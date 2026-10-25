แฟนคลับห่วง! อ.ยิ่งศักดิ์ นอนห้องไอซียู หลังป่วยมีไข้-ปวดเมื่อย ลั่นชีวิตไม่แน่นอน
แฟนคลับห่วง! อ.ยิ่งศักดิ์ นอนห้องไอซียู หลังป่วยมีไข้-ปวดเมื่อย ลั่นชีวิตไม่แน่นอน คนวงการบันเทิงแห่ส่งกำลังใจล้นหลาม
ทำเอาแฟนคลับและคนดังในวงการบันเทิงต่างเป็นห่วงกันไม่น้อย หลังจากที่ อ.ยิ่งศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ์ พิธีกรชื่อดังในวัย 70 ปี ได้โพสต์ภาพขณะนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลพร้อมกับเล่าอาการป่วยผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมข้อความระบุว่า
“ชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนเลยในวัย 70 ขึ้นแค่เมื่อวานเมื่อยตัว มีไข้ วันนึ้นอนไอซียู งดซ่า งดเดินตลาดก่อนนะ ขอพักค่ะ”
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บรรดาแฟนคลับรวมถึงคนดังในวงการบันเทิงต่างเข้ามาคอมเมนต์แสดงความห่วงใยอย่างล้นหลามทั้ง สุนารี ราชสีมา, รัศมีแข, ตุ๊กกี้, มัม ลาโคนิคส์, เอแคลร์ จือปาก และคนอื่น ๆ อีกมากมายที่ร่วมส่งกำลังใจขอให้อาการป่วยดีขึ้นโดยเร็ว
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