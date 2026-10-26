ภาพล่าสุด ท่านอ่อง ถวายเพลรับพรพระ ก่อนผ่าตัด ‘เนื้องอกในสมอง’ อีกไม่กี่วัน
ภาพปัจจุบัน ท่านอ่อง ทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์รับพร ขอให้แข็งแรงราบรื่น ก่อนผ่าตัดเนื้องอกในสมองกับทีมศัลยแพทย์มาเลเซีย
หลังจาก ท่านอ่อง นพ.จักรีวัชร วิวัชรวงศ์ อัปเดตอาการป่วยผ่านเฟซบุ๊ก Chakriwat Vivacharawongse
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม ที่ผ่านมา เผยว่าได้นัดวันผ่าตัดเปิดเข้าไปเอาเนื้องอกในสมองออกเรียบร้อยแล้ว หลังจากได้พูดคุยกับทีมศัลยแพทย์ชาวมาเลเซียที่ดูแลหลายครั้ง ตนตัดสินใจฝากชีวิตและความไว้วางใจไว้ในมือพวกเขา ทีมนี้มีแนวทางการรักษาที่ดี และเตรียมตัวกันอย่างละเอียดรอบคอบมาก
พร้อมบรรยายความในใจว่า “นี่เป็นช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดช่วงหนึ่งในชีวิตผมเลยครับ และมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย ผมจดบันทึกทุกอย่างที่เกิดขึ้นเอาไว้ มีหลายเรื่องที่ทั้งเหลือเชื่อและคาดไม่ถึงมาก ๆ บางทีสักวันหนึ่งผมอาจจะเอามาเล่าให้ฟังกันนะครับ ผมจะมาอัปเดตให้ฟังกันอีกเรื่อย ๆ เมื่อใกล้ถึงวันผ่าตัดนะครับ ขอให้ทุกคนมีแต่สิ่งดี ๆ ครับ”
ล่าสุด 25 ตุลาคม 2569 ท่านอ่อง โพสต์ภาพขณะนั่งอยู่บนพื้นกำลังถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ก่อนเข้าผ่าตัดในอีกไม่กี่วัน ระบุข้อความว่า
“เมื่อเช้านี้ผมมีโอกาสได้ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ที่ผมเลื่อมใสศรัทธาก่อนที่ผมจะเข้ารับการผ่าตัดในอีกไม่กี่วัน ท่านได้แสดงธรรม พร้อมทั้งให้พรแก่ผมให้มีสุขภาพแข็งแรง และขอให้การผ่าตัดเป็นไปอย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จด้วยดีครับ สาธุ”
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