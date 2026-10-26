ไล่ออก หนุ่มพม่าโพสต์ภาพตัดต่อหมิ่นเบื้องสูง พบทำผิดจริง ขัดจริยธรรมร้ายแรง

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 26 ต.ค. 2569 11:12 น.| อัปเดต: 26 ต.ค. 2569 11:12 น.
ร้านเสื้อผ้าไล่พนักงานเมียนมาออกแล้ว หลังพบโพสต์ภาพหมิ่นเบื้องสูง

บริษัท TY Store ร้านเสื้อผ้ามือสอง ไล่ออกแล้ว พนักงานชาวเมียนมาโพสต์ภาพตัดต่อหมิ่นเบื้องสูง ตรวจสอบพบการกระทำผิดจริงซึ่งขัดต่อจริยธรรมบริษัท

หลังจากกรณีชาวโซเชียลแชร์กรณีของชายชาวเมียนมารายหนึ่งพบว่าโพสต์ภาพหมิ่นเบื้องสูงจนมีการเรียกร้องขอให้ต้นสังกัดหรือบริษัทที่เจ้าตัวทำงานอยู่ออกเคลื่อนไหว ตักเตือน หรือมีบทลงโทษเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำอีก

ล่าสุด (26 ตุลาคม 2569) บริษัท TY Store เสื้อผ้ามือสองยกกระสอบ ออกประกาศพ้นสภาพพนักงานบริษัท เนื่องจากจากสถานการณ์ที่กําลังถูกพูดถึงในโซเชียลเกี่ยวกับการกระทําผิดของพนักงานสัญชาติพม่าของทางร้าน TY Store เสื้อผ้ามือสองยกกระสอบ หลังจากทราบเรื่องทางเราไม่ได้นิ่งนอนใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

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ทางเราได้ดําเนินการตรวจสอบและพบว่าได้มีการกระทําผิดจริง ซึ่งขัดต่อหลักจริยธรรมและกฎระเบียบในการปฏิบัติงาน ของบริษัทฯ ทางบริษัทจึงได้ดําเนินการให้ นาย Nyi Nyi Lwin พ้นจากสภาพการเป็นพนักงานบริษัททันที

บริษัทฯขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างยิ่ง”

TY Store เสื้อผ้ามือสองยกกระสอบ ไล่พนักงานเมียนมาออก
ภาพจาก Facebook : TY Store เสื้อผ้ามือสองยกกระสอบ

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 26 ต.ค. 2569 11:12 น.| อัปเดต: 26 ต.ค. 2569 11:12 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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