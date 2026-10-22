ตรวจผลหวยลาว 22 ต.ค. 69 สถิติย้อนหลังวันพฤหัสบดี พร้อมวิเคราะห์เลขนามสัตว์

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 22 ต.ค. 2569 19:00 น.| อัปเดต: 22 ต.ค. 2569 19:01 น.
ตรวจหวยลาว 22 ต.ค. 69 สถิติย้อนหลัง พร้อมวิเคราะห์เลขนามสัตว์

ตรวจผลหวยลาว 22 ตุลาคม 2569 เช็กผลรางวัลเลข 6 ตัวออกอะไร? พร้อมวิเคราะห์สถิติย้อนหลังหวยวันพฤหัสบดี และ เลขนามสัตว์

เข้าสู่ช่วงของการวิเคราะห์แนวทาง “หวยลาวพัฒนา” ประจำงวดวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2569 รวบรวมสถิติผลการออกรางวัลหวยลาววันพฤหัสบดีย้อนหลัง นักวิเคราะห์นำตัวเลขที่มีสถิติออกรางวัลบ่อยครั้งมาจัดหมวดหมู่ นำข้อมูลมาทำนายร่วมกับตำราเลขนำโชคจากนามสัตว์ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับนักเสี่ยงโชค

ถ่ายทอดสดหวยลาว งวด 22 ต.ค. 69 (22/10/69)

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ผลหวยลาววันนี้ 22 ต.ค. 69 (22/10/69)

  • เลข 6 ตัว:
  • เลข 5 ตัว:
  • เลข 4 ตัว:
  • เลข 3 ตัว:
  • เลข 2 ตัว:
  • เลข 1 ตัว:

เงินรางวัลหวยลาวพัฒนา

  • รางวัลเลข 6 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 400,000,000 กีบ
  • รางวัลเลข 5 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 40,000,000 กีบ
  • รางวัลเลข 4 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 5,000,000 กีบ
  • รางวัลเลข 3 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 500,000 กีบ
  • รางวัลเลข 2 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 60,000 กีบ
  • รางวัลเลข 1 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 6,000 กีบ

สถิติหวยลาว ออกวันพฤหัสบดี ย้อนหลัง

งวดวันที่ เลข 4 ตัว เลข 3 ตัว เลข 2 ตัว เลข 1 ตัว
15/10/69 0621 621 21 1
8/10/69 6998 998 98 8
1/10/69 5609 609 09 9
24/9/69 2667 667 67 7
17/9/69 7595 595 95 5
10/9/69 7128 128 28 8
3/9/69 5088 088 88 8
27/8/69 9759 759 59 9
20/8/69 4900 900 00 0
13/8/69 3606 606 06 6
6/8/69 7634 634 34 4
30/7/69 0702 702 02 2
23/7/69 6276 276 76 6
16/7/69 6395 395 95 5
9/7/69 2891 891 91 1
2/7/69 9460 460 60 0
25/6/69 9179 179 79 9
18/6/69 3430 430 30 0
11/6/69 5411 411 11 1
4/6/69 3026 026 26 6
28/5/69 2415 415 15 5
21/5/69 8769 769 69 9
14/5/69 9996 996 96 6
7/5/69 9700 700 00 0
30/4/69 5292 292 92 2
23/4/69 2179 179 79 9
9/4/69 1478 478 78 8
2/4/69 0643 643 43 3

ส่องหวยลาวประจำวันพฤหัสบดี และเลขตำรานามสัตว์

การวิเคราะห์ตัวเลขอาศัยข้อมูลผลการออกรางวัลเฉพาะวันพฤหัสบดีย้อนหลัง เพื่อค้นหาความน่าจะเป็นของตัวเลขที่มีโอกาสออกซ้ำ นำมาจัดทำเป็นตัวเลือกในการตัดสินใจ ข้อมูลย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุดระบุกลุ่มตัวเลขที่ปรากฏในผลรางวัลเลขท้ายบ่อยครั้ง ข้อมูลชุดนี้นำมาจัดหมวดหมู่เป็นเลขเด่นและเลขรอง พร้อมจัดชุดคู่ดังนี้

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  • เลขเด่นประจำงวด: 1 – 2
  • เลขรองน่าลุ้น: 0 – 6

ชุดเลขท้ายนำโชค

  • ชุดเลข 2 ตัวน่าสนใจ: 21, 98, 09, 67, 95
  • ชุดเลข 3 ตัวแรง: 621, 998, 609, 667, 595

ทำนายเลขเด็ดตามตำรานามสัตว์

  • กลุ่มสัตว์ใหญ่: ช้าง (13), เสือ (06)
  • กลุ่มสัตว์เล็ก: กระต่าย (08), ปลาเล็ก (01)

สรุปชุดเลขท้ายรวมจากตำราสัตว์

  • ชุดเลขท้าย 2 ตัว: 13 – 06 – 08 – 01
  • ชุดเลขท้าย 3 ตัว: 621 – 609 – 998 – 667

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 22 ต.ค. 2569 19:00 น.| อัปเดต: 22 ต.ค. 2569 19:01 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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