ไล่ออก หนุ่มพม่าโพสต์ภาพตัดต่อหมิ่นเบื้องสูง พบทำผิดจริง ขัดจริยธรรมร้ายแรง
บริษัท TY Store ร้านเสื้อผ้ามือสอง ไล่ออกแล้ว พนักงานชาวเมียนมาโพสต์ภาพตัดต่อหมิ่นเบื้องสูง ตรวจสอบพบการกระทำผิดจริงซึ่งขัดต่อจริยธรรมบริษัท
หลังจากกรณีชาวโซเชียลแชร์กรณีของชายชาวเมียนมารายหนึ่งพบว่าโพสต์ภาพหมิ่นเบื้องสูงจนมีการเรียกร้องขอให้ต้นสังกัดหรือบริษัทที่เจ้าตัวทำงานอยู่ออกเคลื่อนไหว ตักเตือน หรือมีบทลงโทษเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำอีก
ล่าสุด (26 ตุลาคม 2569) บริษัท TY Store เสื้อผ้ามือสองยกกระสอบ ออกประกาศพ้นสภาพพนักงานบริษัท เนื่องจากจากสถานการณ์ที่กําลังถูกพูดถึงในโซเชียลเกี่ยวกับการกระทําผิดของพนักงานสัญชาติพม่าของทางร้าน TY Store เสื้อผ้ามือสองยกกระสอบ หลังจากทราบเรื่องทางเราไม่ได้นิ่งนอนใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ทางเราได้ดําเนินการตรวจสอบและพบว่าได้มีการกระทําผิดจริง ซึ่งขัดต่อหลักจริยธรรมและกฎระเบียบในการปฏิบัติงาน ของบริษัทฯ ทางบริษัทจึงได้ดําเนินการให้ นาย Nyi Nyi Lwin พ้นจากสภาพการเป็นพนักงานบริษัททันที
บริษัทฯขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างยิ่ง”
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