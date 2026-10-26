“เจ้แพร” ช็อก อุบัติเหตุรถชน จยย. ชายวัย 32 ปีเสียชีวิต
“เจ้แพร” อินฟลูเอนเซอร์ เจ้าของร้านยำย่านชลบุรี ขับรถเก๋งเกิดอุบัติเหตุกับรถจักรยานยนต์ บริเวณหน้าตลาดเมย์มาร์เก็ต ถนนหลังวัดหลวงพ่อโต ต.บางพลี อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ทำให้ ชายสัญชาติเมียนมา อายุ 32 ปี ซึ่งเป็นคนขี่รถจักรยานยนต์เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ ส่วนเพื่อนที่นั่งซ้อนท้ายได้รับบาดเจ็บ
เพจ ข่าวสารเมืองปราการ รายงานว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเวลา 18.50 น. วันที่ 25 ตุลาคม 2569 รถจักรยานยนต์ฮอนด้า เวฟ ล้มอยู่ใกล้ร่างผู้เสียชีวิต ขณะที่รถเก๋งฮอนด้า ซีวิค สีชมพูของเจ้แพร มีร่องรอยเฉี่ยวชนบริเวณประตูฝั่งซ้าย โดยเธออยู่รอให้ข้อมูลในที่เกิดเหตุ
เจ้แพรเล่าถึงช่วงก่อนเกิดเหตุว่า เธอขับรถมาตามช่องทางปกติ เห็นรถจักรยานยนต์คู่กรณีขี่ส่ายไปมา ก่อนเฉี่ยวชนด้านข้างรถของเธอจนเกิดอุบัติเหตุ อย่างไรก็ตาม เรื่องราวส่วนนี้เป็นคำให้การของเจ้แพร ซึ่งยังต้องตรวจสอบกับหลักฐานและข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้อง
ส่วนเพื่อนของผู้เสียชีวิตที่นั่งซ้อนท้ายมา รายงานเบื้องต้นระบุว่าได้รับบาดเจ็บ ก่อนฟื้นคืนสติและออกจากที่เกิดเหตุไปก่อนเจ้าหน้าที่มาถึง โดยยังไม่มีรายละเอียดว่าเดินทางไปที่ใดหรือออกไปด้วยเหตุผลอะไร
สำหรับสาเหตุของอุบัติเหตุและความรับผิดของแต่ละฝ่าย ยังอยู่ระหว่างการสอบสวน โดยตำรวจ สภ.บางพลี จะรวบรวมพยานหลักฐานประกอบคำให้การของเจ๊แพร พร้อมติดตามคนซ้อนท้ายมาให้ข้อมูลเพิ่มเติม
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