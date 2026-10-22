ตำรวจบุกห้องพัก อินฟลูฯ ขายยำ โชว์ดูดยาพ่นควันกลางไลฟ์ เผ่นหนีแล้ว

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 22 ต.ค. 2569 17:14 น.| อัปเดต: 22 ต.ค. 2569 17:51 น.
ตำรวจบุกห้องพัก อินฟลูฯ ขายยำ หลังโชว์ดูดยาพ่นควันกลางไลฟ์ เร่งประสานตามตัว

ตำรวจบุกห้องพัก อินฟลูฯ ขายยำ ไลฟ์สดผ่านแอปฯ เสพยาเสพติดพ่นควัน ยึดอุปกรณ์ดัดแปลง เร่งประสานตามตัวดำเนินคดี

คืบหน้ากรณี ทัวร์ลงสนั่นหน้าฟีดติ๊กต็อก เมื่อ เจ๊เบียร์ คนละยำ แม่ค้าขายยำและอินฟลูเอนเซอร์สายแซ่บ เกิดเหตุชวนช็อกกลางไลฟ์สด พูดคุยกับแฟนคลับเพลินๆ จู่ๆ ควักอุปกรณ์ดัดแปลงคล้ายที่เสพยาไอซ์ขึ้นมาจุดสูบพ่นควันขาวคลุ้งโชว์คนดูสดกว่า 2,600 คน บรรดาชาวเน็ตหูตาว่องไวไม่ปล่อยผ่าน ช่วยกันซูมมุมห้องเทียบฉากหลัง ชี้พิกัดแจ้งตำรวจทันทีว่าปักหลักอยู่โรงแรมม่านรูดย่านพัทยา

หลังรับเบาะแสร้อน พ.ต.อ.สราวุธ นุชนารถ ผู้กำกับการ สภ.บางละมุง สั่งทีมสืบสวนลงพื้นที่เช็กห้องพักรายวัน ซอยเนินพลับหวาน พัทยา ทันที จุดเกิดเหตุตรงเป๊ะตามภาพ ทั้งมุมผนังห้อง ทั้งลักษณะขวดน้ำดัดแปลง ผู้ดูแลโรงแรมเผยว่า เจ๊เบียร์เปิดห้องพักกับกลุ่มเพื่อน 4 คน ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม ทว่าพอคลิปฉาวแชร์ว่อนโซเชียล รีบเผ่นหนีเช็กเอาต์ออกไปตั้งแต่ช่วงตี 5 ทิ้งกระเป๋าสัมภาระกองไว้หน้าเคาน์เตอร์ อ้างว่าสายๆ จะมีคนมารับ แต่จนบ่ายก็ยังไร้เงาคนโผล่มาเอาของ

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จากการตรวจค้นภายในห้องพัก ไม่พบสิ่งของผิดกฎหมาย คาดว่าเก็บกวาดทำความสะอาดก่อนเผ่นหนี ระหว่างตำรวจกำลังไล่เช็กวงจรปิด เจ๊เบียร์กลับเปิดไลฟ์สดโชว์กินข้าวสบายใจ บอกผู้ติดตามหน้าตาเฉยว่าตอนนี้แวบกลับมาหาแม่ที่บ้านในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ก่อนรีบตัดจบอ้างขอตัวไปอาบน้ำ ตำรวจบางละมุงจึงยกหูประสานชุดสืบสวนพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ เตรียมบุกเคาะประตูบ้านเรียกตัวมาสอบสวนด่วน

สำหรับ เจ๊เบียร์ คนละยำ ก่อนหน้านี้เพิ่งตกเป็นข่าวดังจากคดีวิวาท ลงไม้ลงมือกระชากผมแม่น้องฟ้าใสริมหาดจอมเทียน คดียังไม่ทันซา มาเจอดรามาพ่นควันโชว์กลางไลฟ์ซ้ำอีกรอบ งานนี้สังคมจับตาอย่างใกล้ชิดว่าเจ้าหน้าที่จะคุมตัวมาตรวจสารเสพติด เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปอย่างไร

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 22 ต.ค. 2569 17:14 น.| อัปเดต: 22 ต.ค. 2569 17:51 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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