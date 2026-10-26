เจ๊เบียร์ คนละยำ สารภาพเสพไอซ์โชว์กลางไลฟ์ หลังเอฟซีโอนให้ 1,000 บาท
เจ๊เบียร์ คนละยำ หรือ นายทรงเกียรติ หาสูง อายุ 39 ปี แม่ค้าขายยำชื่อดังและอินฟลูเอนเซอร์ในโลกออนไลน์ ยอมรับว่าเสพยาไอซ์โชว์ระหว่างไลฟ์สดผ่าน TikTok จริง หลังมีแฟนคลับโอนเงินให้ 1,000 บาทตามคำท้า เผยใช้ยาเสพติดมาโดยตลอด แต่ไม่คิดว่าคลิปจะถูกนำไปเผยแพร่จนกลายเป็นข่าวใหญ่ ก่อนถูกตำรวจจับกุมตามหมายศาลจังหวัดพัทยา
เมื่อเวลา 23.00 น. วันที่ 23 ตุลาคม 2569 ตำรวจชุดสืบสวน สภ.บางละมุง จังหวัดชลบุรี ควบคุมตัวเจ๊เบียร์มาถึงโรงพัก เพื่อสอบปากคำเพิ่มเติม หลังเข้าจับกุมที่บ้านพักบริเวณถนนเทศบาลบำรุง ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในช่วงเย็นวันเดียวกัน
ระหว่างเดินเข้าห้องสืบสวน เจ๊เบียร์มีท่าทีผ่อนคลาย ทักทายผู้สื่อข่าวที่มารอทำข่าว ก่อนเปิดเผยถึงเหตุการณ์ที่ตนเองเสพยาไอซ์ระหว่างถ่ายทอดสด ซึ่งทำให้ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์
เจ๊เบียร์เล่าว่า วันเกิดเหตุกำลังไลฟ์สดพูดคุยกับแฟนคลับตามปกติ ระหว่างนั้นมีผู้ชมเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่า “เจ๊!! วันนี้เติมหรือยัง” ทำให้เกิดความรู้สึกอยากท้าทาย จึงตอบกลับไปว่า “งั้นมึงโอนมาดิ 1,000.- เดี๋ยวกูดูดโชว์”
หลังพูดจบ ปรากฏว่ามีเงินจำนวน 1,000 บาทโอนเข้าบัญชีทันที เมื่อรับปากกับผู้ชมไปแล้วจึงไม่ต้องการคืนคำ ก่อนตัดสินใจเสพยาไอซ์ให้ผู้ชมเห็นระหว่างไลฟ์สด
เจ๊เบียร์ยอมรับว่า ที่ผ่านมาเสพยาไอซ์มาโดยตลอด และทราบดีว่าการกระทำของตนเองเป็นสิ่งไม่ถูกต้อง แต่ยืนยันว่าในวันเกิดเหตุไม่ได้ขาดสติ เพียงแค่บางครั้งรู้สึกอยากประชดชีวิตตัวเอง
เจ้าตัวยังระบายความน้อยใจว่า เวลาทำเรื่องดี เช่น ทำยำให้อร่อย หรือให้บริการลูกค้าอย่างดี กลับไม่ค่อยมีใครพูดถึง แต่เมื่อทำเรื่องไม่ดีอย่างการเสพยาเสพติดโชว์ กลับมีเพจและสำนักข่าวจำนวนมากนำเรื่องไปเผยแพร่
เมื่อถามถึงการขอโทษแฟนคลับ เจ๊เบียร์ระบุว่า จะไม่ขอโทษผู้ติดตาม เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นความผิดของตนเอง พร้อมฝากเตือนว่า หากใครมีสติก็ไม่ควรทำพฤติกรรมเช่นนี้ตาม
สำหรับเหตุการณ์ที่นำไปสู่การจับกุม เริ่มจากคลิปไลฟ์สดของเจ๊เบียร์ผ่าน TikTok ซึ่งมีพฤติกรรมคล้ายกำลังเสพยาเสพติดภายในห้องพักโรงแรมแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี จนมีผู้บันทึกคลิปและนำไปเผยแพร่ต่อในโลกออนไลน์
วันที่ 22 ตุลาคม ตำรวจ สภ.บางละมุง เข้าตรวจสอบห้องพักรายวันภายในซอยเนินพลับหวาน ตำบลหนองปรือ หลังได้รับเบาะแสว่าเป็นสถานที่ถ่ายคลิป โดยพบขวดน้ำดัดแปลงลักษณะคล้ายอุปกรณ์เสพยาเสพติด จึงเก็บไว้ตรวจสอบ
อย่างไรก็ตาม ขณะตำรวจเข้าตรวจสอบ เจ๊เบียร์ออกจากห้องพักไปแล้ว เจ้าหน้าที่จึงติดตามจนทราบว่าเดินทางกลับบ้านที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ก่อนประสานตำรวจในพื้นที่เข้าตรวจหาสารเสพติด
ผลตรวจปัสสาวะเบื้องต้นที่โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์พบสารเมทแอมเฟตามีน ซึ่งเป็นสารเสพติดที่พบในยาบ้าและยาไอซ์ ก่อนตำรวจ สภ.บางละมุง จะรวบรวมพยานหลักฐานและขออนุมัติศาลออกหมายจับ
ต่อมาเวลา 17.00 น. วันที่ 23 ตุลาคม ตำรวจนำหมายจับศาลจังหวัดพัทยา เลขที่ 599/2569 เข้าจับกุมเจ๊เบียร์ที่บ้านพักในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยหมายจับระบุข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการจูงใจ ชักนำ ยุยงส่งเสริม หรือใช้วิธีการบังคับให้ผู้อื่นเสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 รวมถึงข้อหาเสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 เมทแอมเฟตามีนโดยผิดกฎหมาย
หลังควบคุมตัวมาถึง สภ.บางละมุง ตำรวจเตรียมสอบปากคำเพิ่มเติม พร้อมพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหาตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ จากพฤติกรรมเผยแพร่ภาพการเสพยาเสพติดระหว่างไลฟ์สด ก่อนส่งตัวให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย
สำหรับประวัติ เจ๊เบียร์ คนละยำ มีชื่อจริงว่า ทรงเกียรติ หาสูง อายุ 39 ปี เป็นแม่ค้าขายยำและอินฟลูเอนเซอร์ที่มีชื่อเสียงจากลีลาพูดคุยกับลูกค้าอย่างสนุกสนาน เริ่มเป็นที่รู้จักจากร้านยำบริเวณตลาดโต้รุ่งหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ โดยมีลูกค้าเดินทางมาอุดหนุนจำนวนมากตั้งแต่ปี 2560
ก่อนหน้านี้เคยขายสลัดและส้มตำ กระทั่งเปลี่ยนมาขายยำทะเลเป็นหลัก พร้อมถ่ายทอดสดระหว่างปรุงอาหารจนมีผู้ติดตามจำนวนมาก ต่อมาขยายการขายไปยังพื้นที่จังหวัดอื่น รวมถึงชลบุรี โดยเป็นที่รู้จักในชื่อร้าน เจ๊เบียร์ คนละยำ
ที่ผ่านมาเจ๊เบียร์เคยตกเป็นข่าวจากปัญหากระทบกระทั่งกับลูกค้าในปี 2564 จนผู้บริหารตลาดแห่งหนึ่งในอำเภอศรีราชาสั่งยกเลิกการเช่าพื้นที่ ก่อนกลับมาได้รับความสนใจอีกครั้งในเดือนตุลาคม 2569 จากกรณีมีปากเสียงกับแม่ของน้องฟ้าใส อินฟลูเอนเซอร์ที่เป็นข่าวในโลกออนไลน์
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