อาลัย สุรศักดิ์ ชิงนวรรณ์ สส.สระแก้ว พรรรคกล้าธรรม จากไปอย่างสงบวัย 63 ปี

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 25 ต.ค. 2569 09:23 น.| อัปเดต: 25 ต.ค. 2569 09:23 น.
อาลัย สุรศักดิ์ ชิงนวรรณ์ สส.สระแก้ว พรรรคกล้าธรรม จากไปอย่างสงบวัย 63 ปี

“ไผ่ ลิกค์” โพสต์อาลัย “สุรศักดิ์ ชิงนวรรณ์” สส.สระแก้ว เขต 3 พรรรคกล้าธรรม จากไปอย่างสงบวัย 63 ปี ด้วยโรคมะเร็งตับ

เมื่อคืนของวันที่ 24 ตุลาคม ที่ผ่านมา นายไผ่ ลิกค์ ส.ส.กำแพงเพชร และเลขาธิการพรรคกล้าธรรม โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กแสดงความไว้อาลัยต่อการจากไปของ “นายสุรศักดิ์ ชิงนวรรณ์” ส.ส.สระแก้ว เขต 3 พรรคกล้าธรรม โดยระบุว่า

“ขอแสดงความเสียใจและอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของท่านสุรศักดิ์ ชิงนวรรณ์ คุณงามความดีและทุกสิ่งที่ท่านได้ทำเพื่อพี่น้องประชาชน จะยังคงอยู่ในความทรงจำของพวกเราตลอดไป ขอให้ท่านไปสู่สุคติครับ”

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โพสต์อาลัย สุรศักดิ์ ชิงนวรรณ์ จากไปอย่างสงบ
FB/ ไผ่ ลิกค์

นายสุรศักดิ์ ชิงนวรรณ์ เสียชีวิตลงอย่างสงบเมื่อช่วงค่ำของวันที่ 24 ตุลาคม 2569 สิริอายุรวม 63 ปี สาเหตุของการเสียชีวิตเกิดจากการต่อสู้กับโรคมะเร็งตับ

การเสียชีวิตกะทันหันของนายสุรศักดิ์ ชิงนวรรณ์ นับเป็นการสูญเสียบุคลากรทางการเมืองคนสำคัญ ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศของจังหวัดสระแก้ว สร้างความเสียใจแก่ประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก

ตามข้อกฎหมายรัฐธรรมนูญส่งผลให้ต้องมีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสระแก้ว เขต 3 แทนตำแหน่งที่ว่างลงตามกระบวนการต่อไป

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 25 ต.ค. 2569 09:23 น.| อัปเดต: 25 ต.ค. 2569 09:23 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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