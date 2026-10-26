รัฐบาลโต้ด่วน “ค่าน้ำชา 7 ล้าน” ให้อนุทิน เป็นข่าวปลอม คาดต้นทางอยู่ต่างประเทศ

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 26 ต.ค. 2569 09:04 น.| อัปเดต: 26 ต.ค. 2569 09:04 น.
รัฐบาลโต้ด่วน “ค่าน้ำชา 7 ล้าน” ให้อนุทิน เป็นข่าวปลอม คาดต้นทางอยู่ต่างประเทศ

นายเอกภพ เพียรพิเศษ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ออกมาปฏิเสธกระแสข่าวที่มีเพจเฟซบุ๊กเผยแพร่ข้อความอ้างว่า มีบุคคลโอนเงิน “ค่าน้ำชา” จำนวน 7 ล้านบาท เข้าบัญชี นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เมื่อปี 2566 โดยระบุว่าเป็นข่าวปลอมที่มุ่งโจมตีทางการเมือง ตามรายงานของอมรินทร์ทีวี วันที่ 26 ตุลาคม 2569

เอกภพโพสต์ชี้แจงผ่านเฟซบุ๊ก โดยตั้งข้อสังเกตว่าผู้เผยแพร่ต้นทาง อาจอยู่ต่างประเทศ และกล่าวหาว่ามีการส่งต่อข้อมูลผ่านนักการเมืองกับเครือข่ายของพรรคการเมืองหนึ่ง ก่อนที่ต้นทางจะลบโพสต์เมื่อมีผู้แชร์ต่อจำนวนหนึ่งแล้ว

นางเอกภพกล่าวว่า พฤติการณ์เช่นนี้ทำให้ผู้ที่นำข้อความไปเผยแพร่ต่อเป็นฝ่ายเผชิญความเสี่ยงทางคดี ขณะที่บัญชีต้นทางลบเนื้อหาออกไป โดยไม่ได้ระบุชื่อพรรคการเมืองที่กล่าวถึงในข้อความส่วนนี้

โฆษณา

โฆษกรัฐบาลยังกล่าวหาว่า การเผยแพร่ข้อมูลเริ่มจากบัญชีที่ไม่เปิดเผยตัวตน โพสต์ข้อความบิดเบือนเพื่อใส่ร้ายบุคคลเป้าหมาย จากนั้นใช้เครือข่ายและ บอท หรือบัญชีอัตโนมัติ ช่วยเพิ่มปฏิสัมพันธ์ เพื่อให้โพสต์ถูกมองเห็นและส่งต่อในวงกว้าง

เอกภพวิจารณ์พฤติกรรมการติดตามข้อมูลการเมืองที่เชื่อตามผู้นำหรือกระแสโดยไม่ตรวจสอบ พร้อมมองว่าเรื่องนี้เป็นความพยายามทำลายกันทางการเมือง และตั้งข้อกังวลถึงผลกระทบหากมีการใช้บัญชีลักษณะเดียวกันเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 26 ต.ค. 2569 09:04 น.| อัปเดต: 26 ต.ค. 2569 09:04 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เปิดวาร์ป ยุนซูอา อ้างอดีตเชียร์ลีดเดอร์เกาหลี เดบิวต์ AV ญี่ปุ่น หน้าใหม่คัพ H

เปิดวาร์ป ยุนซูอา อ้างอดีตเชียร์ลีดเดอร์เกาหลี เดบิวต์ AV ญี่ปุ่น หน้าใหม่คัพ H

เผยแพร่: 26 ตุลาคม 2569
หม่อมเอ็กซ์ โต้ข่าวเป็นมือที่สาม รุ้งลาวัณย์ และ หยวน นิธิชัย

หม่อมเอ็กซ์ พูดแล้วเป็นอะไรกับ รุ้ง ราวรรณ เปิดตัวคบ ‘หยวน’ ผ่านไหม สยบข่าวมือที่สาม

เผยแพร่: 26 ตุลาคม 2569
ชดใช้บาป 2.7 หมื่นล้าน คาทอลิกนิวยอร์ก ยอมจ่ายเหยื่อล่วงละเมิด 1,300 คน จ่อแฉชื่อนักบวช

ชดใช้บาป 2.7 หมื่นล้าน คาทอลิกนิวยอร์ก ยอมจ่ายเหยื่อล่วงละเมิด 1,300 คน จ่อแฉชื่อนักบวช

เผยแพร่: 26 ตุลาคม 2569
ต๋อย ไตรภพ เผย ยุคทองทีวีจบแล้ว ไม่หวนทำรายการแบบเดิมอีก

ต๋อย ไตรภพ เผย ยุคทองทีวีจบแล้ว ไม่หวนทำรายการแบบเดิมอีก

เผยแพร่: 26 ตุลาคม 2569
ข่าวล่าสุด
เปิดวาร์ป ยุนซูอา อ้างอดีตเชียร์ลีดเดอร์เกาหลี เดบิวต์ AV ญี่ปุ่น หน้าใหม่คัพ H บันเทิง

เปิดวาร์ป ยุนซูอา อ้างอดีตเชียร์ลีดเดอร์เกาหลี เดบิวต์ AV ญี่ปุ่น หน้าใหม่คัพ H

57 วินาที ที่แล้ว
หม่อมเอ็กซ์ โต้ข่าวเป็นมือที่สาม รุ้งลาวัณย์ และ หยวน นิธิชัย บันเทิง

หม่อมเอ็กซ์ พูดแล้วเป็นอะไรกับ รุ้ง ราวรรณ เปิดตัวคบ ‘หยวน’ ผ่านไหม สยบข่าวมือที่สาม

19 นาที ที่แล้ว
ชดใช้บาป 2.7 หมื่นล้าน คาทอลิกนิวยอร์ก ยอมจ่ายเหยื่อล่วงละเมิด 1,300 คน จ่อแฉชื่อนักบวช ข่าวต่างประเทศ

ชดใช้บาป 2.7 หมื่นล้าน คาทอลิกนิวยอร์ก ยอมจ่ายเหยื่อล่วงละเมิด 1,300 คน จ่อแฉชื่อนักบวช

37 นาที ที่แล้ว
ต๋อย ไตรภพ เผย ยุคทองทีวีจบแล้ว ไม่หวนทำรายการแบบเดิมอีก ข่าวดารา

ต๋อย ไตรภพ เผย ยุคทองทีวีจบแล้ว ไม่หวนทำรายการแบบเดิมอีก

52 นาที ที่แล้ว
เงินเดือนข้าราชการ เปลี่ยนจ่ายผ่านพร้อมเพย์ พ.ค. 2570 เศรษฐกิจ

เงินเดือนข้าราชการ เปลี่ยนจ่ายผ่านพร้อมเพย์ พ.ค. 2570 เช็กวิธีผูกบัญชีรับเงิน

56 นาที ที่แล้ว
เหลือแต่ตอ! จิตอาสาตัด 11 ต้นนางพญาเสือโคร่ง กลางจุดเสด็จฯ ดอยปุย ข่าว

เหลือแต่ตอ! จิตอาสาตัด 11 ต้นนางพญาเสือโคร่ง กลางจุดเสด็จฯ ดอยปุย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
Eric Bauza นักพากย์เสียง Bugs Bunny เสียชีวิตในวัย 46 ปี ข่าวต่างประเทศ

สิ้นตำนาน Eric Bauza นักพากย์ดัง Bugs Bunny จากไปวัย 46 ปี ด้วยโรคหัวใจ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
จันทร์ซ้อนจันทร์ 26 ต.ค. 69 ฤกษ์สุดท้ายของปี เปิดความหมาย วิธีขอพรรับแสงจันทร์ ดูดวง

จันทร์ซ้อนจันทร์ 26 ต.ค. 69 ฤกษ์สุดท้ายของปี เปิดความหมาย วิธีขอพรรับแสงจันทร์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิด 10 ชื่อเด็ก ที่เสี่ยงสูญพันธุ์ ภายในปี 2570 ไลฟ์สไตล์

เปิด 10 ชื่อเด็ก ที่เสี่ยงสูญพันธุ์ ภายในปี 2570

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
น้องบูมศรี ซายูริแบนด์ เสียชีวิต ข่าว

โพสต์สุดท้าย น้องบูมศรี นักร้องซายูริแบนด์ ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต จากไปวัยเพียง 25 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
The Ghost Secret ประกาศยุติรายการสิ้นปี 2569 ข่าว

เสียดาย! The Ghost Secret เตรียมยุติรายการ หลังถูกบิดเงินล้านไปต่อไม่ไหว ปิดตำนาน 7 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาลัยคนบันเทิงรวม 16 ดารา–ศิลปินโลก เสียชีวิตปี 2569 ผลงานยังอยู่ในความทรงจำ ข่าวดารา

อาลัยคนบันเทิงรวม 16 ดารา–ศิลปินโลก เสียชีวิตปี 2569 ผลงานยังอยู่ในความทรงจำ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ย้อนเส้นทาง Godd Dam จากเพจแฉโกงสอบท้องถิ่น 68 สู่ปมสลิปค่าน้ำชา 7 ล้าน ข่าว

ย้อนเส้นทาง Godd Dam จากเพจแฉโกงสอบท้องถิ่น 68 สู่ปมสลิปค่าน้ำชา 7 ล้าน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
โธมัส มาร์เคิล พ่อของเมแกน มาร์เคิล ดัชเชสแห่งซัสเซกส์ ข่าวต่างประเทศ

พ่อเมแกน มาร์เคิล ปัดคดีคลิปละเมิดเด็ก ยอมรับซื้อบริการผู้ใหญ่ อ้างป่วยสมองเสื่อม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สารวัตรทหารห้ามวัยรุ่นทะเลาะถูกยิงเสียชีวิต ข่าว

สิ้น สารวัตรทหารถูกยิงดับ ขณะห้ามวัยรุ่นตีกัน เศร้าประวัติ พ่อเลี้ยงเดี่ยวเสาหลักครอบครัว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่ชม เล่าซีรีย์ ลูกมาเฟียขับเรือชนเรือ แฟนคลับฮาลั่นแห่ขอพิกัด ข่าวดารา

แม่ชม เล่าซีรีย์ ลูกมาเฟียขับเรือชน แฟนคลับฮาลั่นแห่ขอพิกัด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
กสิกรไทย แจงไว ปมสลิป 7 ล้านอ้างโอนถึงอนุทิน ไม่พบเลขบัญชีในระบบ K PLUS จำกัด 5 ล้าน เศรษฐกิจ

กสิกรไทย แจงไว ปมสลิป 7 ล้านอ้างโอนถึงอนุทิน ไม่พบเลขบัญชีในระบบ K PLUS จำกัด 5 ล้าน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
10 อันดับ เลขเด็ดแม่ทำเนียน งวด 1 พ.ย. 69 เลขมงคล วันสำคัญ เพียบ Line News

10 อันดับ เลขเด็ดแม่ทำเนียน งวด 1 พ.ย. 69 เลขมงคล วันสำคัญ เพียบ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ร้านเสื้อผ้าไล่พนักงานเมียนมาออกแล้ว หลังพบโพสต์ภาพหมิ่นเบื้องสูง ข่าว

ไล่ออก หนุ่มพม่าโพสต์ภาพตัดต่อหมิ่นเบื้องสูง พบทำผิดจริง ขัดจริยธรรมร้ายแรง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอของขวัญ ทดลองโอน 7 ล้าน พบเข้าบัญชีคนอื่นได้สูงสุด 5 ล้าน ตั้งข้อสงสัยสลิปค่าน้ำชา ข่าว

หมอของขวัญ ทดลองโอน 7 ล้าน พบเข้าบัญชีคนอื่นได้สูงสุด 5 ล้าน ตั้งข้อสงสัยสลิปค่าน้ำชา

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เก๋ไก๋ โต้ข่าวลือรับเงินประกันพ่อเสียชีวิต 200 ล้านบาท บันเทิง

เก๋ไก๋ แจงดราม่าได้มรดก 200 ล้านหลังพ่อ เสียใจ ความสูญเสียถูกใช้เป็นเครื่องมือ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทีมงานทำเนียบขาว ชงชื่อ นิกกี มินาจ นั่งเก้าอี้โฆษกคนใหม่ หลังอวยทรัมป์ ข่าวดารา

ทีมงานทำเนียบขาว ชงชื่อ นิกกี มินาจ นั่งเก้าอี้โฆษกคนใหม่ หลังอวยทรัมป์

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เวฟ สาริน โพสต์คล้ายสั่งเสีย ยกทรัพย์สินให้ลูก-ห้ามกู้ชีพ ภรรยารีบเตือนสติ บันเทิง

เวฟ สาริน โพสต์คล้ายสั่งเสีย ยกทรัพย์สินให้ลูก-ห้ามกู้ชีพ ภรรยารีบเตือนสติ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
คอหวยส่อง ทะเบียนรถ แห่หลวงพ่อโต งานรับบัวบางพลี เลขเด็ดงวด 1/11/69 เลขเด็ด

คอหวยส่อง ทะเบียนรถ แห่หลวงพ่อโต งานรับบัว เลขเด็ดงวด 1/11/69

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
มะปราง ลองเบิ่ง ยืนยันไม่มีแมวในห้องพักรีสอร์ตนครพนม ข่าว

รีสอร์ตนครพนม ไม่จบ จ่อแจ้งความ “มะปราง ลองเบิ่ง” อ้างพบขนแมว ขอโทษเข้าห้องกลางดึก

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปประวัติ สุรศักดิ์ ชิงนวรรณ์ สส.สระแก้ว เขต 3 พรรคกล้าธรรม จากนักธุรกิจสู่นักการเมือง