีวิตแล้ว
- เปิดสาเหตุ แซม นีลล์ พระเอก Jurassic Park เสียชีวิตกะทันหันวัย 78 ปี
- อาลัย อาร์เจ มิตตี จาก Breaking Bad เสียชีวิตในวัย 34 ปี