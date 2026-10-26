อั๋น ภูวนาท เผยบุ๋ม ปนัดดา โทรหาร้องไห้จนสั่น ยืนยันอยู่ข้างเพื่อน รอฟังชี้แจง

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 26 ต.ค. 2569 09:00 น.| อัปเดต: 26 ต.ค. 2569 09:04 น.
อั๋น ภูวนาท เผยบุ๋ม ปนัดดา โทรหาร้องไห้จนสั่น ยืนยันอยู่ข้างเพื่อน รอฟังชี้แจง
IG/unpuwanart

อั๋น ภูวนาท คุนผลิน โพสต์เฟซบุ๊ก Puwanart Kunpalin เล่าถึงการพูดคุยกับ บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี หลังเพื่อนส่งข้อความมาถามช่วงเที่ยงคืนว่าสะดวกรับสายหรือไม่ ก่อนเผยว่าเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่รู้จักกันมาที่เห็นบุ๋มร้องไห้จนตัวสั่น พร้อมยืนยันว่าจะอยู่ข้างเพื่อน

โพสต์ดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางกระแสข่าวเกี่ยวกับ ก๊อต อธิป สามีของบุ๋ม ซึ่งถูกกล่าวหาเรื่องการใช้ที่ดินประมาณ 100 ไร่ ใน จ.นครนายก โดยบุ๋มแจ้งก่อนหน้านี้ว่ากำลังรวบรวมหลักฐานเพื่อออกมาชี้แจงด้วยตัวเอง ขณะที่หน่วยงานรัฐอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริง

อั๋นเริ่มต้นโพสต์ด้วยข้อความที่บุ๋มส่งมาหาเขาว่า “เธอสะดวกรับสายรึเปล่า” พร้อมระบุว่าข้อความเข้ามาเวลา 00.10 น. ก่อนเล่าถึงสภาพจิตใจของเพื่อนระหว่างพูดคุยกันว่า

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“น่าจะเป็นครั้งแรกตั้งแต่รู้จักกันมาที่ผมเห็นเพื่อนคนนี้ร้องไห้จนสั่น”

จากนั้น อั๋นเขียนถึงบุ๋มว่า เขาเชื่อว่าคนจำนวนมากยังเชื่อมั่นในตัวเธอ พร้อมกล่าวถึงจุดยืนของตัวเองว่าเลือกข้างความถูกต้องมาตลอด และยังยืนยันว่าจะอยู่เคียงข้างเพื่อน

“ภูวนาทเลือกข้างความถูกต้องเสมอมา
ปนัดดาคนนี้ก็เช่นกัน ฉันยืนอยู่ข้างเธอนะเพื่อน”

อั๋น ภูวนาท คุนผลิน โพสต์เฟซบุ๊ก Puwanart Kunpalin เล่าถึงการพูดคุยกับ บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี
IG/unpuwanart

อั๋นยังให้กำลังใจด้วยว่า แม้ภายนอกบุ๋มจะดูเข้มแข็ง แต่คนที่รู้จักกันย่อมรู้ว่าผ่านการต่อสู้กับปัญหามาด้วยกันไม่น้อย ก่อนทิ้งท้ายด้วยถ้อยคำติดอารมณ์ขันตามประสาเพื่อนว่า

“เงินไม่ให้ยืม แต่มีไหล่ให้ยืมพิงเสมอ
แม้จะเป็นไหล่ที่ไม่ค่อยมีกล้ามเท่าไร แต่ก็น่าจะเห็นกันแล้วว่า
กล้ามใหญ่ไม่ได้ช่วยอะไรเท่ากับหัวใจที่แข็งแกร่งของตัวเธอเอง”

อั๋น ภูวนาท โพสต์เรื่องที่ บุ๋ม โทรมา
FB/Puwanart Kunpalin

ท้ายโพสต์ อั๋นระบุว่าข้อความทั้งหมดเขียนถึงบุ๋มเพียงคนเดียว พร้อมแท็กบัญชี Panadda Wongphudee

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สำหรับประเด็นที่บุ๋มกำลังเผชิญ ก่อนหน้านี้มีการเผยแพร่ข้อกล่าวหาว่าสามีของเธอเกี่ยวข้องกับการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนประมาณ 100 ไร่ ใน ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก ด้านก๊อตปฏิเสธข้อกล่าวหา โดยชี้แจงว่าเป็นการเช่าสิทธิร่วมกับกลุ่มเพื่อนที่วิ่งเทรล และอ้างว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นที่ดินของทหารซึ่งอยู่ระหว่างกระบวนการโอนไปยังกรมธนารักษ์

ต่อมา บุ๋มโพสต์ว่าหลายเรื่องเธอเพิ่งทราบพร้อมกับคนอื่น และกำลังรวบรวมหลักฐานทั้งหมดเพื่อชี้แจงในวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2569 โดยบอกถึงความรู้สึกว่าหัวใจแตกสลาย และมองว่าตัวเองพลาดเพราะความเชื่อใจ

ส่วนการตรวจสอบที่ดิน นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยเมื่อวันที่ 24 ตุลาคมว่า แม้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่รายงานเบื้องต้นว่าเป็นที่ราชพัสดุ แต่ได้สั่งให้ทีมส่วนกลางลงตรวจสอบซ้ำในวันที่ 26–27 ตุลาคม เพื่อดูหลักฐาน สถานะที่ดิน และการใช้ประโยชน์ให้ชัดเจน พร้อมระบุว่าหากพบความผิดต้องดำเนินคดี

เล่าถึงการพูดคุยกับ บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี
IG/boompanadda
บุ๋ม ปนัดดา โทรไปปรับทุกข์
IG/boompanadda

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 26 ต.ค. 2569 09:00 น.| อัปเดต: 26 ต.ค. 2569 09:04 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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