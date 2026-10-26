หมอของขวัญ ทดลองโอน 7 ล้าน พบเข้าบัญชีคนอื่นได้สูงสุด 5 ล้าน ตั้งข้อสงสัยสลิปค่าน้ำชา
หมอของขวัญ พญ.ของขวัญ ฟูจิตนิรันดร์ ทดลองโอนเงิน 7 ล้านบาทผ่านแอปธนาคาร หลังมีการเผยแพร่ภาพสลิปค่าน้ำชา 7 ล้านบาทที่อ้างว่าโอนเข้าบัญชีนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี พบว่าโอนเงินจำนวนนี้เข้าบัญชีตัวเองได้ แต่หากโอนให้บุคคลอื่น ระบบจำกัดวงเงินสูงสุดเพียง 5 ล้านบาทต่อครั้ง แม้เป็นลูกค้าระดับสูงสุดของธนาคารก็ตาม
สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2569 เฟซบุ๊กเพจ Godd Dam เผยแพร่ภาพสลิปโอนเงินจำนวน 7 ล้านบาท พร้อมกล่าวอ้างว่าเป็นเงินค่าน้ำชาที่มีบุคคลโอนเข้าบัญชีของนายอนุทินเมื่อปี 2566 ก่อนที่โพสต์ต้นทางจะหายไปจากเพจ
ต่อมา นายเอกภพ เพียรพิเศษ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหา โดยยืนยันว่าเป็นข่าวปลอม พร้อมตั้งข้อสังเกตว่าภาพสลิปสามารถตัดต่อได้ จึงต้องตรวจสอบว่ามีธุรกรรมเกิดขึ้นจริงหรือไม่
วันเดียวกัน หมอของขวัญโพสต์เฟซบุ๊กเปิดเผยผลทดลองโอนเงินผ่านแอปธนาคาร เพื่อตรวจสอบว่าสามารถโอนเงินครั้งละ 7 ล้านบาทได้จริงหรือไม่
ผลปรากฏว่า หากโอนเงินระหว่างบัญชีของตัวเอง ระบบรองรับวงเงินครั้งละ 7 ล้านบาท แต่เมื่อเปลี่ยนบัญชีปลายทางเป็นของบุคคลอื่น กลับโอนได้สูงสุดเพียง 5 ล้านบาทต่อครั้ง
หมอของขวัญระบุว่า “เมื่อกี้ลองโอนดูปรากฏว่าเราจะสามารถโอนครั้งละ 7 ล้านต่อครั้งได้กับแค่บัญชีของตัวเอง หากโอนไปบัญชีอื่น จะขึ้นว่าได้สูงสุด 5 ล้านต่อครั้ง”
หลังทดลองแล้วพบวงเงินต่างกัน จึงโทรศัพท์สอบถาม RM (Relationship Manager) หรือเจ้าหน้าที่ธนาคารที่ดูแลลูกค้ารายสำคัญ ว่ามีบัญชีระดับสูงกว่านี้หรือกรณีพิเศษที่สามารถโอนเงินให้บุคคลอื่นเกิน 5 ล้านบาทต่อครั้งได้หรือไม่
หมอของขวัญเล่าว่า RM ยืนยันว่าวงเงิน 5 ล้านบาทต่อครั้งเป็นระดับสูงสุดแล้ว ไม่สามารถยื่นเอกสารหรือขอเพิ่มวงเงินได้ เนื่องจากบัญชีของตนอยู่ในระดับ Wisdom Infinite ซึ่งเป็นระดับสูงสุดตามเงื่อนไขที่เจ้าหน้าที่แจ้ง
นอกจากนี้ ยังสอบถามย้อนหลังถึงปี 2566 ซึ่งตรงกับปีที่ปรากฏบนสลิปค่าน้ำชา โดยได้รับคำตอบว่า ในช่วงเวลาดังกล่าว ธนาคารก็กำหนดวงเงินโอนไปยังบัญชีบุคคลอื่นสูงสุด 5 ล้านบาทต่อครั้งเช่นกัน
หมอของขวัญจึงตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับความถูกต้องของสลิปที่เผยแพร่ พร้อมระบุว่า “ดังนั้นเป็นไปได้สูงที่สลิปนั้นจะปลอมค่ะ”
อย่างไรก็ตาม หมอของขวัญให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) มีบริการที่สามารถโอนเงินครั้งละ 10 ล้านบาทระหว่างบัญชีภายในธนาคารเดียวกันได้
ผลทดลองและคำตอบจาก RM ทำให้เกิดข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับวงเงินที่ปรากฏบนสลิป แต่ยังไม่สามารถใช้ยืนยันได้ว่าสลิปเป็นของปลอม เนื่องจากเป็นข้อมูลเงื่อนไขของบัญชีที่หมอของขวัญใช้งาน ขณะที่ยังไม่มีผลตรวจสอบธุรกรรมจากธนาคารผู้ออกสลิป
ในส่วนของข้อมูลจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ระบุว่า ระบบธนาคารสามารถรองรับการโอนเงินมูลค่า 7 ล้านบาทได้จริง แต่ไม่ได้หมายความว่าลูกค้าทุกคนจะสามารถโอนเงินจำนวนนี้ผ่านแอปธนาคารได้ภายในครั้งเดียว
ธปท. ระบุในหลักเกณฑ์เกี่ยวกับธุรกรรมเงินสดว่า ลูกค้าสามารถโอนเงินหรือใช้เช็คขีดคร่อมเข้าบัญชีตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไปได้ตามปกติ เนื่องจากสามารถติดตามและตรวจสอบเส้นทางการเงินย้อนหลังได้
ส่วนวงเงินโอนผ่าน Mobile Banking ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละธนาคาร โดยวงเงินต่อครั้งและต่อวันอาจแตกต่างกัน รวมถึงการโอนระหว่างบัญชีตัวเองกับการโอนให้บุคคลอื่น
ธปท. ยังมีมาตรการกำหนดวงเงินโอนผ่านช่องทางดิจิทัลตามลักษณะการใช้งานของลูกค้า หรือ Customer Profiling ซึ่งเริ่มใช้ในปี 2568 โดยไม่นับรวมการโอนเงินไปยังบัญชีของตัวเองภายในธนาคารเดียวกันในวงเงินตามมาตรการนี้
สำหรับภาพสลิปที่อ้างว่าเกิดขึ้นในปี 2566 จึงต้องตรวจสอบเงื่อนไขของธนาคารในช่วงเวลานั้น รวมถึงช่องทางที่ใช้โอนเงินว่าเป็นแอปพลิเคชัน สาขาธนาคาร หรือบริการธุรกรรมมูลค่าสูงประเภทอื่น
ขณะนี้ยังต้องรอให้ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ชี้แจงว่า ในปี 2566 ธนาคารที่เกี่ยวข้องอนุญาตให้โอนเงินไปยังบัญชีบุคคลอื่นครั้งละ 7 ล้านบาทผ่านช่องทางที่ปรากฏบนสลิปได้หรือไม่ รวมถึงเงื่อนไขของลูกค้าระดับพิเศษ ส่วนการยืนยันว่าสลิปเป็นของจริงหรือปลอม ต้องอาศัยข้อมูลธุรกรรมจากธนาคารผู้ออกสลิปโดยตรง
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