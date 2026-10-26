เวฟ สาริน โพสต์คล้ายสั่งเสีย ยกทรัพย์สินให้ลูก-ห้ามกู้ชีพ ภรรยารีบเตือนสติ

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 26 ต.ค. 2569 10:27 น.| อัปเดต: 26 ต.ค. 2569 10:27 น.
เวฟ สาริน โพสต์คล้ายสั่งเสีย ยกทรัพย์สินให้ลูก-ห้ามกู้ชีพ ภรรยารีบเตือนสติ
ภาพจาก : FB/Wiphop Bangyeekhan

แฟนคลับตกใจหนัก เวฟ สาริน โพสต์คล้ายสั่งเสีย ยกทรัพย์สินทั้งหมดให้ลูกชาย 2 คน สั่งเด็ดขาดหากหยุดหายใจไม่ต้องปั๊มหัวใจ ด้าน บุ้ง ใบหยก รีบโผล่คอมเมนต์เบรกด่วน “อยู่ด้วยกันสิ ไม่ทิ้งกัน”

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2569 เวฟ สาริน บางยี่ขัน หรือ วิภพ บางยี่ขัน นักแสดงหนุ่ม สามีของ บุ้ง สะธี ใบหยก โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Wiphop Bangyeekhan โดยเขียนเป็นหนังสือลงวันที่และชื่อของตนเอง พร้อมยืนยันว่าขณะเขียนยังมีสติสัมปชัญญะครบถ้วน

เนื้อหาระบุว่า หากเกิดอะไรขึ้นกับตนเอง ต้องการยกทรัพย์สินทั้งหมดที่มีชื่อเป็นเจ้าของให้แก่ลูกชายทั้ง 2 คน ได้แก่ เด็กชายบรนญ์ ใบหยก และเด็กชายเบญจ์ ใบหยก

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แฟนคลับตกใจหนัก เวฟ สาริน โพสต์คล้ายสั่งเสีย
ภาพจาก : FB/Wiphop Bangyeekhan

ส่วนอาวุธปืนที่ครอบครองอยู่ ขอฝากให้บุ้ง ใบหยก ภรรยา เป็นผู้ดูแลจนกว่าลูกชายทั้งสองจะมีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ จากนั้นให้ส่งมอบแก่ลูกชายคนละครึ่ง เพื่อใช้ปกป้องและดูแลครอบครัว

อย่างไรก็ตาม ข้อความที่ทำให้ผู้ติดตามหลายคนเป็นห่วง คือ การระบุความต้องการเกี่ยวกับการช่วยชีวิตของตนเองว่า

“และหากข้าพเจ้าหยุดหายใจ ข้าพเจ้าขอสั่งไว้ว่า ไม่ต้องทำการใดๆให้หัวใจกลับมาเต้น”

เวฟยังอธิบายว่า ได้อ่านและทบทวนข้อความทั้งหมดอย่างละเอียดแล้ว โดยมีจุดประสงค์เพื่อป้องกันความวุ่นวายเกี่ยวกับการโอนทรัพย์สิน หากเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้น ก่อนลงชื่อ นายวิภพ บางยี่ขัน พร้อมระบุวันที่ 25 ตุลาคม 2569

หลังเผยแพร่โพสต์ มีผู้ติดตามเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่แสดงความเป็นห่วงและตั้งคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับนักแสดงหนุ่ม พร้อมส่งกำลังใจและขอให้เขาอยู่กับครอบครัวไปอีกนาน ๆ

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ด้าน บุ้ง ใบหยก ภรรยาของเวฟ ได้เข้ามาตอบกลับใต้โพสต์ของสามีด้วยข้อความสั้น ๆ ว่า

“อยู่ไปด้วยกันนี่แหละ ไม่ทิ้งกันสิ”

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ภรรยาตอบคอมเมนต์
ภาพจาก : FB/Wiphop Bangyeekhan

ข้อความของบุ้งได้รับความสนใจจากผู้ติดตามที่กำลังสงสัยถึงเหตุผลในการโพสต์ของเวฟ เนื่องจากเนื้อหามีทั้งการจัดการทรัพย์สิน การฝากฝังลูกชาย และความต้องการไม่ให้ช่วยฟื้นคืนชีพหากหัวใจหยุดเต้น

ทั้งนี้ เวฟระบุเพียงว่าต้องการป้องกันปัญหาเรื่องทรัพย์สินในอนาคต แต่ยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมว่าเหตุใดจึงตัดสินใจเผยแพร่ข้อความดังกล่าวผ่านโซเชียลมีเดีย

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 26 ต.ค. 2569 10:27 น.| อัปเดต: 26 ต.ค. 2569 10:27 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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