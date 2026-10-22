ตรวจผลหวยลาว 22 ต.ค. 69 สถิติย้อนหลังวันพฤหัสบดี พร้อมวิเคราะห์เลขนามสัตว์
ตรวจผลหวยลาว 22 ตุลาคม 2569 เช็กผลรางวัลเลข 6 ตัวออกอะไร? พร้อมวิเคราะห์สถิติย้อนหลังหวยวันพฤหัสบดี และ เลขนามสัตว์
เข้าสู่ช่วงของการวิเคราะห์แนวทาง “หวยลาวพัฒนา” ประจำงวดวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2569 รวบรวมสถิติผลการออกรางวัลหวยลาววันพฤหัสบดีย้อนหลัง นักวิเคราะห์นำตัวเลขที่มีสถิติออกรางวัลบ่อยครั้งมาจัดหมวดหมู่ นำข้อมูลมาทำนายร่วมกับตำราเลขนำโชคจากนามสัตว์ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับนักเสี่ยงโชค
ถ่ายทอดสดหวยลาว งวด 22 ต.ค. 69 (22/10/69)
ผลหวยลาววันนี้ 22 ต.ค. 69 (22/10/69)
- เลข 6 ตัว:
- เลข 5 ตัว:
- เลข 4 ตัว:
- เลข 3 ตัว:
- เลข 2 ตัว:
- เลข 1 ตัว:
เงินรางวัลหวยลาวพัฒนา
- รางวัลเลข 6 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 400,000,000 กีบ
- รางวัลเลข 5 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 40,000,000 กีบ
- รางวัลเลข 4 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 5,000,000 กีบ
- รางวัลเลข 3 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 500,000 กีบ
- รางวัลเลข 2 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 60,000 กีบ
- รางวัลเลข 1 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 6,000 กีบ
สถิติหวยลาว ออกวันพฤหัสบดี ย้อนหลัง
|งวดวันที่
|เลข 4 ตัว
|เลข 3 ตัว
|เลข 2 ตัว
|เลข 1 ตัว
|15/10/69
|0621
|621
|21
|1
|8/10/69
|6998
|998
|98
|8
|1/10/69
|5609
|609
|09
|9
|24/9/69
|2667
|667
|67
|7
|17/9/69
|7595
|595
|95
|5
|10/9/69
|7128
|128
|28
|8
|3/9/69
|5088
|088
|88
|8
|27/8/69
|9759
|759
|59
|9
|20/8/69
|4900
|900
|00
|0
|13/8/69
|3606
|606
|06
|6
|6/8/69
|7634
|634
|34
|4
|30/7/69
|0702
|702
|02
|2
|23/7/69
|6276
|276
|76
|6
|16/7/69
|6395
|395
|95
|5
|9/7/69
|2891
|891
|91
|1
|2/7/69
|9460
|460
|60
|0
|25/6/69
|9179
|179
|79
|9
|18/6/69
|3430
|430
|30
|0
|11/6/69
|5411
|411
|11
|1
|4/6/69
|3026
|026
|26
|6
|28/5/69
|2415
|415
|15
|5
|21/5/69
|8769
|769
|69
|9
|14/5/69
|9996
|996
|96
|6
|7/5/69
|9700
|700
|00
|0
|30/4/69
|5292
|292
|92
|2
|23/4/69
|2179
|179
|79
|9
|9/4/69
|1478
|478
|78
|8
|2/4/69
|0643
|643
|43
|3
ส่องหวยลาวประจำวันพฤหัสบดี และเลขตำรานามสัตว์
การวิเคราะห์ตัวเลขอาศัยข้อมูลผลการออกรางวัลเฉพาะวันพฤหัสบดีย้อนหลัง เพื่อค้นหาความน่าจะเป็นของตัวเลขที่มีโอกาสออกซ้ำ นำมาจัดทำเป็นตัวเลือกในการตัดสินใจ ข้อมูลย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุดระบุกลุ่มตัวเลขที่ปรากฏในผลรางวัลเลขท้ายบ่อยครั้ง ข้อมูลชุดนี้นำมาจัดหมวดหมู่เป็นเลขเด่นและเลขรอง พร้อมจัดชุดคู่ดังนี้
- เลขเด่นประจำงวด: 1 – 2
- เลขรองน่าลุ้น: 0 – 6
ชุดเลขท้ายนำโชค
- ชุดเลข 2 ตัวน่าสนใจ: 21, 98, 09, 67, 95
- ชุดเลข 3 ตัวแรง: 621, 998, 609, 667, 595
ทำนายเลขเด็ดตามตำรานามสัตว์
- กลุ่มสัตว์ใหญ่: ช้าง (13), เสือ (06)
- กลุ่มสัตว์เล็ก: กระต่าย (08), ปลาเล็ก (01)
สรุปชุดเลขท้ายรวมจากตำราสัตว์
- ชุดเลขท้าย 2 ตัว: 13 – 06 – 08 – 01
- ชุดเลขท้าย 3 ตัว: 621 – 609 – 998 – 667
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