เบียร์ เดอะวอยซ์ ปัดถูกแม่ ‘ราชานมดิบ’ ฟ้องพรากผู้เยาว์-กักขัง หลังเพจดังจุดประเด็น

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 22 ต.ค. 2569 17:23 น.| อัปเดต: 22 ต.ค. 2569 17:26 น.
เบียร์ เดอะวอยซ์ ปัดถูกแม่ 'ราชานมดิบ' ฟ้องพรากผู้เยาว์-กักขัง หลังเพจดังจุดประเด็น

เบียร์ เดอะวอยซ์ ไลฟ์แจงดราม่า ปัดถูกแม่ ‘วิกรม ราชานมดิบ’ ฟ้องพรากผู้เยาว์-กักขัง-มอมเมาเยาวชน หลังเพจดังโพสต์จุดประเด็น

ถูกคนทั้งโซเชียลกลับมาให้ความสนใจอีกครั้ง เมื่อเพจ Rose in Wonderland โพสต์ข้อความกล่าวอ้างว่า เบียร์ เดอะวอยซ์ ถูกแม่ของ วิกรม ราชานมดิบ ฟ้องร้องข้อหาพรากผู้เยาว์ กักขังหน่วงเหนี่ยว และมอมเมาเยาวชน

“เพื่อนในกลุ่มทนายโทรมาเม้าส์เพิ่งวางสาย อิเบียร์เดอะวอยซ์ โดนแม่อิราชานมดิบฟ้องข้อหาพรากผู้เยาว์ ประเด็นเกิดจาก อินมดิบมีสอบจะไปตปท. แต่อิเบียเอาน้องไปกกคืนก่อนสอบ แม่อินมดิบเลยปรี๊ดแตก ตามสืบว่าบ้านหลังนี้ใคร เอาลูกเค้ามากก นิติบอกว่าบ้านคุณเบียร์ กรี้ดดดดด

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จริงจ้า แม่ฟ้อง3ข้อหา พรากผู้เยาว์ กักขังหน่วงเหนี่ยว มอมเมาเยาวชน ส่วนอิเบียร์ก็ฟ้องแม่กลับข้อหาทำให้เสือมเสียชื่อเสียง”

เบียร์ เดอะวอยซ์ ปัดถูกแม่ &apos;ราชานมดิบ&apos; ฟ้องพรากผู้เยาว์-กักขัง หลังเพจดังจุดประเด็น-3

ล่าสุด เบียร์ เดอะวอยซ์ ต้องขึ้นไลฟ์เพื่อชี้แจงดราม่าที่เกิดขึ้นด้วยตัวเอง โดยยืนยันว่า ไม่เคยได้รับการฟ้องร้องอะไรพวกนี้ และไม่เคยหรือไม่มีสิทธิ์กักขังใครทั้งสิ้น

“มันไม่ดีหรอกค่ะ เอาเรื่องภายในครอบครัวมาพูด เบียร์ก็คงขอไม่พูดอะไรเยอะ เพราะว่ามันเป็นเรื่องครอบครัวคนอื่น คือเบียร์คิดว่าเบียร์ทำถูกต้องแล้ว ที่เบียร์ทำแบบนี้ พูดไปมันไม่ใช่ว่าเบียร์ดูไม่ดี อันนี้พูดตรง ๆ นะ สรุปคือเบียร์ไม่เคยโดนฟ้องข้อหานั้น เบียร์ก็งงกับข่าวที่ออกไป แล้ววันนี้ไปแจ้งความมาแล้วนะจ๊ะ นี่คือใบแจ้งความ นั่นแหละ ตัวเราเองก็ต้องทำตามกฎหมาย ดำเนินไปตามกฎหมาย

คือเบียร์ไปทำอะไรให้ เราสามารถไปกักขังหน่วงเหนี่ยว ใครได้ด้วยเหรอ เกินไปเปล่า ถ้าเบียร์ไปกักขังใครไว้เนี่ย โอ้โห กูก็น่าจะแย่ตายห่xเนี่ย เอาเป็นว่าเบียร์ไม่เคยโดนฟ้อง ไม่เคยมีเอกสารอะไรมาบอกว่าเบียร์โดนฟ้องข้อหาอะไรเลย อันนี้คือมาตอบให้ทุกคนได้หายค้างใจกันไปเลย

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เคยเห็นข่าวบอกว่าน้องไม่ชอบเลย แบบที่ลงรูป ลงอะไร เราก็เห็นพอเห็นข่าวมาบ้าง แต่เราไม่อยากไปยุ่ง เราจะไม่พูดถึง สรุปพูดเบียร์เคลียร์นะ วันนี้มีน้อง มีเด็ก เขาส่งข้อความมาหาเบียร์ เบียร์ก็อธิบายให้เขาฟังไปว่า อ๋อ พี่เบียร์ไม่ได้โดนฟ้องตามที่ข่าวว่าค่ะ เบียร์รู้สึกแย่นะ ที่โดนกล่าวหาแบบนั้น สำหรับเบียร์กับน้องค่ะ ให้มันเป็นไปตามธรรมชาติ คือ ณ วันนี้นะเราเป็นพี่น้องกัน ก็ให้เราเป็นพี่น้องกัน ใครจะจิ้น จะอะไร หรือว่าจะเห็นเคมีของเรา อันนี้แล้วแต่พวกคุณ มันแล้วแต่พวกคุณเลย

มันมีข่าวว่าในแอ็กนี้เขาลง ว่าน้องไม่ไปเรียนโน่นนี่นั่น ทุกคนอันดับแรกนะ มันไม่เกี่ยวกับเบียร์ เบียร์ไม่จำเป็นต้องไปห้ามให้ใครไม่ไปเรียน เบียร์ทำไปทำไม ทำไมถึงมาโทษเรา น้องไม่ไปเรียน น้องมีเหตุผลส่วนตัวของน้อง ถ้าใครอยากรู้ ก็ควรจะต้องไปถามน้องเองว่าทำไม ทำไมน้องถึงไม่ไปเรียนที่นั่น น้องเขาอาจจะมีแผนจะทำอะไรในชีวิตตัวเองหรือเปล่า น้องเขาอาจจะอยากไปเรียนปีหน้าหรือเปล่า

อันนี้คือสิ่งที่เบียร์ทราบมานะ น้องก็เล่าให้ฟังว่าน้องก็คุยกับย่าตลอด ว่าจะไปเรียนปีหน้า เขากำลังค้นหาตัวตนอะไรของเขาอยู่ อันนี้ให้มันเป็นเรื่องของเขา อันดับแรกวันนี้ เบียร์อยากจะมาบอกเลยว่าเรื่องนี้มันไม่เกี่ยวกับเบียร์ น้องจะไปเรียนหรือไม่เรียน เป็นเรื่องของน้อง ถ้าใครที่ตามน้องอยู่ จะเห็นว่าน้องเคยออกมาเรียกร้องอะไรในสิทธิ์ของตัวเองแล้ว”

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เบียร์ เดอะวอยซ์ ปัดถูกแม่ &apos;ราชานมดิบ&apos; ฟ้องพรากผู้เยาว์-กักขัง หลังเพจดังจุดประเด็น-3

เบียร์ เดอะวอยซ์ ปัดถูกแม่ &apos;ราชานมดิบ&apos; ฟ้องพรากผู้เยาว์-กักขัง หลังเพจดังจุดประเด็น-4

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อ้างอิงจาก : FB Rose in Wonderland

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 22 ต.ค. 2569 17:23 น.| อัปเดต: 22 ต.ค. 2569 17:26 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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