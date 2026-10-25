บุ๋ม ปนัดดา หัวใจสลาย! เตรียมรวบรวมหลักฐาน แจงปมสามีถูกแฉ รุกป่าสงวนร้อยไร่
“บุ๋ม ปนัดดา” หัวใจสลาย! เตรียมรวบรวมหลักฐาน แจงปมสามีถูกแฉ รุกป่าสงวนร้อยไร่ คนสนิทเผยตอนนี้เครียดหนัก ร้องไห้ทุกวัน
กลายเป็นประเด็นให้ติดตามอย่างต่อเนื่อง เมื่อพิธีกรตัวแม่ต้องเผชิญมรสุมชีวิตครั้งใหญ่ “บุ๋ม-ปนัดดา วงศ์ผู้ดี” พิธีกรชื่อดัง ตกเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก หลังจากที่เพจดังได้ออกมาแฉข้อมูลอ้างว่า “ก๊อต อธิป” สามีของบุ๋ม ปนัดดา บุกรุกพื้นที่ป่าสงวนจำนวน 100 ไร่ ในตำบลศรีกะอาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
ฝั่ง ก๊อต อธิป ได้ออกมาชี้แจงปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวทันที โดยระบุว่าข้อมูลการบุกรุกป่าไม่เป็นความจริง พื้นที่ที่เป็นประเด็นนั้นเป็นการเช่าสิทธิ์ร่วมกับกลุ่มเพื่อนที่วิ่งเทรลด้วยกัน ที่ดินแปลงนี้เป็นพื้นที่ของทหารที่กำลังอยู่ในขั้นตอนกระบวนการโอนกรรมสิทธิ์ไปเป็นของกรมธนารักษ์
ต่อมา บุ๋ม ปนัดดา ได้ออกมาเคลื่อนไหวต่อประเด็นดังกล่าวว่า “บุ๋มกำลังรวบรวมหลักฐานทั้งหมดเพื่อชี้แจงในวันอังคาร หลายเรื่องบุ๋มก็เพิ่งทราบพร้อมทุกคน และตอนนี้หัวใจมันแตกสลายไปหมด สิ่งนึงที่บุ๋มสามารถยืนยันได้ในตอนนี้ คือทุกคนไม่ได้ใว้ใจคนผิด มีแต่บุ๋มคนเดียวที่พลาดเพราะความเชื่อใจ”
ขณะที่ทาง “สรปุก” คนสนิทและอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง ได้โพสต์ข้อความระบุว่า “เรื่องพี่บุ๋ม อยากให้ทุกคนรอและเชื่อใจเธอสักครั้ง รอเธอพร้อมออกมาอธิบายเรื่องทั้งหมดด้วยตนเอง แล้วค่อยตัดสิน อย่าคาดเดาอะไรที่ตัวคุณเองจะต้องเสียใจ เมื่อรู้ความจริงว่าเธอถูกกระทำอะไรบ้างในความสัมพันธ์ที่ผิดพลาดครั้งนี้ Gaslighting จากคนใกล้ตัว”
นอกจากนี้ สรปุก ยังได้ระบุเพิ่มเติมด้วยว่า “ฉันบอกได้แค่ว่า ในรอบหลายเดือนที่ผ่านมา เธอแทบไม่นอน ร้องไห้ทุกวัน และพูดกับเราว่าอยากตายทุกวัน ไม่ว่าจะเก่งแค่ไหน คนเราก็พลาดกับเรื่องคนใกล้ตัวได้เสมอ และตัวแปรไม่ได้มีแค่คนเดียวที่หักหลังและทำร้ายเธอ
แฟนคลับและชาวเน็ตต่างส่งกำลังใจให้พิธีกรคนดังอย่างล้นหลาม ประเด็นความสัมพันธ์และข้อเท็จจริงเรื่องการบุกรุกป่าสงวนจะเป็นอย่างไรต่อไป ต้องรอติดตามการแถลงข่าวชี้แจงพร้อมหลักฐานในวันอังคารนี้
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