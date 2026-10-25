ชาวเน็ตงง! เจอไข่ดาวในห้องน้ำปั๊ม โพสต์ถามลงโซเชียล คำตอบที่ได้ทำฮาสนั่น

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 25 ต.ค. 2569 16:03 น.| อัปเดต: 25 ต.ค. 2569 16:03 น.
ชาวเน็ตงง! เจอไข่ดาวในห้องน้ำปั๊ม โพสต์ถามลงโซเชียล คำตอบที่ได้ทำฮาสนั่น

ชาวเน็ตงง! เจอไข่ดาววางอยู่ในห้องน้ำปั๊มน้ำมัน บนมอเตอร์เวย์ ไม่รู้เป็นของใคร โพสต์ถามลงโซเชียล คำตอบที่ได้ทำฮาสนั่น

กลายเป็นประเด็นที่โลกออนไลน์แห่แชร์กันอย่างมากมาย เมื่อผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์ภาพไข่ดาวที่วางไว้ในห้องน้ำของปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งในกลุ่มเฟซบุ๊ก รวมพลคนต๊องต๊อง โดยที่ไม่รู้ว่าไข่ดาวใบนั้นเป็นของใครและทำไมถึงต้องนำมาทิ้งไว้บริเวณดังกล่าว

ผู้โพสต์ระบุว่า “ใครลืมไข่ดาว ปตท. มอเตอร์เวย์ ขาเข้า” จากโพสต์ดังกล่าวชาวเน็ตต่างเข้าไปแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก โดยพยายามคิดคำตอบกันอย่างมากมาย ตัวอย่างความคิดเห็น อาทิ

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ภาพไข่ดาวฟองหนึ่งวางทิ้งไว้บริเวณห้องน้ำปั๊มน้ำมัน
FB/ รวมพลคนต๊องต๊อง

“เดาเหตุการณ์ไม่ออกเลย โคนัน เจอแบบนี้ต้องร้อง” , “แล้วคนแบบไหนต้องเข้าไปกินในห้องน้ำ” , “ลืมไม่เท่าไหร่เอาเข้าไปทำอะไรก่อน5555” , “เดี๋ยวเตรียมข้าวสวยไป พิกัดทีครับ” , “อาจจะตั้งใจหยิบไปให้สุนัขเเถวปั๊ม แต่แวะเข้าห้องน้ำก่อน สุดท้ายลืมก็ได้”

ขณะที่ชาวเน็ตอีกรายได้พยายามวิเคราะห์เหตุการณ์ที่คิดว่าจะเป็นไปได้ว่า “จากการคาดเดาสถานการณ์ ผู้ต้องสงสัยกำลังกินข้าวแล้วเหลือไข่ดาวเป็นอย่างสุดท้าย แล้วเกิดปวดฉี่รุนแรงกระทันหันขึ้นมา แต่ก็ไม่อยากกลับมากินทีหลัง เพราะอาจจะขาดความต่อเนื่อง เลยตัดสินใจคาบไข่แล้ววิ่งไปเข้าห้องน้ำทันที กะว่าเคี้ยวเพลินๆ ตอนฉี่

แต่เจ้ากรรมมีคนโทรเข้าระหว่างปฏิบัติภารกิจ มือสองข้างกำลังพยุงหัวจ่าย ปากก็กำลังคาบไข่ จึงตัดสินใจผละมือนึงข้างออกมาหยิบไข่ดาว มาวางเซฟไว้ตรงจุดเกิดเหตุก่อน แล้วรับโทรศัพท์ หลังจากปฏิบัติภารกิจเสร็จ พิจารณาแล้วว่าไข่ดาวอาจเกิดการปนเปื้อน จึงทิ้งของกลางไว้ที่จุดเกิดเหตุครับ” จากความคิดเห็นสุดล้ำลึกของชาวเน็ตรายนี้เรียกยอดไลก์และเสียงหัวเราะของผู้คนบนโซเชียลมีเดียได้อย่างล้นหลาม

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FB/ รวมพลคนต๊องต๊อง

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 25 ต.ค. 2569 16:03 น.| อัปเดต: 25 ต.ค. 2569 16:03 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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