จำได้ไหม “อาซึกะ นางาซาวะ” อดีตนักแสดง AV ตัวท็อป สู่แม่ค้าร้านขายข้าวปั้น

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 25 ต.ค. 2569 20:00 น.| อัปเดต: 25 ต.ค. 2569 20:01 น.
จำได้ไหม "อาซึกะ นางาซาวะ" อดีตนักแสดง AV ตัวท็อป สู่แม่ค้าร้านขายข้าวปั้น

จำได้ไหม “อาซึกะ นางาซาวะ” อดีตนักแสดง AV ตัวท็อป สู่แม่ค้าร้านขายข้าวปั้น หลังอำลาวงการไปนานกว่า 11 ปี

วงการบันเทิงแดนปลาดิบมีเรื่องเซอร์ไพรส์ให้แฟนคลับยุคเก่าได้ฮือฮา เมื่อผู้ใช้งานเว็บบอร์ด PTT หมวดสาวสวย เผยแพร่ภาพแม่ค้าปั้นข้าวปั้นในร้านอิซากายะแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น ชาวเน็ตต่างจดจำได้ทันทีว่าแม่ค้าคนดังกล่าวคือ “อาซึกะ นางาซาวะ” (Asuka Nagasawa) อดีตดาราเอวีระดับท็อปที่ผันตัวมาเปิดร้านข้าวปั้นทำมือหลังอำลาวงการภาพยนตร์ผู้ใหญ่

ภาพที่ถูกแชร์บนโลกออนไลน์เผยให้เห็น อาซึกะ นางาซาวะ ในลุคแม่ค้าถือข้าวปั้นทำมือพร้อมรอยยิ้มสดใส อดีตดาราเอวีมีใบหน้าสวยคมและผิวพรรณเปล่งปลั่ง แม้รูปร่างจะดูอวบอิ่มขึ้นตามกาลเวลาแต่ยังคงมีเสน่ห์แบบผู้ใหญ่ ชาวเน็ตต่างคอมเมนต์ชื่นชมความสวยงามที่ได้รับการดูแลมาอย่างดีและสัมผัสได้ถึงความสุขในชีวิตปัจจุบัน

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อาซึกะ นางาซาวะ กำลังปั้นข้าวปั้นทำมือในร้านอิซากายะ
ภาพจาก ETtoday

อาซึกะ นางาซาวะ เป็นชาวโตเกียว เข้าสู่วงการภาพยนตร์ผู้ใหญ่ของญี่ปุ่นเมื่อปี 2008 ขณะอายุเพียง 19 ปี อาซึกะ นางาซาวะ โด่งดังอย่างรวดเร็วด้วยหน้าตาน่ารักและรูปร่างสัดส่วนคัพ I จนกลายเป็นขวัญใจของแฟนคลับจำนวนมากในยุคนั้น

ช่วงเวลาที่หน้าที่การงานกำลังรุ่งโรจน์ อาซึกะ นางาซาวะ ตัดสินใจประกาศอำลาวงการภาพยนตร์ผู้ใหญ่ในช่วงฤดูใบไม้ผลิปี 2014 การตัดสินใจครั้งนั้นสร้างความเสียดายให้กับกลุ่มแฟนคลับอย่างมาก ปัจจุบันเวลาผ่านไป 11 ปี อดีตดาราเอวีสลัดภาพลักษณ์เดิมและเริ่มต้นชีวิตบทใหม่อย่างเต็มตัว

ภาพจาก ETtoday

ปัจจุบัน อาซึกะ นางาซาวะ ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในบทบาทคุณแม่และเจ้าของร้านข้าวปั้นทำมือ อดีตดาราเอวีมักแชร์เรื่องราวชีวิตประจำวันลงบนสื่อสังคมออนไลน์ให้แฟนคลับได้ติดตาม ชาวเน็ตต่างชื่นชมการใช้ชีวิตที่เรียบง่ายและยกย่องให้เป็นแรงบันดาลใจในการเริ่มต้นชีวิตใหม่

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ภาพจาก Yahoo新聞
ภาพจาก JUKSY KOL

ที่มา: ETtoday

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 25 ต.ค. 2569 20:00 น.| อัปเดต: 25 ต.ค. 2569 20:01 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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