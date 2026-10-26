กสิกรไทย แจงไว ปมสลิป 7 ล้านอ้างโอนถึงอนุทิน ไม่พบเลขบัญชีในระบบ K PLUS จำกัด 5 ล้าน
ธนาคารชี้แจง 2 ข้อ หลังเพจเผยภาพอ้างโอนค่าน้ำชาเข้าบัญชี นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เมื่อปี 2566 ระบุไม่พบเลขบัญชีผู้รับในระบบ ส่วน K PLUS โอนได้สูงสุด 5 ล้านบาทต่อวัน
วันนี้ (26 ตุลาคม 2569) ธนาคารกสิกรไทย เผยแพร่แถลงการณ์ผ่านเฟซบุ๊ก KBank Live หลังมีการส่งต่อภาพสลิปโอนเงิน 7 ล้านบาทในโลกออนไลน์ โดยระบุชื่อผู้รับเงินเป็นนายอนุทิน ชาญวีรกูล ธนาคารตรวจสอบภาพสลิป ก่อนชี้แจงข้อเท็จจริง 2 ข้อ โดยข้อแรกระบุว่า
“ธนาคารไม่พบเลขที่บัญชีผู้รับเงินที่ปรากฏในภาพ ซึ่งถูกระบุว่าเป็นบัญชีของนายอนุทิน ชาญวีรกูล ในระบบของธนาคารกสิกรไทย”
ส่วนข้อที่สอง ธนาคารยืนยันว่า ” การโอนเงินผ่านช่องทาง K PLUS สามารถทำรายการได้สูงสุด 5 ล้านบาทต่อวัน”
สำหรับที่มาของเรื่อง เริ่มจากวันที่ 26 ตุลาคม เฟซบุ๊กเพจ Godd Dam เผยแพร่ภาพสลิปโอนเงิน 7 ล้านบาท โดยปรากฏวันที่ทำรายการ 31 ตุลาคม 2566 เวลา 15.03 น. พร้อมระบุชื่อ นายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นผู้รับเงิน
เพจอ้างว่าเงิน 7 ล้านบาทเป็นค่าน้ำชา ก่อนมีผู้ส่งต่อภาพในโลกออนไลน์และเรียกร้องให้ตรวจสอบธุรกรรม กระทั่งโพสต์ต้นทางหายไปในเวลาต่อมา
นายเอกภพ เพียรพิเศษ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหา โดยยืนยันว่าข้อมูลการโอนเงิน 7 ล้านบาทให้นายกรัฐมนตรีเป็นข่าวปลอม พร้อมตั้งข้อสังเกตว่าภาพสลิปสามารถตัดต่อขึ้นมาได้
นายเอกภพยังเปิดเผยว่า กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำลังตรวจสอบผู้เผยแพร่ข้อมูล รวมถึงเครือข่ายที่อาจเกี่ยวข้องกับการส่งต่อข้อความผ่านโซเชียลมีเดีย
ก่อนธนาคารกสิกรไทยออกแถลงการณ์ หมอของขวัญ พญ.ของขวัญ ฟูจิตนิรันดร์ โพสต์ผลทดลองโอนเงินผ่านแอปธนาคาร โดยพบว่าสามารถโอนเงิน 7 ล้านบาทระหว่างบัญชีตัวเองได้ แต่หากโอนไปยังบัญชีบุคคลอื่น ระบบจำกัดวงเงินสูงสุด 5 ล้านบาทต่อครั้ง
หมอของขวัญระบุว่า ได้โทรศัพท์สอบถาม RM หรือเจ้าหน้าที่ธนาคารที่ดูแลลูกค้ารายสำคัญ พร้อมตรวจสอบเงื่อนไขย้อนหลังถึงปี 2566 ก่อนตั้งข้อสงสัยว่าสลิปที่เผยแพร่อาจเป็นของปลอม
ก่อนหน้านี้ เว็บไซต์ The Thaiger รายงานประเด็น ธนาคารโอนเงิน 7 ล้านได้จริงไหม? เช็กวงเงิน หลังดราม่าสลิปค่าน้ำชา อ้างอิงข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ว่า ระบบธนาคารสามารถรองรับธุรกรรมมูลค่า 7 ล้านบาทได้จริง แต่ต้องพิจารณาช่องทางและเงื่อนไขของธนาคารแต่ละแห่ง
การโอนเงินมูลค่าสูงผ่านสาขาธนาคารหรือระบบบาทเนต ใช้หลักเกณฑ์ต่างจากการโอนผ่าน Mobile Banking ซึ่งธนาคารสามารถกำหนดวงเงินสูงสุดต่อรายการและต่อวันได้
สำหรับแถลงการณ์ล่าสุด ธนาคารกสิกรไทยให้ข้อมูลเฉพาะผลตรวจสอบเลขบัญชีผู้รับที่ปรากฏในภาพและวงเงินโอนผ่าน K PLUS โดยยังไม่ได้ระบุว่าใครเป็นผู้จัดทำภาพสลิป หรือมีการนำข้อมูลใดมาใช้สร้างเอกสารที่เผยแพร่
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