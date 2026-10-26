ส่งกำลังใจ ‘หยาดทิพย์’ ประกาศเลิกสามี ‘เมฆ รามา’ จบรัก 5 ปี

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 26 ต.ค. 2569 09:28 น.| อัปเดต: 26 ต.ค. 2569 09:28 น.
หยาดทิพย์ยุติความสัมพันธ์สามี

เกิดอะไรขึ้น? ‘หยาดทิพย์’ ประกาศเลิกสามี ‘เมฆ รามา’ ปิดฉากชีวิตคู่ 5 ปี เพื่อนดาราแห่คอมเมนต์ส่งกำลังใจ

ช็อกแฟนคลับหลังนักแสดงสาว หยาดทิพย์ ราชปาล ออกมาประกาศยุติความสัมพันธ์กับสามี เมฆ รามา รัศมีรามา ปิดฉากชีวิตคู่กว่า 5 ปีที่เดินร่วมทางกันมาและมีลูกสาวเป็นพยานรัก 1 คน โดยหยาดทิพย์โพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว yardthip ระบุว่า “หยาดกับสามีได้ยุติความสัมพันธ์ระหว่างกันลงเรียบร้อยแล้ว ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับกำลังใจนะคะ”

หลังโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป เพื่อนพ้องในวงการบันเทิงต่างเข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้ล้นหลาม อาทิ ใบเตย อาร์สยาม, วุ้นเส้น วิริฒิพา และ ดีเจต้นหอม ศกุนตลา รวมถึงบรรดาแฟนคลับที่เข้ามาส่งข้อความให้กำลังใจนักแสดงสาวอย่างต่อเนื่อง อาทิ “รัก ๆ กอดแน่น ๆ นะเพื่อน” , “เป็นกำลังใจให้เสมอเพื่อนสาว” และ “เป็นกำลังใจให้น้าา” เป็นต้น

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หยาดทิพย์ ยุติความสัมพันธ์
ภาพจาก Instagram : yardthip

สำหรับเส้นทางรักของทั้งคู่เริ่มต้นขึ้นในปี 2563 จากการแนะนำของเพื่อนสนิท หลังคบหาดูใจกันนานกว่า 2 ปี ฝ่ายชายทำเซอร์ไพรส์ขอหยาดทิพย์แต่งงานในบรรยากาศสุดโรแมนติก ทั้งสองมีกำหนดจัดงานวิวาห์ในเดือนเมษายน 2564 แต่ต้องยกเลิกและเลื่อนออกไปกะทันหันเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 หยาดทิพย์และเมฆ รามา ได้เข้าเฝ้าถวายสักการะสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เพื่อกราบขอพรและรับประทานน้ำพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนที่ล่าสุดนักแสดงสาวจะออกมาแจ้งข่าวการแยกทางในที่สุด

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หยาดทิพย์
ภาพจาก Instagram : yardthip

 

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 26 ต.ค. 2569 09:28 น.| อัปเดต: 26 ต.ค. 2569 09:28 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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