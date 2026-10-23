ต๋อย ไตรภพ เผยเส้นทางน้องรัก “โก๊ะตี๋–เอ๊าะ” หลังยุติครัวคุณต๋อย
ต๋อย ไตรภพ ลิมปพัทธ์ เปิดเผยเส้นทางการทำงานต่อจากนี้ของ โก๊ะตี๋ อารามบอย และเอ๊าะ กีรติ หลังประกาศเตรียมยุติการออกอากาศรายการ “ครัวคุณต๋อย” และ “ทูเดย์โชว์” ทางช่อง 3 ภายในสิ้นเดือนธันวาคม 2569 โดยยืนยันว่าทั้งคู่รับทราบแผนล่วงหน้า และมีงานออนไลน์ของตัวเองรองรับแล้ว
สยามรัฐรายงานคำชี้แจงจากการแถลงข่าวเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2569 ว่า ต๋อยระบุถึงพิธีกรร่วมทั้งสองคนว่า ทุกคนรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอด ต่างมีช่องทางและรายการออนไลน์ของตัวเอง ซึ่งเขาพร้อมให้การสนับสนุนต่อไป
ต๋อยอธิบายว่า การเตรียมตัวล่วงหน้าทำให้ทีมงานและพิธีกรสามารถวางแผนการทำงานของตัวเองได้ โดยกล่าวถึงโก๊ะตี๋และเอ๊าะว่า
“โก๊ะตี๋ เอ๊าะ ทุกคนทราบล่วงหน้า ทุกคนรู้ว่าจะต้องทำยังไง จนเกิดรายการมากมายหลายหลากในออนไลน์ ของเขาที่ทำกันอยู่ แล้วเราเป็นผู้สนับสนุนตามความเหมาะสมที่เขาจะทำและทำได้ต่อไป”
คำชี้แจงดังกล่าวมีขึ้นหลังเอกสารภายในบริษัท บอร์น ออพเปอเรชั่น จำกัด เกี่ยวกับการเลิกกิจการและเลิกจ้างพนักงานถูกเผยแพร่ จนเกิดความเข้าใจว่าธุรกิจของพิธีกรชื่อดังกำลังประสบปัญหาขาดทุน
ต๋อยชี้แจงว่า เอกสารดังกล่าวเป็นเรื่องภายในระหว่างการปรับโครงสร้าง ซึ่งวางแผนมาประมาณ 3–4 ปีแล้ว พร้อมยืนยันว่าบริษัทยังไม่ขาดทุน การตัดสินใจครั้งนี้เป็นการปรับรูปแบบการทำงานและย้ายการผลิตรายการไปสู่สื่อออนไลน์ โดยได้แจ้งช่อง 3 ล่วงหน้าประมาณ 3 เดือนแล้วว่าจะยุติการผลิตสองรายการสำหรับออกอากาศทางช่องภายในสิ้นเดือนธันวาคมนี้
สำหรับเหตุผลของการเปลี่ยนแปลง ต๋อยเปรียบตัวเองเป็นกัปตันเรือที่ทำงานอยู่ในวงการโทรทัศน์มานานกว่า 40 ปี และมองว่าสถานการณ์ปัจจุบันเป็นช่วงที่เผชิญคลื่นลมแรงที่สุด จึงหารือกับพนักงานและได้ข้อสรุปร่วมกันว่าควรปรับตัว เพื่อให้คนที่ทำงานด้วยกันมานานสามารถเดินหน้าต่อได้
ส่วนงานในอนาคต ต๋อยเตรียมพัฒนารายการออนไลน์ให้มีเนื้อหาเชิงความรู้มากขึ้น ขณะที่กิจกรรม “ครัวคุณต๋อยยกทัพ” ยังเดินหน้าต่อ พร้อมยืนยันว่าการเปลี่ยนช่องทางครั้งนี้ไม่ได้หมายถึงการหยุดทำงานหรืออำลาวงการโทรทัศน์อย่างถาวร
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ภาพจาก : FB/ครัวคุณต๋อย