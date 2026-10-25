เบนซ์ พริกไทย ขอโทษ ปมแชร์โพสต์ “ลูกพระยานาหมื่น” ยันไม่ได้โยงแข่งโกคาร์ท

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 25 ต.ค. 2569 17:04 น.| อัปเดต: 25 ต.ค. 2569 17:04 น.
เบนซ์ พริกไทย ขอโทษ ปมแชร์โพสต์ "ลูกพระยานาหมื่น" ยันไม่ได้โยงแข่งโกคาร์ท

“เบนซ์ พริกไทย” ขอโทษรับผิด ปมแชร์โพสต์ “ลูกพระยานาหมื่น” ยอมรับรู้สึกไม่ดี ยันไม่ได้มีเจตนาโยงแข่งโกคาร์ท 

จากก่อนหน้านี้ที่มีเป็นประเด็นดราม่าของ “เบนซ์ พริกไทย” หรือ “เบนซ์ ดริณทร์รัฎ มีนะวาณิชย์” หลังจากที่ได้แชร์โพสต์ลงสตอรี่อินสตาแกรมซึ่งมีข้อความระบุว่า “อึดอัดมากที่ต้องแอ๊บใจเย็น ทั้งที่กูก็ลูกพระยานาหมื่น” จนทำให้เป็นที่พูดถึงในโลกออนไลน์เป็นอย่างมากนั้น

ล่าสุด เบนซ์ พริกไทย ได้โพสต์ข้อความชี้แจงพร้อมกับขอโทษต่อเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่า “ตลอดหลายวันที่ผ่านมา เบนซ์ได้มีเวลาทบทวนเรื่องราวที่เกิดขึ้น รวมถึงคำพูดและการกระทำของตัวเองอย่างจริงจังค่ะ

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เบนซ์ได้กลับมาอ่านความคิดเห็นของหลาย ๆ คน และพยายามมองเรื่องนี้จากมุมของคนที่ได้เห็นสิ่งที่เบนซ์สื่อสารออกไป เบนซ์ยอมรับว่า มีบางคำพูดที่เบนซ์ไม่ได้คิดให้รอบคอบมากพอ ในการรีสตอรี่ ในคำว่า “ลูกพระยานาหมื่น”

วันนี้เบนซ์เข้าใจแล้วว่า ไม่ว่าเบนซ์นำมาใช้ด้วยความรู้สึกหรือความตั้งใจแบบไหนก็ตาม คำพูดนี้ก็อาจทำให้หลายคนรู้สึกไม่ดี รู้สึกว่าเบนซ์กำลังยกตัวเองเหนือคนอื่น หรือไม่ให้เกียรติผู้อื่น ซึ่งเบนซ์ไม่ควรปล่อยให้คำพูดแบบนี้ออกไปตั้งแต่แรกค่ะ เบนซ์อยากขอโทษทุกคนที่รู้สึกไม่ดีจากประโยคนั้นจริงๆ ค่ะ

ภาพของ เบนซ์ พริกไทย
FB/ Benze พริกไทย

ส่วนเรื่องข้อความที่เบนซ์การรีโพสต์นั้น เบนซ์ขอยืนยันอีกครั้งว่า ไม่ใช่และไม่ได้มีเจตนาพาดพิงหรือเชื่อมโยงกับเหตุการณ์การแข่งขันโกคาร์ทแต่อย่างใด ข้อความดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางคอนเทนต์ของเบนซ์ในช่วงเวลานั้น

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แต่เบนซ์ก็เข้าใจว่า ต่อให้ไม่ได้มีเจตนาเช่นนั้น เมื่อข้อความถูกเผยแพร่ออกไปแล้ว คนที่ได้รับชมอาจเข้าใจหรือรู้สึกแตกต่างจากสิ่งที่เบนซ์ตั้งใจสื่อสาร และเบนซ์เองก็มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่เผยแพร่ออกไป ไม่ใช่เพียงอธิบายว่าตัวเองไม่ได้ตั้งใจ

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เรื่องนี้ทำให้เบนซ์ได้เรียนรู้ว่า บางครั้งสิ่งที่เราคิดว่าเป็นเพียงคำพูดหรือคอนเทนต์เพื่อความบันเทิง อาจกระทบความรู้สึกของคนอื่นได้มากกว่าที่เราคิด

ในส่วนของเรื่องกฎหมายที่เบนซ์เคยกล่าวถึง เบนซ์ขอชี้แจงว่า เบนซ์ไม่ได้มีเจตนาจะปิดกั้นความคิดเห็นหรือการวิพากษ์วิจารณ์โดยสุจริตของใคร และเบนซ์พร้อมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างเสมอค่ะ

แต่สำหรับการใช้ถ้อยคำรุนแรงที่พาดพิงถึงทำให้เสียหาย รวมถึงการนำภาพหรือคลิปของเบนซ์ไปประกอบข้อความที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดกับสาธารณะและส่งผลเสียต่อชื่อเสียงโดยตรง … เบนซ์จึงจำเป็นต้องปกป้องสิทธิ์ของตัวเองเฉพาะในส่วนนี้

เบนซ์รู้ดีว่าคำขอโทษในวันนี้อาจไม่ได้ทำให้ทุกคนรู้สึกดีขึ้นในทันที และเบนซ์ก็ไม่ได้คาดหวังว่าทุกคนจะต้องเข้าใจหรือให้อภัยเบนซ์ในวันนี้ แต่อย่างน้อยเบนซ์อยากให้ทุกคนรู้ว่า เบนซ์รับฟัง และไม่ได้มองข้ามความรู้สึกของใคร

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หลังจากนี้เบนซ์จะระมัดระวังทั้งคำพูดและการทำคอนเทนต์ให้มากขึ้น ไม่ใช่เพียงเพราะกลัวว่าจะเกิดปัญหาอีก แต่เพราะเบนซ์เข้าใจแล้วว่า คำพูดของเรามีผลต่อความรู้สึกของคนอื่นจริง ๆ

สุดท้ายนี้ เบนซ์ขอบคุณทุกคนที่ตักเตือนและแสดงความคิดเห็น รวมถึงแฟนคลับและแฟนเพลงที่ยังคงเป็นห่วงและให้กำลังใจเบนซ์เสมอมา เบนซ์ขอโทษทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้อีกครั้งนะคะ

เบนซ์คงย้อนกลับไปแก้ข้อความรีโพสต์นั้นที่ออกไปแล้วไม่ได้ แต่เบนซ์เลือกที่จะเรียนรู้ และระมัดระวังคำพูดของตัวเองให้มากกว่านี้ได้ค่ะ ขอโทษจากใจจริงค่ะ”

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 25 ต.ค. 2569 17:04 น.| อัปเดต: 25 ต.ค. 2569 17:04 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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