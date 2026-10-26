รัฐบาลโต้ด่วน “ค่าน้ำชา 7 ล้าน” ให้อนุทิน เป็นข่าวปลอม คาดต้นทางอยู่ต่างประเทศ
นายเอกภพ เพียรพิเศษ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ออกมาปฏิเสธกระแสข่าวที่มีเพจเฟซบุ๊กเผยแพร่ข้อความอ้างว่า มีบุคคลโอนเงิน “ค่าน้ำชา” จำนวน 7 ล้านบาท เข้าบัญชี นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เมื่อปี 2566 โดยระบุว่าเป็นข่าวปลอมที่มุ่งโจมตีทางการเมือง ตามรายงานของอมรินทร์ทีวี วันที่ 26 ตุลาคม 2569
เอกภพโพสต์ชี้แจงผ่านเฟซบุ๊ก โดยตั้งข้อสังเกตว่าผู้เผยแพร่ต้นทาง อาจอยู่ต่างประเทศ และกล่าวหาว่ามีการส่งต่อข้อมูลผ่านนักการเมืองกับเครือข่ายของพรรคการเมืองหนึ่ง ก่อนที่ต้นทางจะลบโพสต์เมื่อมีผู้แชร์ต่อจำนวนหนึ่งแล้ว
นางเอกภพกล่าวว่า พฤติการณ์เช่นนี้ทำให้ผู้ที่นำข้อความไปเผยแพร่ต่อเป็นฝ่ายเผชิญความเสี่ยงทางคดี ขณะที่บัญชีต้นทางลบเนื้อหาออกไป โดยไม่ได้ระบุชื่อพรรคการเมืองที่กล่าวถึงในข้อความส่วนนี้
โฆษกรัฐบาลยังกล่าวหาว่า การเผยแพร่ข้อมูลเริ่มจากบัญชีที่ไม่เปิดเผยตัวตน โพสต์ข้อความบิดเบือนเพื่อใส่ร้ายบุคคลเป้าหมาย จากนั้นใช้เครือข่ายและ บอท หรือบัญชีอัตโนมัติ ช่วยเพิ่มปฏิสัมพันธ์ เพื่อให้โพสต์ถูกมองเห็นและส่งต่อในวงกว้าง
เอกภพวิจารณ์พฤติกรรมการติดตามข้อมูลการเมืองที่เชื่อตามผู้นำหรือกระแสโดยไม่ตรวจสอบ พร้อมมองว่าเรื่องนี้เป็นความพยายามทำลายกันทางการเมือง และตั้งข้อกังวลถึงผลกระทบหากมีการใช้บัญชีลักษณะเดียวกันเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ
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