ประวัติ ณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ สส.สุพรรณบุรี 7 สมัย ทายาทอดีตประธานสภาฯ

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 22 ต.ค. 2569 16:41 น.| อัปเดต: 22 ต.ค. 2569 16:41 น.
ประวัติ ณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ สส.สุพรรณบุรี 7 สมัย ทายาทอดีตประธานสภาฯ

ประวัติ “ณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ” สส.สุพรรณบุรี ทายาทอดีตประธานสภาผู้แทนราษฎร ผู้กวาดชัยชนะการเลือกตั้งมาแล้วถึง 7 สมัย

นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) จังหวัดสุพรรณบุรี พรรคภูมิใจไทย ถือเป็นนักการเมืองรุ่นเก๋าที่ผ่านสังเวียนการเลือกตั้งมาอย่างยาวนานถึง 7 สมัย และมีบทบาทสำคัญในหน้าประวัติศาสตร์การเมืองไทยมาหลายยุคสมัย

นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ มีชื่อเล่นว่า “คอปเตอร์” เกิดเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2496 ที่ตำบลโคกคราม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นบุตรคนที่ 4 จากพี่น้องทั้งหมด 10 คน ของพลตรี บุญเอื้อ ประเสริฐสุวรรณ อดีตประธานสภาผู้แทนราษฎร และนางดวงเนตร ประเสริฐสุวรรณ

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ด้านครอบครัวปัจจุบันสมรสกับนางปราณี ประเสริฐสุวรรณ และมีบุตรชื่อ ณภัทร ประเสริฐสุวรรณ ด้านประวัติการศึกษามีรายละเอียดดังนี้

  • ปริญญาตรี ด้านประวัติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน
  • ปริญญาโท ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ จากประเทศสหรัฐอเมริกา
นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ สส.สุพรรณบุรี
FB/ ณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ

เส้นทางการเมืองและการเลือกตั้ง

นายณัฐวุฒิเริ่มต้นเส้นทางการเมืองด้วยการเป็น สส. สุพรรณบุรี สังกัดพรรคชาติไทย เคยดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการพรรคชาติไทย และรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร ช่วงปลายปี 2551 ถูกตัดสิทธิทางการเมืองเป็นเวลา 5 ปีในฐานะกรรมการบริหารพรรคชาติไทย จึงส่งนายชาญชัย ประเสริฐสุวรรณ น้องชายลงสมัครแทน

ต่อมาในปี 2561 นายณัฐวุฒิและน้องชายย้ายไปสังกัดพรรคเพื่อไทยเพื่อลงสมัคร สส. แบบแบ่งเขต ก่อนที่ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 จะยื่นลาออกและกลับมาสังกัดพรรคชาติไทยพัฒนา จนได้รับการเลือกตั้งอีกครั้ง โดยประวัติการเป็น สส. 7 สมัย ประกอบด้วย

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  • พ.ศ. 2539: สส. สุพรรณบุรี (พรรคชาติไทย)
  • พ.ศ. 2544: สส. สุพรรณบุรี (พรรคชาติไทย)
  • พ.ศ. 2548: สส. สุพรรณบุรี (พรรคชาติไทย)
  • พ.ศ. 2550: สส. สุพรรณบุรี (พรรคชาติไทย)
  • พ.ศ. 2562: สส. สุพรรณบุรี (พรรคชาติไทยพัฒนา)
  • พ.ศ. 2566: สส. สุพรรณบุรี (พรรคชาติไทยพัฒนา)
  • พ.ศ. 2569: สส. สุพรรณบุรี (พรรคภูมิใจไทย)

บทบาทและเหตุการณ์สำคัญในสภา

ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 26 ปีที่ 1 เกิดประเด็นวิพากษ์วิจารณ์กรณี สส. รายหนึ่งตบหน้านายณัฐวุฒิจากปัญหาลำดับการอภิปราย ภายหลังผู้ก่อเหตุออกมาชี้แจงว่าเป็นเพียงความเข้าใจผิดและไม่ได้ตบหน้าอย่างรุนแรงตามที่เป็นข่าว นอกจากนี้ ประชาชนบางส่วนยังสับสนชื่อของนายณัฐวุฒิ กับนายณัฐวุฒิ บัวประทุม สส. พรรคประชาชน (พรรคก้าวไกลเดิม) ซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าว

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สำหรับในสภาเคยมีการเสนอญัตติอภิปรายเรื่องการรับมือการขึ้นภาษีศุลกากรของสหรัฐอเมริกา แม้การใช้คำว่า “อภิมหาทอร์นาโด” ในญัตติจะถูกวิพากษ์วิจารณ์ แต่นายณัฐวุฒิสามารถอภิปรายจนสภามีข้อเสนอแนะส่งให้คณะรัฐมนตรีดำเนินการแก้ปัญหาได้สำเร็จ

FB/ ณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ
FB/ ณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 22 ต.ค. 2569 16:41 น.| อัปเดต: 22 ต.ค. 2569 16:41 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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