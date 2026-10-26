สิ้น สารวัตรทหารถูกยิงดับ ขณะห้ามวัยรุ่นตีกัน เศร้าประวัติ พ่อเลี้ยงเดี่ยวเสาหลักครอบครัว

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 26 ต.ค. 2569 11:53 น.| อัปเดต: 26 ต.ค. 2569 11:55 น.
สารวัตรทหารห้ามวัยรุ่นทะเลาะถูกยิงเสียชีวิต

อาลัย สารวัตรทหารถูกยิงเสียชีวิต ขณะเข้าห้ามปรามกลุ่มวัยรุ่นทะเลาะวิวาท แม่เผยประวัติสะเทือนใจ เป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยว-เสาหลักหาเลี้ยงครอบครัว ชอบช่วยเหลือผู้อื่นตลอด

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2569 เกิดเหตุสลดบริเวณถนนชราทัศน์ ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ส.อ.สุไหลหมาน บินอาหวา อายุ 26 ปี ทหารสังกัด ร้อย.สห.มทบ.42 ค่ายเสนาณรงค์ อำเภอหาดใหญ่ ถูกชายอายุ 20 ปี ใช้อาวุธปืนยิงเข้าที่บริเวณกลางหน้าท้องเสียชีวิต ขณะเข้าไประงับเหตุกลุ่มวัยรุ่นทะเลาะวิวาท ก่อนที่ผู้ก่อเหตุจะดอดเข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในเวลาต่อมา

ก่อนเกิดเหตุ ส.อ. สุไลมาน เดินทางมาเที่ยวพักผ่อนในพื้นที่เกิดเหตุ และไม่ได้มีความเกี่ยวข้องหรือรู้จักกับกลุ่มคู่กรณีแต่อย่างใด โดยยืนอยู่บริเวณฝั่งตรงข้ามจุดเกิดเหตุ จากหลักฐานภาพกล้องวงจรปิดในจุดเกิดเหตุว่า เวลา 00:01 น. กลุ่มของ นายแก๊บ คู่กรณีกำลังจะเดินทางแยกย้ายกลับบ้าน จากนั้นกลุ่มของผู้ก่อเหตุซึ่งเดินทางมาจัดงานวันเกิดที่สถานบันเทิงเดียวกันได้เดินเข้ามา จากนั้นผู้ก่อเหตุได้เปิดฉากทำร้ายนายแก๊บ ก่อนที่กลุ่มเพื่อนจะเข้ารุมทำร้ายนายแก๊บเพียงคนเดียว รวมถึงรุมทำร้ายแฟนสาวและมารดาของนายแก๊บอย่างชุลมุน

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ส.อ. สุไลมาน ซึ่งเห็นเหตุการณ์ตรงหน้าจึงตัดสินใจเข้าไประงับเหตุและผลักดันตัวผู้ก่อเหตุออก แต่อีกฝ่ายไม่พอใจชักอาวุธปืนออกมายิงใส่เข้าที่บริเวณกลางหน้าท้องก่อนจะเสียชีวิตในเวลาต่อมา

ล่าสุดผู้ก่อเหตุตัดสินใจเข้ามอบตัวที่ สภ.สทิงพระ และถูกควบคุมตัวมายัง สภ.เมืองสงขลา โดยมีสีหน้าเรียบเฉย ก้มหน้าหลบกล้อง และปิดปากเงียบไม่ตอบคำถามใด ๆ ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งค้นหาอาวุธปืนของกลางเพื่อนำมาประกอบคดีต่อไป

สำหรับ ส.อ. สุไลมาน บินอาวา วัย 26 ปี รับราชการเป็นสารวัตรทหารประมาณ 6 ปี เป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวที่ต้องดูแลลูกชายวัยเพียง 6 ขวบ และเป็นเสาหลักหาเลี้ยงครอบครัว

มารดาของผู้เสียชีวิต เปิดใจว่า ลูกชายเป็นคนชอบช่วยเหลือผู้อื่นมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนบ้าน ผู้สูงอายุ หรือเด็ก การสูญเสียครั้งนี้สร้างความเสียใจอย่างสุดซึ้งแก่ครอบครัว และขอให้ผู้ก่อเหตุได้รับโทษตามกฎหมายและผลกรรมที่ได้ก่อไว้

ส.อ.สุไหลหมาน บินอาหวา

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 26 ต.ค. 2569 11:53 น.| อัปเดต: 26 ต.ค. 2569 11:55 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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