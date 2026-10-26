เปิดที่มาเพลง “กุ๊กกู๋” น้องเกล ABIGAiL เพลงผีสุดน่ารัก ที่ซ่อนความหมายของคำว่า หนูโตแล้ว
กุ๊กกู๋ (Kook Kooo!) เพลงเปิดตัวของ น้องเกล แอบิเกล รังษีสิงห์พิพัฒน์ ลูกสาวคนเล็กของ ชมพู่ อารยา และน็อต วิศรุต ไม่ได้เป็นเพียงเพลงเด็กต้อนรับเทศกาลฮาโลวีน แต่เนื้อเพลงยังบอกเล่าความรู้สึกของเด็กวัย 4 ขวบที่เริ่มอยากทำอะไรด้วยตัวเอง ไม่อยากให้พ่อแม่มองว่ายังเป็นเด็กเล็กที่ต้องคอยดูแลทุกฝีก้าว โดยใช้เรื่องผีมาเป็นตัวแทนของความกลัวที่เด็กคนหนึ่งกำลังพยายามเอาชนะ
หลังสร้างความคุ้นเคยกับแฟนคลับผ่านคลิปวิดีโอและกิจกรรมในครอบครัวมาหลายปี น้องเกลเปิดตัวในฐานะศิลปินอย่างเป็นทางการภายใต้ชื่อ ABIGAiL ด้วยซิงเกิลแรก กุ๊กกู๋ เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2569 ก่อนปล่อยมิวสิกวิดีโอในวันที่ 24 ตุลาคม ผ่านช่อง YouTube ของ She Serve ต้อนรับเทศกาลฮาโลวีนซึ่งตรงกับวันที่ 31 ตุลาคมของทุกปี
เบื้องหลังผลงานนี้เป็นการร่วมงานของสองนักดนตรีไทย ได้แก่ นุ้ย อรัณย์ หนองพล (ARAN) ผู้รับหน้าที่เขียนเนื้อเพลง และ ฮาย ธันวา เกตุสุวรรณ (HYE) นักร้องนำวง Paper Planes ผู้ดูแลทำนองและโปรดิวซ์เพลง ซึ่งฮายเป็นที่รู้จักจากผลงานเพลง ทรงอย่างแบด ที่ได้รับความนิยมในกลุ่มเด็กเล็กมาก่อนหน้านี้
ที่มาเพลง กุ๊กกู๋ ทำไมต้องเป็นเรื่องผี?
แนวคิดของเพลงเริ่มจากความรู้สึกของเด็กที่กำลังเติบโตเข้าสู่วัยที่ต้องการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ด้วยตัวเอง แม้ในสายตาของพ่อแม่จะยังเป็นลูกตัวเล็ก แต่สำหรับเด็กวัย 4 ขวบ การทำเรื่องธรรมดาอย่างการนอนคนเดียวหรือปิดไฟนอนโดยไม่กลัวความมืด ถือเป็นความสำเร็จที่อยากบอกให้ทุกคนรับรู้
ผู้สร้างสรรค์เพลงจึงนำเรื่องผีและบรรยากาศฮาโลวีนมาใช้เล่าเรื่องความกล้าหาญ ผ่านตัวละครเด็กที่พยายามพิสูจน์ว่าตนเองไม่กลัวสิ่งที่เคยทำให้หวาดหวั่นอีกต่อไป
ชื่อเพลง กุ๊กกู๋ จึงทำหน้าที่เป็นทั้งคำเรียกผีแบบขี้เล่นและท่อนที่ชวนให้ร้องตาม แทนที่จะสร้างความน่ากลัว เพลงกลับนำเรื่องผีมาเป็นบททดสอบความมั่นใจของเด็กที่อยากประกาศว่าตัวเองเก่งขึ้นแล้ว
แม้เพลงจะใช้บรรยากาศฮาโลวีนเป็นฉากหลัก แต่สารที่ต้องการสื่อไม่ได้จำกัดอยู่แค่เทศกาล เพราะเรื่องราวของเด็กที่อยากโตและพ่อแม่ที่ยังเป็นห่วงลูกเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ในทุกครอบครัว
ความหมายเนื้อเพลง กุ๊กกู๋
เนื้อเพลงเริ่มจากการที่เด็กน้อยบอกคนรอบตัวว่าตัวเองไม่งอแงเหมือนเดิมแล้ว สามารถทำสิ่งต่าง ๆ ได้โดยไม่ต้องให้ผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือตลอดเวลา
จากนั้นจึงยกตัวอย่างความกล้าหาญผ่านกิจวัตรประจำวัน ทั้งการนอนคนเดียวและปิดไฟนอน ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่เด็กเล็กหลายคนอาจรู้สึกกลัว แต่ตัวละครในเพลงกลับมองว่าตนเองสามารถรับมือได้
เมื่อเข้าสู่ท่อนหลัก เพลงนำเรื่องผีเข้ามาเป็นตัวแทนของสิ่งน่ากลัว ก่อนเปลี่ยนความกลัวให้กลายเป็นความมั่นใจว่า ต่อให้ต้องพบกับผีก็ไม่จำเป็นต้องตกใจ เพราะตัวเองไม่ใช่เด็กเล็กเหมือนแต่ก่อนแล้ว
ใจความสำคัญอยู่ที่การขอให้แม่เชื่อมั่นในความสามารถของลูก โดยมีเนื้อร้องว่า “ก็หนูโตแล้วแม่ไม่ต้องห่วงนะ” ซึ่งเป็นประโยคที่สรุปความรู้สึกของตัวละครในเพลงได้ชัดเจนที่สุด
เด็กน้อยไม่ได้ต้องการให้แม่เลิกเป็นห่วง แต่ต้องการโอกาสให้ตัวเองได้ลองทำสิ่งใหม่ ๆ แม้บางครั้งจะยังทำไม่เก่งหรือมีเรื่องที่ต้องเรียนรู้อีกมากก็ตาม
เนื้อเพลงยังพูดถึงความต้องการติดตามผู้ใหญ่ไปทำกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเที่ยวทะเล ภูเขา ตีกอล์ฟ ชอปปิง ไปคาเฟ่ หรือออกไปเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ โดยเด็กน้อยสัญญาว่าจะไม่ดื้อและอยากมีส่วนร่วมกับทุกกิจกรรม
เมื่อมองเนื้อหาตั้งแต่ต้นจนจบ เพลงจึงไม่ได้พูดถึงการเอาชนะผีเพียงอย่างเดียว แต่ยังเล่าถึงความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับลูกในวัยเริ่มเติบโต ฝ่ายหนึ่งอยากปกป้อง ขณะที่อีกฝ่ายต้องการพื้นที่ให้ตัวเองได้ลองใช้ชีวิตมากขึ้น
สำหรับผู้ใหญ่ เพลงยังชวนให้นึกย้อนถึงวัยเด็กที่เคยอยากทำอะไรด้วยตัวเอง เคยอยากให้พ่อแม่ยอมรับว่าโตขึ้นแล้ว และเคยรู้สึกภูมิใจกับความสำเร็จเล็ก ๆ ที่อาจดูเป็นเรื่องธรรมดาในสายตาของคนอื่น
เบื้องหลังเพลงแรกของ ABIGAiL จากห้องอัดสู่มิวสิกวิดีโอ
นอกจากเนื้อเพลงและทำนองแล้ว การทำงานในห้องอัดยังเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ใหม่ของน้องเกล โดยเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม ชมพู่ อารยา ได้เผยแพร่ภาพและคลิปเบื้องหลังการทำงานผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว @chomismaterialgirl
คลิปแสดงให้เห็นน้องเกลระหว่างฝึกร้องเพลง เรียนรู้การใช้เสียง เข้าห้องอัด เล่นเปียโนและจดจำโน้ตเพลง ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอ
ส่วนมิวสิกวิดีโอมีพี่ชายทั้งสองคน ได้แก่ สายฟ้าและพายุ เข้าร่วมแสดงด้วย ทำให้ผลงานเพลงแรกของน้องเกลมีสมาชิกในครอบครัวมาร่วมสร้างสีสัน
ล่าสุด วันที่ 26 ตุลาคม 2569 มิวสิกวิดีโอเพลง กุ๊กกู๋ (Kook Kooo!) บนช่อง YouTube ของ She Serve มียอดรับชม 891,510 ครั้ง หลังเผยแพร่เพียง 2 วัน พร้อมยอดกดถูกใจประมาณ 91,000 ครั้ง ตามข้อมูลที่ปรากฏบนหน้า YouTube
นอกจากนี้ เพลง กุ๊กกู๋ ยังขึ้นถึงอันดับ 1 บนชาร์ตเพลง iTunes ประเทศไทย ตามข้อมูลประจำวันที่ 25 ตุลาคม 2569
สำหรับผู้ที่ต้องการฟังเพลง กุ๊กกู๋ (Kook Kooo!) สามารถรับฟังผ่านแพลตฟอร์มสตรีมมิงเพลง หรือรับชมมิวสิกวิดีโอผ่านช่อง YouTube ของ She Serve ซึ่งเผยแพร่เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2569
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