จำได้ไหม “อาซึกะ นางาซาวะ” อดีตนักแสดง AV ตัวท็อป สู่แม่ค้าร้านขายข้าวปั้น
จำได้ไหม “อาซึกะ นางาซาวะ” อดีตนักแสดง AV ตัวท็อป สู่แม่ค้าร้านขายข้าวปั้น หลังอำลาวงการไปนานกว่า 11 ปี
วงการบันเทิงแดนปลาดิบมีเรื่องเซอร์ไพรส์ให้แฟนคลับยุคเก่าได้ฮือฮา เมื่อผู้ใช้งานเว็บบอร์ด PTT หมวดสาวสวย เผยแพร่ภาพแม่ค้าปั้นข้าวปั้นในร้านอิซากายะแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น ชาวเน็ตต่างจดจำได้ทันทีว่าแม่ค้าคนดังกล่าวคือ “อาซึกะ นางาซาวะ” (Asuka Nagasawa) อดีตดาราเอวีระดับท็อปที่ผันตัวมาเปิดร้านข้าวปั้นทำมือหลังอำลาวงการภาพยนตร์ผู้ใหญ่
ภาพที่ถูกแชร์บนโลกออนไลน์เผยให้เห็น อาซึกะ นางาซาวะ ในลุคแม่ค้าถือข้าวปั้นทำมือพร้อมรอยยิ้มสดใส อดีตดาราเอวีมีใบหน้าสวยคมและผิวพรรณเปล่งปลั่ง แม้รูปร่างจะดูอวบอิ่มขึ้นตามกาลเวลาแต่ยังคงมีเสน่ห์แบบผู้ใหญ่ ชาวเน็ตต่างคอมเมนต์ชื่นชมความสวยงามที่ได้รับการดูแลมาอย่างดีและสัมผัสได้ถึงความสุขในชีวิตปัจจุบัน
อาซึกะ นางาซาวะ เป็นชาวโตเกียว เข้าสู่วงการภาพยนตร์ผู้ใหญ่ของญี่ปุ่นเมื่อปี 2008 ขณะอายุเพียง 19 ปี อาซึกะ นางาซาวะ โด่งดังอย่างรวดเร็วด้วยหน้าตาน่ารักและรูปร่างสัดส่วนคัพ I จนกลายเป็นขวัญใจของแฟนคลับจำนวนมากในยุคนั้น
ช่วงเวลาที่หน้าที่การงานกำลังรุ่งโรจน์ อาซึกะ นางาซาวะ ตัดสินใจประกาศอำลาวงการภาพยนตร์ผู้ใหญ่ในช่วงฤดูใบไม้ผลิปี 2014 การตัดสินใจครั้งนั้นสร้างความเสียดายให้กับกลุ่มแฟนคลับอย่างมาก ปัจจุบันเวลาผ่านไป 11 ปี อดีตดาราเอวีสลัดภาพลักษณ์เดิมและเริ่มต้นชีวิตบทใหม่อย่างเต็มตัว
ปัจจุบัน อาซึกะ นางาซาวะ ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในบทบาทคุณแม่และเจ้าของร้านข้าวปั้นทำมือ อดีตดาราเอวีมักแชร์เรื่องราวชีวิตประจำวันลงบนสื่อสังคมออนไลน์ให้แฟนคลับได้ติดตาม ชาวเน็ตต่างชื่นชมการใช้ชีวิตที่เรียบง่ายและยกย่องให้เป็นแรงบันดาลใจในการเริ่มต้นชีวิตใหม่
ที่มา: ETtoday
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