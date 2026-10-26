หมอของขวัญ ทดลองโอน 7 ล้าน พบเข้าบัญชีคนอื่นได้สูงสุด 5 ล้าน ตั้งข้อสงสัยสลิปค่าน้ำชา

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 26 ต.ค. 2569 11:07 น.| อัปเดต: 26 ต.ค. 2569 11:07 น.
หมอของขวัญ ทดลองโอน 7 ล้าน พบเข้าบัญชีคนอื่นได้สูงสุด 5 ล้าน ตั้งข้อสงสัยสลิปค่าน้ำชา
FB/Doctorkatekate

หมอของขวัญ พญ.ของขวัญ ฟูจิตนิรันดร์ ทดลองโอนเงิน 7 ล้านบาทผ่านแอปธนาคาร หลังมีการเผยแพร่ภาพสลิปค่าน้ำชา 7 ล้านบาทที่อ้างว่าโอนเข้าบัญชีนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี พบว่าโอนเงินจำนวนนี้เข้าบัญชีตัวเองได้ แต่หากโอนให้บุคคลอื่น ระบบจำกัดวงเงินสูงสุดเพียง 5 ล้านบาทต่อครั้ง แม้เป็นลูกค้าระดับสูงสุดของธนาคารก็ตาม

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2569 เฟซบุ๊กเพจ Godd Dam เผยแพร่ภาพสลิปโอนเงินจำนวน 7 ล้านบาท พร้อมกล่าวอ้างว่าเป็นเงินค่าน้ำชาที่มีบุคคลโอนเข้าบัญชีของนายอนุทินเมื่อปี 2566 ก่อนที่โพสต์ต้นทางจะหายไปจากเพจ

ต่อมา นายเอกภพ เพียรพิเศษ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหา โดยยืนยันว่าเป็นข่าวปลอม พร้อมตั้งข้อสังเกตว่าภาพสลิปสามารถตัดต่อได้ จึงต้องตรวจสอบว่ามีธุรกรรมเกิดขึ้นจริงหรือไม่

โฆษณา

วันเดียวกัน หมอของขวัญโพสต์เฟซบุ๊กเปิดเผยผลทดลองโอนเงินผ่านแอปธนาคาร เพื่อตรวจสอบว่าสามารถโอนเงินครั้งละ 7 ล้านบาทได้จริงหรือไม่

หมอของขวัญ ทดลองโอน 7 ล้าน
FB/Doctorkatekate

ผลปรากฏว่า หากโอนเงินระหว่างบัญชีของตัวเอง ระบบรองรับวงเงินครั้งละ 7 ล้านบาท แต่เมื่อเปลี่ยนบัญชีปลายทางเป็นของบุคคลอื่น กลับโอนได้สูงสุดเพียง 5 ล้านบาทต่อครั้ง

หมอของขวัญระบุว่า “เมื่อกี้ลองโอนดูปรากฏว่าเราจะสามารถโอนครั้งละ 7 ล้านต่อครั้งได้กับแค่บัญชีของตัวเอง หากโอนไปบัญชีอื่น จะขึ้นว่าได้สูงสุด 5 ล้านต่อครั้ง”

หลังทดลองแล้วพบวงเงินต่างกัน จึงโทรศัพท์สอบถาม RM (Relationship Manager) หรือเจ้าหน้าที่ธนาคารที่ดูแลลูกค้ารายสำคัญ ว่ามีบัญชีระดับสูงกว่านี้หรือกรณีพิเศษที่สามารถโอนเงินให้บุคคลอื่นเกิน 5 ล้านบาทต่อครั้งได้หรือไม่

หมอของขวัญเล่าว่า RM ยืนยันว่าวงเงิน 5 ล้านบาทต่อครั้งเป็นระดับสูงสุดแล้ว ไม่สามารถยื่นเอกสารหรือขอเพิ่มวงเงินได้ เนื่องจากบัญชีของตนอยู่ในระดับ Wisdom Infinite ซึ่งเป็นระดับสูงสุดตามเงื่อนไขที่เจ้าหน้าที่แจ้ง

โฆษณา

นอกจากนี้ ยังสอบถามย้อนหลังถึงปี 2566 ซึ่งตรงกับปีที่ปรากฏบนสลิปค่าน้ำชา โดยได้รับคำตอบว่า ในช่วงเวลาดังกล่าว ธนาคารก็กำหนดวงเงินโอนไปยังบัญชีบุคคลอื่นสูงสุด 5 ล้านบาทต่อครั้งเช่นกัน

หมอของขวัญจึงตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับความถูกต้องของสลิปที่เผยแพร่ พร้อมระบุว่า “ดังนั้นเป็นไปได้สูงที่สลิปนั้นจะปลอมค่ะ”

อย่างไรก็ตาม หมอของขวัญให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) มีบริการที่สามารถโอนเงินครั้งละ 10 ล้านบาทระหว่างบัญชีภายในธนาคารเดียวกันได้

ผลทดลองและคำตอบจาก RM ทำให้เกิดข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับวงเงินที่ปรากฏบนสลิป แต่ยังไม่สามารถใช้ยืนยันได้ว่าสลิปเป็นของปลอม เนื่องจากเป็นข้อมูลเงื่อนไขของบัญชีที่หมอของขวัญใช้งาน ขณะที่ยังไม่มีผลตรวจสอบธุรกรรมจากธนาคารผู้ออกสลิป

หากโอนเงินระหว่างบัญชีของตัวเอง ระบบรองรับวงเงินครั้งละ 7 ล้านบาท
FB/Doctorkatekate

ในส่วนของข้อมูลจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ระบุว่า ระบบธนาคารสามารถรองรับการโอนเงินมูลค่า 7 ล้านบาทได้จริง แต่ไม่ได้หมายความว่าลูกค้าทุกคนจะสามารถโอนเงินจำนวนนี้ผ่านแอปธนาคารได้ภายในครั้งเดียว

โฆษณา

ธปท. ระบุในหลักเกณฑ์เกี่ยวกับธุรกรรมเงินสดว่า ลูกค้าสามารถโอนเงินหรือใช้เช็คขีดคร่อมเข้าบัญชีตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไปได้ตามปกติ เนื่องจากสามารถติดตามและตรวจสอบเส้นทางการเงินย้อนหลังได้

ส่วนวงเงินโอนผ่าน Mobile Banking ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละธนาคาร โดยวงเงินต่อครั้งและต่อวันอาจแตกต่างกัน รวมถึงการโอนระหว่างบัญชีตัวเองกับการโอนให้บุคคลอื่น

กรณีโอนเงิน 5 ล้านบาทขึ้นไป
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)

ธปท. ยังมีมาตรการกำหนดวงเงินโอนผ่านช่องทางดิจิทัลตามลักษณะการใช้งานของลูกค้า หรือ Customer Profiling ซึ่งเริ่มใช้ในปี 2568 โดยไม่นับรวมการโอนเงินไปยังบัญชีของตัวเองภายในธนาคารเดียวกันในวงเงินตามมาตรการนี้

สำหรับภาพสลิปที่อ้างว่าเกิดขึ้นในปี 2566 จึงต้องตรวจสอบเงื่อนไขของธนาคารในช่วงเวลานั้น รวมถึงช่องทางที่ใช้โอนเงินว่าเป็นแอปพลิเคชัน สาขาธนาคาร หรือบริการธุรกรรมมูลค่าสูงประเภทอื่น

โฆษณา

ขณะนี้ยังต้องรอให้ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ชี้แจงว่า ในปี 2566 ธนาคารที่เกี่ยวข้องอนุญาตให้โอนเงินไปยังบัญชีบุคคลอื่นครั้งละ 7 ล้านบาทผ่านช่องทางที่ปรากฏบนสลิปได้หรือไม่ รวมถึงเงื่อนไขของลูกค้าระดับพิเศษ ส่วนการยืนยันว่าสลิปเป็นของจริงหรือปลอม ต้องอาศัยข้อมูลธุรกรรมจากธนาคารผู้ออกสลิปโดยตรง

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 26 ต.ค. 2569 11:07 น.| อัปเดต: 26 ต.ค. 2569 11:07 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เปิดวาร์ป ยุนซูอา อ้างอดีตเชียร์ลีดเดอร์เกาหลี เดบิวต์ AV ญี่ปุ่น หน้าใหม่คัพ H

เปิดวาร์ป ยุนซูอา อ้างอดีตเชียร์ลีดเดอร์เกาหลี เดบิวต์ AV ญี่ปุ่น หน้าใหม่คัพ H

เผยแพร่: 26 ตุลาคม 2569
หม่อมเอ็กซ์ โต้ข่าวเป็นมือที่สาม รุ้งลาวัณย์ และ หยวน นิธิชัย

หม่อมเอ็กซ์ พูดแล้วเป็นอะไรกับ รุ้ง ราวรรณ เปิดตัวคบ ‘หยวน’ ผ่านไหม สยบข่าวมือที่สาม

เผยแพร่: 26 ตุลาคม 2569
ชดใช้บาป 2.7 หมื่นล้าน คาทอลิกนิวยอร์ก ยอมจ่ายเหยื่อล่วงละเมิด 1,300 คน จ่อแฉชื่อนักบวช

ชดใช้บาป 2.7 หมื่นล้าน คาทอลิกนิวยอร์ก ยอมจ่ายเหยื่อล่วงละเมิด 1,300 คน จ่อแฉชื่อนักบวช

เผยแพร่: 26 ตุลาคม 2569
ต๋อย ไตรภพ เผย ยุคทองทีวีจบแล้ว ไม่หวนทำรายการแบบเดิมอีก

ต๋อย ไตรภพ เผย ยุคทองทีวีจบแล้ว ไม่หวนทำรายการแบบเดิมอีก

เผยแพร่: 26 ตุลาคม 2569
ข่าวล่าสุด
เปิดวาร์ป ยุนซูอา อ้างอดีตเชียร์ลีดเดอร์เกาหลี เดบิวต์ AV ญี่ปุ่น หน้าใหม่คัพ H บันเทิง

เปิดวาร์ป ยุนซูอา อ้างอดีตเชียร์ลีดเดอร์เกาหลี เดบิวต์ AV ญี่ปุ่น หน้าใหม่คัพ H

2 นาที ที่แล้ว
หม่อมเอ็กซ์ โต้ข่าวเป็นมือที่สาม รุ้งลาวัณย์ และ หยวน นิธิชัย บันเทิง

หม่อมเอ็กซ์ พูดแล้วเป็นอะไรกับ รุ้ง ราวรรณ เปิดตัวคบ ‘หยวน’ ผ่านไหม สยบข่าวมือที่สาม

19 นาที ที่แล้ว
ชดใช้บาป 2.7 หมื่นล้าน คาทอลิกนิวยอร์ก ยอมจ่ายเหยื่อล่วงละเมิด 1,300 คน จ่อแฉชื่อนักบวช ข่าวต่างประเทศ

ชดใช้บาป 2.7 หมื่นล้าน คาทอลิกนิวยอร์ก ยอมจ่ายเหยื่อล่วงละเมิด 1,300 คน จ่อแฉชื่อนักบวช

38 นาที ที่แล้ว
ต๋อย ไตรภพ เผย ยุคทองทีวีจบแล้ว ไม่หวนทำรายการแบบเดิมอีก ข่าวดารา

ต๋อย ไตรภพ เผย ยุคทองทีวีจบแล้ว ไม่หวนทำรายการแบบเดิมอีก

52 นาที ที่แล้ว
เงินเดือนข้าราชการ เปลี่ยนจ่ายผ่านพร้อมเพย์ พ.ค. 2570 เศรษฐกิจ

เงินเดือนข้าราชการ เปลี่ยนจ่ายผ่านพร้อมเพย์ พ.ค. 2570 เช็กวิธีผูกบัญชีรับเงิน

56 นาที ที่แล้ว
เหลือแต่ตอ! จิตอาสาตัด 11 ต้นนางพญาเสือโคร่ง กลางจุดเสด็จฯ ดอยปุย ข่าว

เหลือแต่ตอ! จิตอาสาตัด 11 ต้นนางพญาเสือโคร่ง กลางจุดเสด็จฯ ดอยปุย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
Eric Bauza นักพากย์เสียง Bugs Bunny เสียชีวิตในวัย 46 ปี ข่าวต่างประเทศ

สิ้นตำนาน Eric Bauza นักพากย์ดัง Bugs Bunny จากไปวัย 46 ปี ด้วยโรคหัวใจ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
จันทร์ซ้อนจันทร์ 26 ต.ค. 69 ฤกษ์สุดท้ายของปี เปิดความหมาย วิธีขอพรรับแสงจันทร์ ดูดวง

จันทร์ซ้อนจันทร์ 26 ต.ค. 69 ฤกษ์สุดท้ายของปี เปิดความหมาย วิธีขอพรรับแสงจันทร์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิด 10 ชื่อเด็ก ที่เสี่ยงสูญพันธุ์ ภายในปี 2570 ไลฟ์สไตล์

เปิด 10 ชื่อเด็ก ที่เสี่ยงสูญพันธุ์ ภายในปี 2570

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
น้องบูมศรี ซายูริแบนด์ เสียชีวิต ข่าว

โพสต์สุดท้าย น้องบูมศรี นักร้องซายูริแบนด์ ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต จากไปวัยเพียง 25 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
The Ghost Secret ประกาศยุติรายการสิ้นปี 2569 ข่าว

เสียดาย! The Ghost Secret เตรียมยุติรายการ หลังถูกบิดเงินล้านไปต่อไม่ไหว ปิดตำนาน 7 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาลัยคนบันเทิงรวม 16 ดารา–ศิลปินโลก เสียชีวิตปี 2569 ผลงานยังอยู่ในความทรงจำ ข่าวดารา

อาลัยคนบันเทิงรวม 16 ดารา–ศิลปินโลก เสียชีวิตปี 2569 ผลงานยังอยู่ในความทรงจำ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ย้อนเส้นทาง Godd Dam จากเพจแฉโกงสอบท้องถิ่น 68 สู่ปมสลิปค่าน้ำชา 7 ล้าน ข่าว

ย้อนเส้นทาง Godd Dam จากเพจแฉโกงสอบท้องถิ่น 68 สู่ปมสลิปค่าน้ำชา 7 ล้าน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
โธมัส มาร์เคิล พ่อของเมแกน มาร์เคิล ดัชเชสแห่งซัสเซกส์ ข่าวต่างประเทศ

พ่อเมแกน มาร์เคิล ปัดคดีคลิปละเมิดเด็ก ยอมรับซื้อบริการผู้ใหญ่ อ้างป่วยสมองเสื่อม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Godd Dam รู้ตัวแล้วคือใคร ปล่อยข่าว ค่าน้ำชา 7 ล้าน ตร.เตรียมจับ ข่าวการเมือง

ด่วน! Godd Dam รู้ตัวแล้วคือใคร ปล่อยข่าวเท็จ ค่าน้ำชา 7 ล้าน ตร.เตรียมจับ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สารวัตรทหารห้ามวัยรุ่นทะเลาะถูกยิงเสียชีวิต ข่าว

สิ้น สารวัตรทหารถูกยิงดับ ขณะห้ามวัยรุ่นตีกัน เศร้าประวัติ พ่อเลี้ยงเดี่ยวเสาหลักครอบครัว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่ชม เล่าซีรีย์ ลูกมาเฟียขับเรือชนเรือ แฟนคลับฮาลั่นแห่ขอพิกัด ข่าวดารา

แม่ชม เล่าซีรีย์ ลูกมาเฟียขับเรือชน แฟนคลับฮาลั่นแห่ขอพิกัด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
กสิกรไทย แจงไว ปมสลิป 7 ล้านอ้างโอนถึงอนุทิน ไม่พบเลขบัญชีในระบบ K PLUS จำกัด 5 ล้าน เศรษฐกิจ

กสิกรไทย แจงไว ปมสลิป 7 ล้านอ้างโอนถึงอนุทิน ไม่พบเลขบัญชีในระบบ K PLUS จำกัด 5 ล้าน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
10 อันดับ เลขเด็ดแม่ทำเนียน งวด 1 พ.ย. 69 เลขมงคล วันสำคัญ เพียบ Line News

10 อันดับ เลขเด็ดแม่ทำเนียน งวด 1 พ.ย. 69 เลขมงคล วันสำคัญ เพียบ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทีมงานทำเนียบขาว ชงชื่อ นิกกี มินาจ นั่งเก้าอี้โฆษกคนใหม่ หลังอวยทรัมป์ ข่าวดารา

ทีมงานทำเนียบขาว ชงชื่อ นิกกี มินาจ นั่งเก้าอี้โฆษกคนใหม่ หลังอวยทรัมป์

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เวฟ สาริน โพสต์คล้ายสั่งเสีย ยกทรัพย์สินให้ลูก-ห้ามกู้ชีพ ภรรยารีบเตือนสติ บันเทิง

เวฟ สาริน โพสต์คล้ายสั่งเสีย ยกทรัพย์สินให้ลูก-ห้ามกู้ชีพ ภรรยารีบเตือนสติ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
คอหวยส่อง ทะเบียนรถ แห่หลวงพ่อโต งานรับบัวบางพลี เลขเด็ดงวด 1/11/69 เลขเด็ด

คอหวยส่อง ทะเบียนรถ แห่หลวงพ่อโต งานรับบัว เลขเด็ดงวด 1/11/69

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดที่มาเพลง กุ๊กกู๋ น้องเกล ABIGAiL บันเทิง

เปิดที่มาเพลง “กุ๊กกู๋” น้องเกล ABIGAiL เพลงผีสุดน่ารัก ที่ซ่อนความหมายของคำว่า หนูโตแล้ว

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ท่านอ่องถวายเพลรับพรพระก่อนผ่าตัดเนื้องอกในสมอง ข่าว

ภาพล่าสุด ท่านอ่อง ถวายเพลรับพรพระ ก่อนผ่าตัด ‘เนื้องอกในสมอง’ อีกไม่กี่วัน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอช้าง ทศพร เตือน 3 ราศี ระวังวาจาพาล้ม ดูดวง

หมอช้างเตือน 3 ราศี ระวัง “วาจาพาล้ม” อาจพังเพราะพูดไม่คิด

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปรีสอร์ตนครพนม ไม่จบ จ่อแจ้งความ “มะปราง ลองเบิ่ง” อ้างพบขนแมว ขอโทษเข้าห้องกลางดึก