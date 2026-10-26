เก๋ไก๋ แจงดราม่าได้มรดก 200 ล้านหลังพ่อ เสียใจ ความสูญเสียถูกใช้เป็นเครื่องมือ

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 26 ต.ค. 2569 10:42 น.| อัปเดต: 26 ต.ค. 2569 10:42 น.
เก๋ไก๋ โต้ข่าวลือรับเงินประกันพ่อเสียชีวิต 200 ล้านบาท

เก๋ไก๋ ร่ายยาวโต้ข่าวรับมรดกประกัน 200 ล้านหลังพ่อจากไป แจงสาเหตุซื้อกรมธรรม์คุ้มครอง เสียใจความสูญเสียเป็นเครื่องมือ จ่อดำเนินคดีคนโพสต์ข้อมูลเท็จ

หลังจาก เก๋ไก๋ สไลเดอร์ หรือ ณัฐธิชา นามวงษ์ นางเอกสาวและอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง สูญเสียคุณพ่อมงคล แซ่จง กะทันหันที่บ้านพักต่างจังหวัด เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2568 ซึ่งสาเหตุการจากไปเธอให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าน่าจะล้มขณะถอดเสื้อแล้วฟาดกับขาเตียงเพราะมีรอยแผลที่ศีรษะ

ล่าสุดเกิดประเด็นที่พูดถึงอีกครั้งหลังมีการเผยแพร่ข้อมูลว่า “เมื่อคุณพ่อเสียชีวิตเก๋จะมีเงิน 200 ล้านบาท” เจ้าตัวขอออกมาชี้แจงข้อเท็จจริง ดังนี้

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“เก๋ขอชี้แจงตามนี้…หลังจากที่คุณพ่อของเก๋เสียชีวิต ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลว่า “เก๋ได้รับมรดก 200 ล้านบาท” จากการทำประกันชีวิตให้คุณพ่อ ซึ่งเก๋ขอยืนยันอย่างชัดเจนตรงนี้ว่า “ข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริง”

ตลอดระยะเวลากว่า 1 ปีที่ผ่านมา ยังคงมีตัวแทนประกันบางท่าน นำข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงเกี่ยวกับเก๋และครอบครัว ไปใช้ในการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขายประกันอย่างต่อเนื่อง

ขอใช้พื้นที่ตรงนี้ชี้แจงข้อเท็จจริงกับเรื่องที่ทำให้ชื่อเสียงของตัวเองเสียหายมานานตลอดเป็นปี และขอความร่วมมือจากพี่ ๆ ทุกท่านที่ประกอบอาชีพตัวแทนประกันช่วยทำให้มันถูกต้องด้วยค่ะ และเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดไปมากกว่านี้ เก๋ขออธิบายเรื่องราวข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทำประกันของตัวเอง ดังนี้ค่ะ

ในปี 2021 เก๋ทำการซื้อประกันจริง และปี 2023 ได้มีการโพสต์รูปภาพเก๋ ได้ทำประกันมรดก เพื่อคนข้างหลัง และพี่เจ้าของโพสต์ ขออนุญาตเพราะอยากแชร์เรื่องราวดี ๆ นี่ต่อ เก๋ตอบ “โอเคได้ค่ะ” เก๋ได้ตัดสินใจวางแผนเรื่องกองทุนมรดกไว้ แต่กรมธรรม์ดังกล่าวเป็นการทำประกันชีวิต ในนามของเก๋เอง (ณัฐธิชา นามวงษ์) ไม่ใช่การทำประกันชีวิตให้คุณพ่อ

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นั่นหมายความว่า หากวันหนึ่งเก๋เป็นผู้เสียชีวิต บุคคลที่เก๋ระบุให้เป็นผู้รับประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อ คุณแม่ พี่ชาย หรือน้องชาย ก็จะได้รับเงินตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ที่เก๋ทำไว้ เพื่อเป็นหลักประกันให้คนข้างหลังสามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้ค่ะ

ขอย้ำอีกครั้งนะคะว่า เงินจากกรมธรรม์ดังกล่าวจะจ่ายให้ผู้รับประโยชน์เมื่อเก๋เสียชีวิต ไม่ใช่เมื่อคุณพ่อเสียชีวิตค่ะ และไม่มีเงินประกัน 100 หรือ 200 ล้าน ตามที่คนคิดเรียกสั้น ๆ ถึงแม้ว่าเก๋จากไปก็ไม่ได้ใช้ค่ะเงิน

และสิ่งที่ทำให้เก๋รู้สึกไม่สบายใจมากที่สุด ไม่ใช่เพียงแค่การถูกนำข้อมูลที่ไม่ถูกต้องไปเผยแพร่ แต่เป็นการที่เรื่องราวความสูญเสียของครอบครัวถูกนำไปใช้เป็นเครื่องมือทางการตลาด เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและกระตุ้นการตัดสินใจซื้อประกัน โดยไม่ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ครบถ้วน

เก๋เข้าใจดีว่าอาชีพตัวแทนประกันเป็นอาชีพที่มีคุณค่า และการทำประกันก็เป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญของการวางแผนอนาคตให้กับตัวเองและครอบครัว แต่ในมุมมองของเก๋การขายประกันควรเริ่มต้นจากความจริง ความถูกต้อง และความรับผิดชอบต่อผู้ที่ได้รับข้อมูลเสมอ

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เพราะเงินทุกบาทที่ผู้คนตัดสินใจนำมาซื้อกรมธรรม์ล้วนเป็นเงินที่แต่ละคนตั้งใจทำงานและเก็บออมมา การตัดสินใจครั้งหนึ่งอาจหมายถึงภาระผูกพันทางการเงินในระยะยาว ดังนั้น การให้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน จึงเป็นสิ่งสำคัญ อย่างยิ่ง

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เก๋เชื่อว่าการประกอบอาชีพใดก็ตาม ไม่ควรสร้างโอกาสทางธุรกิจบนความเข้าใจผิด หรือความสูญเสียผู้อื่น โดยเฉพาะเมื่อเรื่องราวนั้นเกี่ยวข้องกับบุคคลที่จากไปแล้ว และครอบครัวที่ยังคงต้องใช้ชีวิตอยู่กับความสูญเสีย เสียทั้งคุณพ่อไม่มีวันเอากลับมาได้ เสียทั้งชื่อเสียงและพลังกายพลังใจกับการต้องอธิบายกับอะไรจริงไม่จริง

สุดท้ายนี้ เก๋ขอความร่วมมือจากตัวแทนประกันทุกท่านที่เคยเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวให้ยุติการนำข้อมูลอันเป็นเท็จนี้ไปใช้ และดำเนินการลบโพสต์หรือสื่อประชาสัมพันธ์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องด้วยค่ะ

ที่ผ่านมาเก๋เลือกที่จะไม่ดำเนินการใด ๆ เพราะไม่ได้โฟกัสกับเรื่องราวที่เป็นเท็จ

แต่เมื่อเรื่องราวยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงมีความจำเป็นต้องออกมาชี้แจงเพื่อความถูกต้อง ปกป้องสิทธิ์ และเด็ดขาดกับข้อเท็จจริง

เก๋ทบทวนตัวเองว่า ทำไมไม่ทำการชี้แจงในพื้นที่ของตัวเอง ให้มันกระจ่าง

มันเป็นความเชื่อที่ว่า “อะไรที่มันไม่จริง เดี๋ยวมันก็หายไป” ซึ่งเคยมีการแก้ไขไปแล้วครั้งหนึ่ง แต่ก็ยังไม่ได้ผล เก๋เลยคิดได้ว่า…

นับจากวันที่เผยแพร่คำชี้แจงนี้เป็นต้นไป หากยังพบการนำข้อมูลอันเป็นเท็จเกี่ยวกับเก๋ไปใช้ในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรือส่งเสริมการขายอีก เก๋จะดำเนินการตามกฎหมาย โดยจะมอบหมายให้ทนายความดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะ

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เก๋ไม่ได้ต้องการสร้างความขัดแย้งกับใคร เพียงแต่อยากให้เรื่องราวของตัวเองและครอบครัวได้รับการเคารพ และไม่ถูกนำไปบิดเบือนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจอีก

ขอบคุณทุกท่านที่เข้าใจและให้ความร่วมมือนะคะ

เพราะความน่าเชื่อถือในการทำธุรกิจ ไม่ควรเกิดจากการสร้างเรื่องราวที่ไม่เป็นความจริง แต่ควรเริ่มต้นจากความซื่อสัตย์ และความรับผิดชอบต่อผู้อื่นค่ะ”

เก๋ไก๋โต้ข่าวได้มรดกจากพ่อ-3
ภาพจาก Instagram : kaykai_ntch
เก๋ไก๋โต้ข่าวได้มรดกจากพ่อ
ภาพจาก Instagram : kaykai_ntch
เก๋ไก๋โต้ข่าวได้มรดกจากพ่อ-2
ภาพจาก Instagram : kaykai_ntch
เก๋ไก๋โต้ข่าวได้มรดกหลังพ่อเสียชีวิต
ภาพจาก Instagram : kaykai_ntch
เก๋ไก๋โต้ข่าวได้มรดกจากพ่อ 200 ล้าน
ภาพจาก Instagram : kaykai_ntch
เก๋ไก๋ สไลเดอร์
ภาพจาก Instagram : kaykai_ntch
เก๋ไก๋ สไลเดอร์-2
ภาพจาก Instagram : kaykai_ntch

 

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โพสต์ที่แชร์โดย KAYKAI salaider (@kaykai_ntch)

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 26 ต.ค. 2569 10:42 น.| อัปเดต: 26 ต.ค. 2569 10:42 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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