ด่วน! อุบัติเหตุเรือชนโป๊ะ บาดเจ็บจำนวนมาก
เรือด่วนกระแทกโป๊ะท่าสะพานตากสิน เจ็บ 8 ราย นำส่ง 2 โรงพยาบาล
เมื่อเวลา 13.50 น. วันที่ 22 ตุลาคม 2569 เพจเฟซบุ๊ก ร่วมกตัญญู พระราม3-ยานนาวา กู้ชีพและกู้ภัย รายงานเหตุเรือด่วนโดยสารกระแทกโป๊ะ บริเวณ ท่าเรือสะพานตากสิน ฝั่งพระนคร มีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด 8 ราย เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือและนำส่งโรงพยาบาล โดยเบื้องต้นไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บรุนแรง
ผู้บาดเจ็บแบ่งเป็นชาย 3 ราย และหญิง 5 ราย โดยชาย 3 รายกับหญิง 3 ราย รวม 6 ราย ถูกนำส่ง โรงพยาบาลสมิติเวช ไชน่าทาวน์ ส่วนผู้บาดเจ็บหญิงอีก 2 ราย ถูกนำส่ง โรงพยาบาลเลิศสิน
ตามข้อมูลเบื้องต้นของกู้ภัย ผู้บาดเจ็บทั้ง 8 รายได้รับการจัดอยู่ในกลุ่มสีเขียว ส่วนสาเหตุที่เรือกระแทกโป๊ะ หากมีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไป
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ภาพและข้อมูลจาก: ร่วมกตัญญู พระราม3-ยานนาวา กู้ชีพและกู้ภัย