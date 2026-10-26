ช็อก “ที AF6” เสียชีวิตกะทันหัน ที่ปักกิ่ง ประสานนำร่างกลับไทย

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 26 ต.ค. 2569 08:54 น.| อัปเดต: 26 ต.ค. 2569 08:55 น.
ช็อก “ที AF6” เสียชีวิตกะทันหัน ที่ปักกิ่ง ประสานนำร่างกลับไทย

เพจ TrueAF Thailand เผยแพร่ข้อความแสดงความเสียใจต่อการจากไปของ ที ทีป์ชลิต พรหมชนะ หรือ “ที AF6” อดีตผู้เข้าแข่งขันรายการ True Academy Fantasia ซีซั่น 6 ปัจจุบันผันตัวทำอาชีพนักบิน หลังเสียชีวิตกะทันหันระหว่างเดินทางท่องเที่ยวที่กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน ด้วยวัย 42 ปี โดยอยู่ระหว่างประสานงานเพื่อนำร่างกลับประเทศไทย

ตามข้อความที่เพจนำมาเผยแพร่ ทีเดินทางไปท่องเที่ยวกรุงปักกิ่ง ก่อนมีอาการหมดสติและเสียชีวิตในเวลาต่อมาที่โรงพยาบาล โดยภรรยาร่วมเดินทางไปด้วย และได้ติดต่อกับผู้ประสานงานแล้ว

เบื้องต้น สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่ง และสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารอากาศไทยประจำกรุงปักกิ่ง รับทราบเหตุการณ์แล้ว พร้อมประสานผู้เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือเรื่องเอกสารและการนำร่างกลับประเทศ ส่วนกำหนดการประกอบพิธีศพ ครอบครัวจะแจ้งรายละเอียดอีกครั้ง

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หลังข่าวการจากไปเผยแพร่ออกมา เพื่อนร่วมรุ่น AF6 ต่างโพสต์แสดงความอาลัย โดย ซานิ นิภาภรณ์ เผยแพร่ภาพความทรงจำร่วมกัน พร้อมขอให้การเดินทางครั้งนี้ของพี่ทีได้พบกับความสงบและสวยงาม และขอบคุณสำหรับรอยยิ้มกับความทรงจำดี ๆ ที่จะจดจำไว้เสมอ

ช็อก “ที AF6” เสียชีวิตกะทันหัน ที่ปักกิ่ง ประสานนำร่างกลับไทย

ส่วน แอน AF6 โพสต์ถึงทีด้วยความอาลัยเช่นกัน โดยบอกว่าเสียใจที่ไม่ได้ตอบความคิดเห็นของเขาเมื่อสัปดาห์ก่อน และไม่ได้พูดคุยกันบ่อยนัก พร้อมกล่าวถึงทีในฐานะพี่ชายที่คอยให้คำปรึกษาน้อง ๆ ในบ้าน AF6 มาโดยตลอด

สำหรับ ที ทีป์ชลิต พรหมชนะ เกิดวันที่ 18 ธันวาคม 2526 เป็นชาวเชียงใหม่ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ เอกการตลาด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก่อนเป็นที่รู้จักจากรายการ True Academy Fantasia ซีซั่น 6 เมื่อปี 2552 ในรหัส V5

ทีผ่านเข้าถึงรอบสุดท้ายและจบการแข่งขันด้วย อันดับ 3 ในปีที่ซานิคว้าแชมป์ หลังออกจากบ้านนักล่าฝัน เขามีผลงานเพลงให้แฟน ๆ ติดตาม อาทิ “ถามไม่เอาคำตอบ” ก่อนเปลี่ยนเส้นทางมาประกอบอาชีพนักบิน

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ช็อก “ที AF6” เสียชีวิตกะทันหัน ที่ปักกิ่ง ประสานนำร่างกลับไทย

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 26 ต.ค. 2569 08:54 น.| อัปเดต: 26 ต.ค. 2569 08:55 น.
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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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