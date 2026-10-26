รีสอร์ตนครพนม ไม่จบ จ่อแจ้งความ “มะปราง ลองเบิ่ง” อ้างพบขนแมว ขอโทษเข้าห้องกลางดึก
เจ้าของบ้านฮักรีสอร์ท จ.นครพนม เปิดภาพกล้องวงจรปิดโต้ “มะปราง–พัชร์ณิชชา” เจ้าของช่องติ๊กต็อก “มะปราง ลองเบิ่ง” หลังครีเอเตอร์สาวโพสต์คลิปเล่าว่าถูกเข้าตรวจห้องพักกลางดึกถึง 2 ครั้ง เพราะสงสัยว่านำแมวเข้าพัก ทั้งที่เธอยืนยันว่าไม่ได้พามา โดยฝ่ายรีสอร์ตอ้างว่าภาพวงจรปิดและขนที่พบในห้องเป็นหลักฐานประกอบข้อสงสัย พร้อมเตรียมแจ้งความดำเนินคดี
เรื่องเริ่มจากมะปรางเดินทางจาก จ.ขอนแก่น ไปเที่ยวงานไหลเรือไฟ จ.นครพนม และจองที่พักไว้ 2 คืน คือวันที่ 24–25 ตุลาคม 2569 แต่ระหว่างพักคืนแรกกลับมีเจ้าของที่พักเข้ามาขอตรวจห้อง โดยบอกว่าได้ยินเสียงแมว
มะปรางเล่าว่า แม้ตรวจแล้วไม่พบแมว แต่มีการกลับมาตรวจอีกครั้ง ทำให้เธอและเพื่อนรู้สึกไม่สบายใจ ก่อนตัดสินใจเก็บของออกจากที่พักในเช้าวันที่ 25 ตุลาคม และนำคลิปเหตุการณ์มาเผยแพร่จนเกิดเสียงวิจารณ์การปฏิบัติต่อผู้เข้าพัก
ทั้งนี้ มะปรางมีหลักฐานเป็นกล้อวงจรปิด ว่าเวลาที่เข้าพักรีสอร์ต แมวของตนอยู่ที่บ้าน
ด้าน นพ อายุ 47 ปี และแพรว อายุ 45 ปี สองสามีภรรยาเจ้าของรีสอร์ต ชี้แจงว่า ที่พักมีข้อห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้าห้อง โดยติดประกาศไว้บริเวณตู้เสื้อผ้า เพื่อดูแลความสะอาดและป้องกันผลกระทบต่อผู้เข้าพักรายอื่นที่แพ้ขนสัตว์
คุณแพรวเล่าว่า ในคืนเกิดเหตุได้ยินเสียงแมวร้อง จึงให้สามีไปสอบถามและขอตรวจดู เมื่อไม่พบก็กล่าวขอโทษแล้วออกมา ต่อมาเมื่อตรวจกล้องวงจรปิดย้อนหลัง เห็นผู้เข้าพักยกกล่องกระดาษลงจากท้ายรถ และอ้างว่าได้ยินเสียงแมวในคลิป จึงกลับไปขอตรวจอีกครั้ง
ฝ่ายเจ้าของยืนยันว่า ไม่ได้เปิดกระเป๋าหรือรื้อค้นสัมภาระของลูกค้า และเมื่อไม่พบสัตว์เลี้ยงก็กล่าวขอโทษอีกครั้ง
สำหรับภาพวงจรปิดช่วงตี 5 เศษ เจ้าของรีสอร์ตอธิบายว่า เห็นผู้เข้าพักหญิงยืนอยู่หน้าห้อง มีกระเป๋าสีดำวางบนโต๊ะ ก่อนหยิบสิ่งหนึ่งขึ้นมาไว้บริเวณใต้รักแร้ซ้าย ซึ่งฝ่ายรีสอร์ตมองว่าคล้ายสัตว์เลี้ยง นอกจากนี้ยังอ้างว่าพบ “ขนแมว” บนพื้นห้องระหว่างเข้าไปทำความสะอาด ทั้งสองประเด็นเป็นข้อมูลที่ฝ่ายเจ้าของนำมาชี้แจงประกอบข้อสงสัย
คุณแพรวกล่าวว่า หลังผู้เข้าพักออกไป เธอโทรศัพท์สอบถามเรื่องการทำความสะอาดห้อง และได้รับคำตอบว่าจะไม่พักต่อ จึงขอเลขบัญชีเพื่อคืนเงิน แต่หลังคลิปถูกเผยแพร่ รีสอร์ตกลับได้รับโทรศัพท์ข่มขู่และข้อความด่าทอจนเสียหาย จึงเตรียมนำภาพวงจรปิดไปแจ้งความเพื่อปกป้องสิทธิของตัวเอง
ขณะเดียวกัน บ้านฮักรีสอร์ทออกคำชี้แจงลงวันที่ 25 ตุลาคม 2569 ยืนยันนโยบายไม่รับสัตว์เลี้ยง และระบุว่าได้ยินเสียงสัตว์จากบริเวณห้องพักจริง แต่ยอมรับว่าช่วงเวลาที่เข้าไปสอบถาม รวมถึงวิธีสื่อสารและคำพูดปิดท้าย อาจทำให้ผู้เข้าพักรู้สึกถูกรบกวนหรือถูกคาดคั้น
“ทางรีสอร์ทขอน้อมรับผิดและขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นในส่วนนี้เป็นอย่างยิ่งค่ะ”
รีสอร์ตระบุด้วยว่า คืนค่าห้องพักให้ผู้เข้าพักเรียบร้อยแล้ว และจะนำคำติชมไปปรับปรุงขั้นตอนการทำงานให้สุภาพ เหมาะสม และรอบคอบขึ้น พร้อมขอให้ผู้แสดงความคิดเห็นยึดข้อเท็จจริง โดยจะรวบรวมหลักฐานดำเนินคดีหากพบข้อความหมิ่นประมาทหรือกล่าวหาโดยไม่เป็นความจริง
@mmaprang.56จากประเด็นที่โดนกล่าวหาว่าแอบเอาแมวเข้าที่พัก เรื่องทั้งหมดมันก็ประมาณนี้ค่ะ 🥺 ตอนนี้ยังไม่ได้นอน ตาดำมาก หาที่พักนะคะ ใครมีทักเลยค่ะ 🙏 ขอบคุณค่ะ
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