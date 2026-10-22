เบียร์ เดอะวอยซ์ ปัดถูกแม่ ‘ราชานมดิบ’ ฟ้องพรากผู้เยาว์-กักขัง หลังเพจดังจุดประเด็น
เบียร์ เดอะวอยซ์ ไลฟ์แจงดราม่า ปัดถูกแม่ ‘วิกรม ราชานมดิบ’ ฟ้องพรากผู้เยาว์-กักขัง-มอมเมาเยาวชน หลังเพจดังโพสต์จุดประเด็น
ถูกคนทั้งโซเชียลกลับมาให้ความสนใจอีกครั้ง เมื่อเพจ Rose in Wonderland โพสต์ข้อความกล่าวอ้างว่า เบียร์ เดอะวอยซ์ ถูกแม่ของ วิกรม ราชานมดิบ ฟ้องร้องข้อหาพรากผู้เยาว์ กักขังหน่วงเหนี่ยว และมอมเมาเยาวชน
“เพื่อนในกลุ่มทนายโทรมาเม้าส์เพิ่งวางสาย อิเบียร์เดอะวอยซ์ โดนแม่อิราชานมดิบฟ้องข้อหาพรากผู้เยาว์ ประเด็นเกิดจาก อินมดิบมีสอบจะไปตปท. แต่อิเบียเอาน้องไปกกคืนก่อนสอบ แม่อินมดิบเลยปรี๊ดแตก ตามสืบว่าบ้านหลังนี้ใคร เอาลูกเค้ามากก นิติบอกว่าบ้านคุณเบียร์ กรี้ดดดดด
จริงจ้า แม่ฟ้อง3ข้อหา พรากผู้เยาว์ กักขังหน่วงเหนี่ยว มอมเมาเยาวชน ส่วนอิเบียร์ก็ฟ้องแม่กลับข้อหาทำให้เสือมเสียชื่อเสียง”
ล่าสุด เบียร์ เดอะวอยซ์ ต้องขึ้นไลฟ์เพื่อชี้แจงดราม่าที่เกิดขึ้นด้วยตัวเอง โดยยืนยันว่า ไม่เคยได้รับการฟ้องร้องอะไรพวกนี้ และไม่เคยหรือไม่มีสิทธิ์กักขังใครทั้งสิ้น
“มันไม่ดีหรอกค่ะ เอาเรื่องภายในครอบครัวมาพูด เบียร์ก็คงขอไม่พูดอะไรเยอะ เพราะว่ามันเป็นเรื่องครอบครัวคนอื่น คือเบียร์คิดว่าเบียร์ทำถูกต้องแล้ว ที่เบียร์ทำแบบนี้ พูดไปมันไม่ใช่ว่าเบียร์ดูไม่ดี อันนี้พูดตรง ๆ นะ สรุปคือเบียร์ไม่เคยโดนฟ้องข้อหานั้น เบียร์ก็งงกับข่าวที่ออกไป แล้ววันนี้ไปแจ้งความมาแล้วนะจ๊ะ นี่คือใบแจ้งความ นั่นแหละ ตัวเราเองก็ต้องทำตามกฎหมาย ดำเนินไปตามกฎหมาย
คือเบียร์ไปทำอะไรให้ เราสามารถไปกักขังหน่วงเหนี่ยว ใครได้ด้วยเหรอ เกินไปเปล่า ถ้าเบียร์ไปกักขังใครไว้เนี่ย โอ้โห กูก็น่าจะแย่ตายห่xเนี่ย เอาเป็นว่าเบียร์ไม่เคยโดนฟ้อง ไม่เคยมีเอกสารอะไรมาบอกว่าเบียร์โดนฟ้องข้อหาอะไรเลย อันนี้คือมาตอบให้ทุกคนได้หายค้างใจกันไปเลย
เคยเห็นข่าวบอกว่าน้องไม่ชอบเลย แบบที่ลงรูป ลงอะไร เราก็เห็นพอเห็นข่าวมาบ้าง แต่เราไม่อยากไปยุ่ง เราจะไม่พูดถึง สรุปพูดเบียร์เคลียร์นะ วันนี้มีน้อง มีเด็ก เขาส่งข้อความมาหาเบียร์ เบียร์ก็อธิบายให้เขาฟังไปว่า อ๋อ พี่เบียร์ไม่ได้โดนฟ้องตามที่ข่าวว่าค่ะ เบียร์รู้สึกแย่นะ ที่โดนกล่าวหาแบบนั้น สำหรับเบียร์กับน้องค่ะ ให้มันเป็นไปตามธรรมชาติ คือ ณ วันนี้นะเราเป็นพี่น้องกัน ก็ให้เราเป็นพี่น้องกัน ใครจะจิ้น จะอะไร หรือว่าจะเห็นเคมีของเรา อันนี้แล้วแต่พวกคุณ มันแล้วแต่พวกคุณเลย
มันมีข่าวว่าในแอ็กนี้เขาลง ว่าน้องไม่ไปเรียนโน่นนี่นั่น ทุกคนอันดับแรกนะ มันไม่เกี่ยวกับเบียร์ เบียร์ไม่จำเป็นต้องไปห้ามให้ใครไม่ไปเรียน เบียร์ทำไปทำไม ทำไมถึงมาโทษเรา น้องไม่ไปเรียน น้องมีเหตุผลส่วนตัวของน้อง ถ้าใครอยากรู้ ก็ควรจะต้องไปถามน้องเองว่าทำไม ทำไมน้องถึงไม่ไปเรียนที่นั่น น้องเขาอาจจะมีแผนจะทำอะไรในชีวิตตัวเองหรือเปล่า น้องเขาอาจจะอยากไปเรียนปีหน้าหรือเปล่า
อันนี้คือสิ่งที่เบียร์ทราบมานะ น้องก็เล่าให้ฟังว่าน้องก็คุยกับย่าตลอด ว่าจะไปเรียนปีหน้า เขากำลังค้นหาตัวตนอะไรของเขาอยู่ อันนี้ให้มันเป็นเรื่องของเขา อันดับแรกวันนี้ เบียร์อยากจะมาบอกเลยว่าเรื่องนี้มันไม่เกี่ยวกับเบียร์ น้องจะไปเรียนหรือไม่เรียน เป็นเรื่องของน้อง ถ้าใครที่ตามน้องอยู่ จะเห็นว่าน้องเคยออกมาเรียกร้องอะไรในสิทธิ์ของตัวเองแล้ว”
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อ้างอิงจาก : FB Rose in Wonderland