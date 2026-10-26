ทีมงานทำเนียบขาว ชงชื่อ นิกกี มินาจ นั่งเก้าอี้โฆษกคนใหม่ หลังอวยทรัมป์
ทำเอาแฟนคลับตัวแม่ฮือฮากันยกใหญ่ หลัง สตีเวน ชุง ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารประจำทำเนียบขาว โพสต์คลิปวิดีโอของ นิกกี มินาจ (Nicki Minaj) แรปเปอร์สาวตัวท็อป ขณะกำลังเอ่ยปากชื่นชมนโยบายต่างประเทศของ โดนัลด์ ทรัมป์ ระหว่างร่วมเดินทางบนเครื่องบินแอร์ฟอร์ซวัน พร้อมเขียนข้อความแซวอย่างอารมณ์ดีว่า “สุภาพบุรุษและสุภาพสตรี ผมคิดว่าเราอาจได้โฆษกทำเนียบขาวคนใหม่แล้ว” หลังจากเก้าอี้ตัวนี้เพิ่งว่างลงสดๆ ร้อนๆ จากการสั่งปลด เคที แซคคาเรีย
โพสต์ดังกล่าวเรียกรอยยิ้มจากชาวเน็ต บัญชีทางการของทำเนียบขาวบนแพลตฟอร์มเอ็กซ์ (X) ร่วมแจมด้วยการส่งอีโมจิรูปรอยยิ้มเบิ่งตากว้าง ด้าน อเล็กซ์ บรูซีวิตซ์ ที่ปรึกษาคนสนิทของทรัมป์ โพสต์ถามกลุ่มแฟนคลับของแรปเปอร์สาวทันควันว่า “เฮ้ บาร์บส์ คิดอย่างไรกับไอเดียนี้”
ส่วนนิกกีไม่ปล่อยให้รอนาน โผล่ตอบกลับด้วยรูปธงชาติสหรัฐฯ คู่กับอีโมจิหน้ายิ้มแห้งเหงื่อตก สื่อถึงการหัวเราะแก้เขินกับมุกแซวสะเทือนวงการ
ดูเหมือนเจ้าตัวจะไม่ได้สนใจตำแหน่งหน้าที่โฆษกมากเท่ากับความตื่นตาตื่นใจบนเครื่องบินส่วนตัวของประธานาธิบดี นิกกีโพสต์คลิปพาชมห้องโดยสารสุดหรูหรา กว้างขวางของแอร์ฟอร์ซวันลงบนโซเชียลมีเดียด้วยความตื่นเต้น
เวทีดังกล่าวจัดขึ้นที่แมคมอร์แรน เพลซ เมืองพอร์ตฮูรอน รัฐมิชิแกน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2569 โดยนิกกีขึ้นเวทีหนุน ไมก์ โรเจอร์ส ผู้สมัครวุฒิสมาชิกรัฐมิชิแกน และผู้สมัครรีพับลิกันคนอื่น ก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมวันที่ 3 พฤศจิกายน
บนเวที ทรัมป์พูดถึง จอน ฮัสเตด อยู่ก่อน ก่อนหันมาพูดว่า “ว่าแต่ ผมเคยเห็นก้นที่สวยมาก ๆ มาแล้วนะ” พร้อมชี้ไปทางแรปเปอร์สาวและพูดต่อว่า “นิกกี มินาจ! อันนี้ยากจะมองข้าม ลุกขึ้นหน่อย ยากจะมองข้ามจริง ๆ”
คำพูดดังกล่าวทำให้เกิดเสียงวิจารณ์ตามมา รอน ฟิลิปคอฟสกี ผู้วิจารณ์ทรัมป์มาตลอด โพสต์บนเอ็กซ์ว่าทรัมป์กำลังเปรียบเทียบก้นของ จอน ฮัสเตด กับ นิกกี มินาจ ขณะที่ เอริก ดอเฮอร์ตี นักวิจารณ์สายอนุรักษนิยม โพสต์ชื่นชมว่าไม่มีใครเหมือนทรัมป์อีกแล้ว ส่วนนิกกียังไม่ได้ออกมาตอบโต้เรื่องนี้
สำหรับตำแหน่งโฆษกที่ว่างลง เพราะ เคที แซคคาเรีย อดีตโฆษกทำเนียบขาวของโดนัลด์ ทรัมป์ เจอดราม่าหลังสื่อตรวจสอบพบว่า เธอเรียกตัวเองว่า “ทนาย” หลายครั้ง แต่ไม่พบหลักฐานว่าได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในสหรัฐฯ แม้จบกฎหมายจริง ต่อมาเธอยอมรับว่าสอบใบอนุญาตทนายแคลิฟอร์เนียไม่ผ่านและไม่ได้สอบใหม่ อ้างว่าเคยปรึกษาคนในวงการแล้วว่าสามารถใช้คำว่า “lawyer” เพื่อวิเคราะห์กฎหมายได้
ส่วนคำตอบเรื่องสอบใบอนุญาต เมื่อถูกถามว่าสอบผ่านที่ไหน เธอตอบว่า “ตอนย้ายไปจีน” ก่อนชี้แจงภายหลังว่าเข้าใจคำถามผิด ขณะเดียวกัน การแถลงข่าวครั้งแรกวันที่ 13 ตุลาคม 2569 ใช้เวลาเพียง 14 นาที รับคำถามจากนักข่าวแค่ 3 คน และมีจังหวะพูดถึงสามีแต่หลุดเรียกว่า “ประธานาธิบดีของฉัน” ก่อนแก้คำพูดทันที
ท้ายที่สุด เคที แซคคาเรีย พ้นตำแหน่งวันที่ 16 ตุลาคม หลังเริ่มงานเพียง 5 วัน โดยทรัมป์เผยว่าได้แนะนำให้เธอทบทวนการรับงาน และมองว่าตำแหน่งนี้อาจไม่เหมาะกับเธอ
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