ทนายรัชพล ขอเวลา ‘เฟิร์น’ ตั้งสติ ข้อมูลคลาดเคลื่อน ยันนักเรียนโหนกระแสไม่ผิดหวัง
ทนายรัชพลให้คำปรึกษา ‘เฟิร์น’ ก่อนโฟนแจงข้อเท็จจริง เผยข้อมูลหลายคลาดเคลื่อน ขอเวลาตั้งสติ ยืนยันนักเรียนโหนกระแสไม่ผิดหวัง
ก่อนเข้ารายการโหนกระแสทนายรัชพลวันนี้ (22 ตุลาคม 2569) ทนายรัชพล ศิริสาคร ให้คำปรึกษากับ เฟิร์น หรือ ใบเฟิร์น สาวที่ถูกผู้เสียหายอ้างว่าสร้างโลกหลายใบ ลวงทรัพย์สินมีค่าของผู้ชายไปขาย ก่อนหลอกใช้รถยนต์ของฝ่ายชายก่อเหตุทำร้ายร่างกาย หมิว แฟนใหม่ของ บอล อดีตสามีที่เลิกรากันไปแล้ว
ทนายรัชพล โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ทนายรัชพล ศิริสาคร ระบุว่า “ทนายรัชพลให้คำปรึกษาน้องเฟิร์นตั้งแต่คดีทางเพศแล้วก่อนเป็นข่าว น้องเลยปรึกษาเรื่องคดีที่เป็นข่าวนี้ต่อเลยครับ น้องเฟิร์นฝากมาแจ้งแค่นี้ ทนายรัชพลก็ทำตามหน้าที่ของทนายนะครับ คณะทัวร์ได้โปรดเบา ๆ หน่อย หุหุ” และ “ทนายรัชพลรับมอบจากน้องเฟิร์นให้แจ้งว่าข้อมูลหลายอย่างยังคลาดเคลื่อน ขอเวลาตั้งสติก่อน #โหนกระแส”
ก่อนที่สาวเฟิร์นจะโฟนอินกลางรายการโหนกระแสขออธิบายกรณีคดีข่มขืน ตนอยากให้ คุณก้อง เป็นคนพูดเองว่าหลักฐานใดบ้าง ไม่ใช่แค่ถุงยางมันอย่างที่เข้าใจ ส่วนประเด็นของผู้เสียหายคนอื่น ๆ จะขอออกมาชี้แจงภายหลัง พร้อมทิ้งท้ายไว้ว่าเหรียญมีสองด้าน ก่อนจะจบบทสนทนา หนุ่ม กรรชัย สอบถามว่าปัจจุบันเธอโสดหรือไม่ จะแนะนำให้รู้จักกับ ทนายแก้ว มนต์ชัย จงไกรรัตนกุล ฝั่งหญิงตอบกลับสั้น ๆ ว่า “อ่อไม่เป็นไร ขออนุญาตวางสายนะคะพี่หนุ่ม”
หลังจบรายการโหนกระแส ทนายรัชพล ออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งว่า “เฟิร์นบอกเหรียญมี 2 ด้านเสมอ ส่วนทนายรัชพลยืนยัน รอเฟิร์นพร้อม รับรองนักเรียนไม่ผิดหวัง #โหนกระแส” และ “การว่าความเป็นทักษะเฉพาะตัว ทำแทนกันไม่ได้ เพราะแต่ละคนเก่งไม่เหมือนกัน ทนายว่าความเหมือนกัน แต่ผลออกมาอาจจะไม่เหมือนกัน”
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