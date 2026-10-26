ส่งกำลังใจ ‘หยาดทิพย์’ ประกาศเลิกสามี ‘เมฆ รามา’ จบรัก 5 ปี
เกิดอะไรขึ้น? ‘หยาดทิพย์’ ประกาศเลิกสามี ‘เมฆ รามา’ ปิดฉากชีวิตคู่ 5 ปี เพื่อนดาราแห่คอมเมนต์ส่งกำลังใจ
ช็อกแฟนคลับหลังนักแสดงสาว หยาดทิพย์ ราชปาล ออกมาประกาศยุติความสัมพันธ์กับสามี เมฆ รามา รัศมีรามา ปิดฉากชีวิตคู่กว่า 5 ปีที่เดินร่วมทางกันมาและมีลูกสาวเป็นพยานรัก 1 คน โดยหยาดทิพย์โพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว yardthip ระบุว่า “หยาดกับสามีได้ยุติความสัมพันธ์ระหว่างกันลงเรียบร้อยแล้ว ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับกำลังใจนะคะ”
หลังโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป เพื่อนพ้องในวงการบันเทิงต่างเข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้ล้นหลาม อาทิ ใบเตย อาร์สยาม, วุ้นเส้น วิริฒิพา และ ดีเจต้นหอม ศกุนตลา รวมถึงบรรดาแฟนคลับที่เข้ามาส่งข้อความให้กำลังใจนักแสดงสาวอย่างต่อเนื่อง อาทิ “รัก ๆ กอดแน่น ๆ นะเพื่อน” , “เป็นกำลังใจให้เสมอเพื่อนสาว” และ “เป็นกำลังใจให้น้าา” เป็นต้น
สำหรับเส้นทางรักของทั้งคู่เริ่มต้นขึ้นในปี 2563 จากการแนะนำของเพื่อนสนิท หลังคบหาดูใจกันนานกว่า 2 ปี ฝ่ายชายทำเซอร์ไพรส์ขอหยาดทิพย์แต่งงานในบรรยากาศสุดโรแมนติก ทั้งสองมีกำหนดจัดงานวิวาห์ในเดือนเมษายน 2564 แต่ต้องยกเลิกและเลื่อนออกไปกะทันหันเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 หยาดทิพย์และเมฆ รามา ได้เข้าเฝ้าถวายสักการะสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เพื่อกราบขอพรและรับประทานน้ำพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนที่ล่าสุดนักแสดงสาวจะออกมาแจ้งข่าวการแยกทางในที่สุด
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