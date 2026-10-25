ประวัติ สุรศักดิ์ ชิงนวรรณ์ สส.สระแก้ว เขต 3 พรรคกล้าธรรม จากนักธุรกิจสู่นักการเมือง
เปิดประวัติ “สุรศักดิ์ ชิงนวรรณ์” สส.สระแก้ว เขต 3 พรรคกล้าธรรม ย้อนเส้นทางจากนักธุรกิจ สู่นักการเมือง ก่อนครองตำแหน่ง สส. 2 สมัยติด
จากกรณีการเสียชีวิตของ นายสุรศักดิ์ ชิงนวรรณ์ ส.ส.สระแก้ว เขต 3 พรรคกล้าธรรม ด้วยโรคมะเร็งตับ ในอายุ 63 ปี ภายหลังจากที่ นายไผ่ ลิกค์ ส.ส.กำแพงเพชร และเลขาธิการพรรคกล้าธรรม โพสต์ข้อความแสดงความไว้อาลัยเมื่อคืนของวันที่ 24 ตุลาคม ที่ผ่านมา ซึ่งนับได้ว่าเป็นความสูญเสียต่อพรรคกล้าธรรมและการเมืองของไทย
ประวัติและครอบครัว “สุรศักดิ์ ชิงนวรรณ์”
นายสุรศักดิ์ ชิงนวรรณ์ เกิดเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2506 ที่อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เป็นบุตรของนายสมชัย และนางกิมเตียง ชิงนวรรณ์ และมีพี่น้องผู้ชายอีก 4 คน ได้แก่ นายสุรพงษ์, นายสุรจิต, นายสุรเจต และนายสุรเดช ด้านชีวิตครอบครัว นายสุรศักดิ์สมรสกับนางขวัญใจ ชิงนวรรณ์ (สกุลเดิม: จิตตะเสนีย์) และมีบุตร-ธิดารวม 3 คน ไก้แก่ ชาลิสสา ชิงนวรรณ์, สุภวดี ชิงนวรรณ์ และสรรพชัย ชิงนวรรณ์
ประวัติการศึกษา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ สาขาการเมืองการปกครอง จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เส้นทางธุรกิจสู่สนามการเมือง
ก่อนก้าวเข้าสู่วงการการเมืองอย่างเต็มตัว นายสุรศักดิ์มีประสบการณ์ในแวดวงธุรกิจ โดยเคยดำรงตำแหน่งผู้จัดการห้างหุ้นส่วนนวรรณ์ จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง นอกจากนี้ ยังเคยเป็นผู้จัดการตลาดเดชไทย (โรงเกลือ) อีกด้วย
นายสุรศักดิ์ เริ่มต้นเส้นทางการเมืองจากระดับท้องถิ่น โดยสั่งสมประสบการณ์การทำงานเพื่อประชาชนมาอย่างยาวนาน ดังนี้
- พ.ศ. 2533 – 2537: สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอรัญประเทศ
- พ.ศ. 2538 – 2541: สมาชิกสภาจังหวัดสระแก้ว
- พ.ศ. 2542 – 2555: สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
บทบาทในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ในระดับชาติ นายสุรศักดิ์ประสบความสำเร็จในการเลือกตั้งและได้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของพี่น้องชาวสระแก้วในฐานะ สส. ถึง 2 สมัย
- พ.ศ. 2562: ได้รับเลือกตั้งเป็น สส. ครั้งแรก สังกัดพรรคพลังประชารัฐ
- พ.ศ. 2569: ได้รับเลือกตั้งเป็น สส. สมัยที่ 2 สังกัดพรรคกล้าธรรม
การเสียชีวิตของนายสุรศักดิ์เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2569 นับเป็นการสูญเสียบุคลากรทางการเมืองที่สำคัญของจังหวัดสระแก้ว และตามกระบวนการทางกฎหมาย จะต้องมีการจัดการเลือกตั้งซ่อมเพื่อทดแทนตำแหน่ง สส. สระแก้ว เขต 3 ที่ว่างลงต่อไป
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