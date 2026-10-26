ชายอิสราเอลเหิมหนัก ขู่ “สารวัตรแจ๊ะ” ปลดพ้นราชการ หลังถูกจับลวงสาวถ่ายคลิป
นายโตเมอร์ ฉายา “ต้มยำกุ้ง” อายุ 54 ปี สัญชาติอิสราเอล ถูกจับภายในคอนโดมิเนียมย่านห้วยขวาง หลังมีผู้ร้องเรียนว่าใช้แอปพลิเคชันหาคู่ติดต่อหญิงสาว ชักชวนมาที่ห้องพัก ให้รับประทานเค้กต้องสงสัยว่าผสมยาเสพติด ก่อนแอบถ่ายคลิปขณะมีเพศสัมพันธ์ สารวัตรแจ๊ะ นำตรวจค้นพบยาไอซ์ 15 กรัม
นายโตเมอร์ถูกจับพร้อม น.ส.พัฒน์ชนก อายุ 44 ปี สัญชาติไทย ภายในคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งบนถนนประชาอุทิศ แขวงและเขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ นอกจากไอซ์แล้ว ยังตรวจยึดถุงแบ่งบรรจุ 50 ถุง เครื่องชั่งน้ำหนัก 1 เครื่อง เค้ก 1 ถาด และโทรศัพท์มือถือ 1 เครื่องไว้เป็นหลักฐาน
คดีเริ่มจากเบาะแสที่แจ้งผ่าน สายด่วน ป.ป.ส. 1386 ระบุถึงชายชาวอิสราเอลที่มีรอยสักรูปอินทรีบริเวณต้นแขนซ้าย และมีพฤติการณ์ชักชวนหญิงสาวจากแอปหาคู่มาพบที่ห้องพัก ก่อนให้รับประทานเค้กและแอบบันทึกภาพระหว่างมีเพศสัมพันธ์ จนนำไปสู่การติดตามตรวจสอบห้องพักดังกล่าว
จากการตรวจโทรศัพท์ ตำรวจระบุว่าพบคลิปขณะมีเพศสัมพันธ์กับหญิงสาวหลายราย รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายยาเสพติด ส่วนเค้กที่ยึดได้นั้น ยังต้องรอผลตรวจพิสูจน์ว่ามียาเสพติดหรือสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทผสมอยู่หรือไม่
ระหว่างถูกจับ นายโตเมอร์ปฏิเสธว่าไอซ์ที่พบไม่ใช่ของตัวเอง ขณะที่ตำรวจเปิดเผยว่าเขาอ้างว่าจะมีผู้ใหญ่เข้ามาช่วยให้ได้รับการปล่อยตัวภายใน 2 ชั่วโมง พร้อมขอชื่อชุดจับกุมและข่มขู่ว่าจะทำให้ถูกโยกย้ายหรือตกงานทั้งชุด เพราะนายใหญ่ทราบเรื่องแล้ว
นอกจากนี้ การตรวจสอบประวัติร่วมกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองพบว่า นายโตเมอร์อยู่ในประเทศไทยเกินกำหนดอนุญาตแล้ว 2,095 วัน โดยข้อมูลการสืบสวนระบุว่าเขามักเก็บตัวอยู่ในห้องพัก และมีหญิงสาวเข้าออกหลายราย
เบื้องต้น นายโตเมอร์ถูกแจ้งข้อหาร่วมกันครอบครองยาไอซ์โดยไม่ได้รับอนุญาต อยู่ในราชอาณาจักรเกินกำหนดอนุญาต ไม่ยอมให้ตรวจสารเสพติด และไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงาน ส่วน น.ส.พัฒน์ชนก ถูกแจ้งข้อหาร่วมกันครอบครองยาไอซ์และเสพยาเสพติด ก่อนทั้งคู่ถูกส่งให้พนักงานสอบสวน สน.ห้วยขวาง ดำเนินคดี
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