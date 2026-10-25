ต๊ะ นรากร แฉเบื้องหลัง ความตกต่ำวงการทีวีไทย กับคำถามที่ไม่เคยมีคำตอบ
“ต๊ะ นารากร” เผยเบื้องหลังความตกต่ำวงการทีวีไทยตลอด 12 ปี ชี้ต้นเหตุจาก กสทช. เปิดประมูลทีวีดิจิทัล พร้อมตั้งคำถามถึงอนาคตสื่อ
“ต๊ะ-นารากร ติยายน” อดีตผู้ประกาศข่าวชื่อดัง โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กเล่าถึงจุดเริ่มต้นของปัญหาของวงการโทรทัศน์ไทยหลังจากที่มีการประมูลช่องสถานีโทรทัศน์จนส่งผลกระทบจนถึงปัจจุบัน โดยระบุว่า
“ความหายนะของวงการทีวีเริ่มต้นเมื่อปี 2557 เมื่อกสทช. (ยุคนั้น) เปิดประมูลทีวีดิจิตอล 26 ช่อง มีขาใหญ่ในวงการเข้าร่วมประมูลมากมาย ทั้งเจ้าของช่องเดิม และผู้ผลิตรายการที่อยากเป็นเจ้าของสถานีเอง วันนั้นทุกคนคาดหวังเค้กก้อนใหญ่ โดยลืมคิดไปว่าเค้กมีก้อนเดียวแต่ต้องตัดแบ่งเพิ่มขึ้น
ตอนนั้นฉันจัดรายการประเด็นเด็ดเจ็ดสี และอ่านข่าวภาคค่ำอยู่ที่ช่อง 7 เป็นรายการที่เรตติ้งและรายได้ดีมาก เป็นอันดับต้นๆ ของรายการข่าวยุคนั้น
เงื่อนไขหนึ่งของการประมูลที่กสทช.ตั้งไว้คือ ทีวีดิจิตอลทุกช่องต้องมีรายการข่าว 20% (ยกเว้นช่องข่าวต้องมีมากกว่า) แกรมมี่ซึ่งประมูลมาได้ 2 ช่องคือ ช่อง 25 SD (GMM25) และช่อง 31 HD (one31) ไม่มีคนทำข่าวได้เพราะเป็นบริษัทที่ทำเรื่องบันเทิงเป็นหลัก จึงต้องหาคนสร้างฝ่ายข่าวให้
ฉันจึงได้รับเทียบเชิญจากคุณไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม ให้ไปคุยและมอบหมายภารกิจสร้างฝ่ายข่าวให้แกรมมี่ (รายละเอียดขอข้ามไปนะ มันยาวมาก) สุดท้ายก็สำเร็จ วันเปิดสถานี 2 กรกฎาคม 2557 รายการแรกของสถานีคือรายการ “ข่าวรอบวัน”
ตอนนั้นทุกอย่างเร่งรัดและฉุกละหุกมาก แกรมมี่ต้องทุบห้องประชุมใหญ่ชั้น 11 ทิ้ง เพื่อสร้างเป็นฉากของรายการข่าว ที่เห็นในรูปนี้คือฉากแรกของช่อง one 31 ซึ่งตอนนี้ถูกรื้อทิ้งไปแล้ว เพราะมีการสร้างสตูดิโออยู่ด้านหลังตึกแกรมมี่ในเวลาต่อมา
เคราะห์มาซ้ำเมื่อ คสช.ยุคนั้น บังคับให้ช่วงเวลา 18.00 น. ทีวีทุกช่องต้องถ่ายทอดรายการของรัฐบาล ทำให้ไม่สามารถขายเวลาในช่วงนั้นได้ ทั้งๆ ที่เวลา 18.00 น. คือช่วงที่เข้าสู่เวลา primetime ของโทรทัศน์
ในปี 2558 เฟสบุคเริ่มให้บริการ Facebook Live ทำให้ใครๆ ก็สามารถถ่ายทอดเนื้อหาของตัวเองได้ จุดนี้คือ Disruption เกิดความshipหายวายป่วง กระทบเป็นลูกโซ่มาตลอด 12 ปี มาถึงวันนี้ กสทช.ชุดนี้จะนำพาวงการทีวีไทยไปทางไหนเป็นคำถามที่ไม่เคยมีคำตอบเลย”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ต๊ะ นารากร ฉะยับ ไทยพีบีเอส จี้ปฏิรูปตัวเอง กังขาจ้างผลิตข่าวเจาะจง ผลาญงบสะพัด
- ต๊ะ นารากร อ้างข้อมูลทุจริตตึก สตง. ชี้ผู้บริหารระดับสูงเอี่ยวฮั้วประมูล
- ต๊ะ นารากร สรุปปมดราม่า หลังฟังคลิปเสียง ทราย-พาย ชี้เป็นบาดแผลในใจที่ยากจะลบเลือน