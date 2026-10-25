ทบ. แจงหนังเขมร พาดพิงทหารไทย หวั่นสร้างความเกลียดชัง กระทบสัมพันธ์สองชาติ

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 25 ต.ค. 2569 11:29 น.| อัปเดต: 25 ต.ค. 2569 11:29 น.
ทบ. แจงหนังเขมร พาดพิงทหารไทย หวั่นสร้างความเกลียดชัง กระทบสัมพันธ์สองชาติ

กองทัพบก แจงหนังกัมพูชา พาดพิงทหารไทย หวั่นสร้างความเกลียดชัง กระทบสัมพันธ์สองชาติ ย้ำงานสร้างสรรค์ไม่ควรเป็นเครื่องมือบิดเบือนประวัติศาสตร์

จากกรณีที่สังคมให้ความสนใจภาพยนตร์กัมพูชาเรื่อง “Ghost Mountain: Second Killing Field” ซึ่งมีกำหนดฉายวันที่ 6 พ.ย.2569 โดยนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับเหตุการณ์บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา และเผยแพร่ภาพโปสเตอร์ที่พาดพิงทหารไทย

พลตรี วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก ชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อสังคมว่า ภาพยนตร์ดังกล่าวเป็นงานเชิงภาพยนตร์ที่สร้างจากความทรงจำของบุคคล มิใช่บันทึกทางประวัติศาสตร์ (based on a true story) โดยเฉพาะภาพการปฏิบัติการทางทหารที่ปรากฏในเรื่อง เป็นการเสริมแต่งเพื่อสร้างอรรถรสของภาพยนตร์

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กองทัพบกระบุว่า ข้อมูลที่ได้รับขณะนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และจะติดตามรายละเอียดรวมถึงเจตนาที่แท้จริงของผู้สร้างอีกครั้ง ว่าสร้างขึ้นเพื่อความบันเทิง หรือมีวัตถุประสงค์อื่นแอบแฝงที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทย

โฆษกกองทัพบกกล่าวว่า การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ระหว่างสองประเทศควรตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริง หลักฐานที่ตรวจสอบได้ และงานวิชาการที่รอบด้าน ซึ่งสอดคล้องกับท่าทีของรัฐบาลและศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วม (JIC) ที่แสดงความห่วงใยต่อการเผยแพร่สื่อนำเสนอประวัติศาสตร์ไทย-กัมพูชา ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรือความเกลียดชัง พร้อมย้ำว่างานสร้างสรรค์ไม่ควรถูกใช้เป็นเครื่องมือบิดเบือนประวัติศาสตร์หรือปลุกความเกลียดชัง

ปัจจุบันไทยและกัมพูชาอยู่ระหว่างการแก้ไขปัญหาผ่านกลไกการเจรจาของทั้งสองประเทศ การสื่อสารระหว่างกันจึงเป็นเรื่องละเอียดอ่อนต่อสังคม ฝ่ายกัมพูชามีความพยายามนำเสนอข่าวจากหลายช่องทางและหลายองค์กร เพื่อสื่อสารต่อสังคมในประเด็นต่าง ๆ ซึ่งหลายประเด็นไม่สามารถเชื่อมโยงกับข้อเท็จจริงได้

โฆษกกองทัพบกเชื่อว่าคนในสังคมดูเจตนาในเรื่องนี้ออก และหากภาพยนตร์ถูกมองในมุมลบ อาจส่งผลต่อบรรยากาศการฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

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กองทัพบกขอให้ประชาชนรับชมและเผยแพร่ข้อมูลด้วยวิจารณญาณ แยกงานเชิงละครออกจากข้อเท็จจริง และติดตามข้อมูลจากช่องทางที่เชื่อถือได้ ขณะที่กองทัพบกจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และพร้อมพิจารณาหารือผ่านกลไกของศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมหรือช่องทางการทูตตามความเหมาะสม

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 25 ต.ค. 2569 11:29 น.| อัปเดต: 25 ต.ค. 2569 11:29 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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