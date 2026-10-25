อาลัย สุรศักดิ์ ชิงนวรรณ์ สส.สระแก้ว พรรรคกล้าธรรม จากไปอย่างสงบวัย 63 ปี
“ไผ่ ลิกค์” โพสต์อาลัย “สุรศักดิ์ ชิงนวรรณ์” สส.สระแก้ว เขต 3 พรรรคกล้าธรรม จากไปอย่างสงบวัย 63 ปี ด้วยโรคมะเร็งตับ
เมื่อคืนของวันที่ 24 ตุลาคม ที่ผ่านมา นายไผ่ ลิกค์ ส.ส.กำแพงเพชร และเลขาธิการพรรคกล้าธรรม โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กแสดงความไว้อาลัยต่อการจากไปของ “นายสุรศักดิ์ ชิงนวรรณ์” ส.ส.สระแก้ว เขต 3 พรรคกล้าธรรม โดยระบุว่า
“ขอแสดงความเสียใจและอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของท่านสุรศักดิ์ ชิงนวรรณ์ คุณงามความดีและทุกสิ่งที่ท่านได้ทำเพื่อพี่น้องประชาชน จะยังคงอยู่ในความทรงจำของพวกเราตลอดไป ขอให้ท่านไปสู่สุคติครับ”
นายสุรศักดิ์ ชิงนวรรณ์ เสียชีวิตลงอย่างสงบเมื่อช่วงค่ำของวันที่ 24 ตุลาคม 2569 สิริอายุรวม 63 ปี สาเหตุของการเสียชีวิตเกิดจากการต่อสู้กับโรคมะเร็งตับ
การเสียชีวิตกะทันหันของนายสุรศักดิ์ ชิงนวรรณ์ นับเป็นการสูญเสียบุคลากรทางการเมืองคนสำคัญ ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศของจังหวัดสระแก้ว สร้างความเสียใจแก่ประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก
ตามข้อกฎหมายรัฐธรรมนูญส่งผลให้ต้องมีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสระแก้ว เขต 3 แทนตำแหน่งที่ว่างลงตามกระบวนการต่อไป
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