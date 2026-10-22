ด่วน! อุบัติเหตุเรือชนโป๊ะ บาดเจ็บจำนวนมาก

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 22 ต.ค. 2569 17:08 น.| อัปเดต: 22 ต.ค. 2569 17:10 น.
ด่วน! อุบัติเหตุเรือชนโป๊ะ บาดเจ็บจำนวนมาก

เรือด่วนกระแทกโป๊ะท่าสะพานตากสิน เจ็บ 8 ราย นำส่ง 2 โรงพยาบาล

เมื่อเวลา 13.50 น. วันที่ 22 ตุลาคม 2569 เพจเฟซบุ๊ก ร่วมกตัญญู พระราม3-ยานนาวา กู้ชีพและกู้ภัย รายงานเหตุเรือด่วนโดยสารกระแทกโป๊ะ บริเวณ ท่าเรือสะพานตากสิน ฝั่งพระนคร มีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด 8 ราย เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือและนำส่งโรงพยาบาล โดยเบื้องต้นไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บรุนแรง

ผู้บาดเจ็บแบ่งเป็นชาย 3 ราย และหญิง 5 ราย โดยชาย 3 รายกับหญิง 3 ราย รวม 6 ราย ถูกนำส่ง โรงพยาบาลสมิติเวช ไชน่าทาวน์ ส่วนผู้บาดเจ็บหญิงอีก 2 ราย ถูกนำส่ง โรงพยาบาลเลิศสิน

โฆษณา

ตามข้อมูลเบื้องต้นของกู้ภัย ผู้บาดเจ็บทั้ง 8 รายได้รับการจัดอยู่ในกลุ่มสีเขียว ส่วนสาเหตุที่เรือกระแทกโป๊ะ หากมีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไป

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ภาพและข้อมูลจาก: ร่วมกตัญญู พระราม3-ยานนาวา กู้ชีพและกู้ภัย

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 22 ต.ค. 2569 17:08 น.| อัปเดต: 22 ต.ค. 2569 17:10 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ผัวกอดเมียคลายหนาว ซี่โครงหักสะบั้น 6 ซี่ เผยสาเหตุแท้จริงกระดูกบาง

ผัวกอดเมียคลายหนาว ซี่โครงหักสะบั้น 6 ซี่ เผยสาเหตุแท้จริงกระดูกบาง

เผยแพร่: 22 ตุลาคม 2569
เบียร์ เดอะวอยซ์ ปัดถูกแม่ 'ราชานมดิบ' ฟ้องพรากผู้เยาว์-กักขัง หลังเพจดังจุดประเด็น

เบียร์ เดอะวอยซ์ ปัดถูกแม่ ‘ราชานมดิบ’ ฟ้องพรากผู้เยาว์-กักขัง หลังเพจดังจุดประเด็น

เผยแพร่: 22 ตุลาคม 2569
คลาวเดีย เล่ามรสุมรัก 18 ปี ถูกคนรักด้อยค่า-นอกใจ ขอบคุณมือที่สามช่วยหลุดพ้น

คลาวเดีย เล่ามรสุมรัก 18 ปี ยื่นหย่าฝ่ายเดียว ตามคำพิพากษา เซ่นปมนอกใจ

เผยแพร่: 22 ตุลาคม 2569
อะไรทำให้ราคาทองคำเคลื่อนไหว? 7 ปัจจัยที่เทรดเดอร์ควรรู้

อะไรทำให้ราคาทองคำเคลื่อนไหว? 7 ปัจจัยที่เทรดเดอร์ควรรู้

เผยแพร่: 22 ตุลาคม 2569
ข่าวล่าสุด
ผัวกอดเมียคลายหนาว ซี่โครงหักสะบั้น 6 ซี่ เผยสาเหตุแท้จริงกระดูกบาง ข่าวต่างประเทศ

ผัวกอดเมียคลายหนาว ซี่โครงหักสะบั้น 6 ซี่ เผยสาเหตุแท้จริงกระดูกบาง

4 นาที ที่แล้ว
ทนายรัชพล เคลื่อนไหวหลังเฟิร์นโฟนอินโหนกระแส ข่าว

ทนายรัชพล ขอเวลา ‘เฟิร์น’ ตั้งสติ ข้อมูลคลาดเคลื่อน ยันนักเรียนโหนกระแสไม่ผิดหวัง

53 นาที ที่แล้ว
เบียร์ เดอะวอยซ์ ปัดถูกแม่ 'ราชานมดิบ' ฟ้องพรากผู้เยาว์-กักขัง หลังเพจดังจุดประเด็น บันเทิง

เบียร์ เดอะวอยซ์ ปัดถูกแม่ ‘ราชานมดิบ’ ฟ้องพรากผู้เยาว์-กักขัง หลังเพจดังจุดประเด็น

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลาวเดีย เล่ามรสุมรัก 18 ปี ถูกคนรักด้อยค่า-นอกใจ ขอบคุณมือที่สามช่วยหลุดพ้น บันเทิง

คลาวเดีย เล่ามรสุมรัก 18 ปี ยื่นหย่าฝ่ายเดียว ตามคำพิพากษา เซ่นปมนอกใจ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ ณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ สส.สุพรรณบุรี 7 สมัย ทายาทอดีตประธานสภาฯ ข่าว

ประวัติ ณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ สส.สุพรรณบุรี 7 สมัย ทายาทอดีตประธานสภาฯ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมอุตุนิยมวิทยา กางสถิติฤดูหนาวในไทย ย้อนหลัง 4 ปี แล้วปีนี้จะมาวันไหน? ข่าว

กรมอุตุนิยมวิทยา กางสถิติฤดูหนาวในไทย ย้อนหลัง 4 ปี แล้วปีนี้จะมาวันไหน?

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายไข่มุก โพสต์ถึงใคร ขอปกป้องลูกความดีกว่าหาแสง ข่าว

ถึงใคร? ทนายไข่มุก ยอมให้คนมองโง่ ดีกว่าโชว์ฉลาด-หิวแสง จนลูกความเสียหาย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Bitkub ยอมรับ พบลูกค้า 49 ราย โยงเส้นทางเงินเว็บ Shuffle.com กว่า 100 ล้าน ข่าวการเมือง

Bitkub ยอมรับ พบลูกค้า 49 ราย โยงเส้นทางเงินเว็บ Shuffle.com กว่า 100 ล้าน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หม่อมเอ็ม โพสต์รูปคู่ รุ้ง ราวรรณ ลั่น “ผู้หญิงของฉัน” สวนทางฝ่ายหญิงเปิดตัวคบ หยวน บันเทิง

หม่อมเอ็ม โพสต์รูปคู่ รุ้ง ราวรรณ ลั่น “ผู้หญิงของฉัน” สวนทางฝ่ายหญิงเปิดตัวคบ หยวน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
พลอย เฌอมาลย์ โพสต์ภาพคู่ พอลล่า เทเลอร์ ในงานแต่ง โบ TK คนแห่โฟกัสแคปชั่น บันเทิง

พลอย เฌอมาลย์ โพสต์ภาพคู่ พอลล่า เทเลอร์ ในงานแต่ง โบ TK คนแห่โฟกัสแคปชั่น

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดชื่อ 7 กมธ.กฎหมาย วอล์กเอาต์ ปมเชิญ “ศิริโชค” แจงหุ้นเว็บพนันสามีไอเดียร์ ข่าวการเมือง

เปิดชื่อ 7 กมธ.กฎหมาย วอล์กเอาต์ ปมเชิญ “ศิริโชค” แจงหุ้นเว็บพนันสามีไอเดียร์

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดราม่ายังไม่จบ เฟิร์นเจออีก ร้านพจน์การเกษตรแจ้งตำรวจ ปมอ้างเป็นลูกสาวเจ้าของร้าน ข่าว

ดราม่ายังไม่จบ เฟิร์นเจออีก ร้านพจน์การเกษตรแจ้งตำรวจ ปมอ้างเป็นลูกสาวเจ้าของร้าน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
หัวใจสลาย! แก้มบุ๋ม เล่านาทีสูญเสียลูกในท้อง พีท กันตพร หลั่งน้ำตากลางไลฟ์ บันเทิง

หัวใจสลาย! แก้มบุ๋ม เล่านาทีสูญเสียลูกในท้อง พีท กันตพร หลั่งน้ำตากลางไลฟ์

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เป็นเรื่อง! อินฟลูดังร้านยำ ตร.ปราบยาเสพติดจ่อเรียก โชว์พ่นควันกลางไลฟ์ ข่าว

เป็นเรื่อง! อินฟลูดังร้านยำ ตร.ปราบยาเสพติดจ่อเรียก โชว์ดูดพ่นควันกลางไลฟ์

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
พระเมาเหล้าขาวหน้าวัด อ้างน้อยใจไมไ่ด้สวดศพ ข่าว

พระน้อยใจไม่ได้สวดศพ เมาเหล้าประชดวัด ลั่น ไม่ผิดกฎหมาย ก่อนจับสึกพ้นผ้าเหลือง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปลื้มปิติ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯ ทรงขับร้องเพลง "จีบโลด ยังโสดอยู่" ข่าว

ปลื้มปิติ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯ ทรงขับร้องเพลง “จีบโลด ยังโสดอยู่”

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
บำนาญชราภาพ ต.ค. 69 เงินเข้าไวขึ้น 2 เช็กสูตรคำนวณ ยอดสูงสุด 7,437 บาท เศรษฐกิจ

บำนาญชราภาพ ต.ค. 69 เงินเข้าไวขึ้น 2 เช็กสูตรคำนวณ ยอดสูงสุด 7,437 บาท

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
งานเข้า! ร้านขายปุ๋ย โร่แจ้งความ "เฟิร์น" อ้างเป็นลูกสาวเจ้าของ ยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ข่าว

งานเข้า! ร้านขายปุ๋ย โร่แจ้งความ “เฟิร์น” อ้างเป็นลูกสาวเจ้าของ ยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
นางเอกสาวข้ามเพศ แฮปปี้ ผ่าตัดแปลงเพศแล้ว ตอนนี้ เป็นผู้หญิงเต็มตัว บันเทิง

นางเอกสาวข้ามเพศ แฮปปี้ ผ่าตัดแปลงเพศแล้ว ตอนนี้ เป็นผู้หญิงเต็มตัว

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด ปฏิทินหลวงปู่ศิลา 1 พ.ย. 69 ลุ้นรวยงวดนี้ เลขเด็ด

เลขเด็ด ปฏิทินหลวงปู่ศิลา 1 พ.ย. 69 ลุ้นรวยงวดนี้

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
วันปิยมหาราช 23 ต.ค. 69 เอกชนหยุดไหม เช็กสิทธิลูกจ้างตามกฎหมาย ข่าว

วันปิยมหาราช 23 ต.ค. 69 เอกชนหยุดไหม เช็กสิทธิลูกจ้างตามกฎหมาย

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เช็กที่นี่ วันปิยมหาราช 23 ต.ค. 2569 ขึ้นทางด่วนฟรี 3 สายทาง ตลอด 24 ชั่วโมง ข่าว

เช็กที่นี่ วันปิยมหาราช 23 ต.ค. 2569 ขึ้นทางด่วนฟรี 3 สายทาง ตลอด 24 ชั่วโมง

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไนจีเรีย พบผู้ป่วย อีโบลา ยอดดับพุ่งทะลุ 4 พันราย หวั่นระบาดเร็วสุดในปวศ. ข่าวต่างประเทศ

ไนจีเรีย พบผู้ป่วย อีโบลา ยอดดับพุ่งทะลุ 4 พันราย หวั่นระบาดเร็วสุดในปวศ.

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด มนต์สิทธิ์ คำสร้อย งวด 1 พฤศจิกายน 2569 เลขเด็ด

เลขเด็ด มนต์สิทธิ์ คำสร้อย 1/11/69 โชว์ลอตเตอรี่ชุดเลขท้าย หมานๆ รับต้นเดือน

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
สั่งเบรกเสื้อวินสีน้ำเงิน กลับลำใช้ สีส้ม นายกชี้ไม่ปลอดภัย จ่อช่วยค่าซื้อตัวละ 550 ข่าว

สั่งเบรกเสื้อวินสีน้ำเงิน กลับลำใช้ สีส้ม นายกชี้ไม่ปลอดภัย จ่อช่วยค่าซื้อตัวละ 550

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปสรุปดราม่า ‘จักรวาลเฟิร์น’ โฟนอินโหนกระแส โต้เหรียญมีสองด้าน ถูกถามโสดไหม ก่อนตัดสาย