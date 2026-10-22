คลาวเดีย เล่ามรสุมรัก 18 ปี ยื่นหย่าฝ่ายเดียว ตามคำพิพากษา เซ่นปมนอกใจ
คลาวเดีย จักรพันธุ์ เผยจุดแตกหักความรักทางไกล 18 ปี ถูกคนรักปั่นหัวว่าเสียสติ เผชิญภาวะเครียดหนักกินยานอนหลับเป็นกำ จนต้องพึ่งศาลจดทะเบียนหย่าฝ่ายเดียวเพื่อปลดปล่อยตัวเอง ขอบคุณมือที่สามช่วยให้หลุดพ้น
เรียกได้ว่าไม่เคยเปิดอกเล่าเรื่องราวความบอบช้ำในชีวิตมาก่อน สำหรับ คลาวเดีย จักรพันธุ์ ที่ล่าสุดเธอได้ออกมาย้อนเล่าความรักในอดีต ผ่านรายการ Club Friday Show เป็นครั้งแรก โดยย้อนเล่าถึงความรักระยะไกลระหว่างกรุงเทพฯ กับนิวยอร์ก ก่อนจะตัดสินใจจดทะเบียนหย่าฝ่ายเดียวตามคำพิพากษา หลังเผชิญกับปัญหานอกใจและได้รับพลังงานลบสะสมจนส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตอย่างรุนแรง
คลาวเดีย เล่าว่า “รักครั้งนี้เป็นความรักระยะไกล (Long Ditance) ระหว่าง นิวยอร์ก กับ กรุงเทพฯ สานสัมพันธ์ผ่านการคุยโทรศัพท์วันละ 12 ชั่วโมง ซึ่งเราก็ต้องตื่นตอนดึก เราเคยแต่งมาแล้ว เพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยู่ในประเทศเดียวกัน เราก็จะอยู่ด้วยกันคล้าย ๆ อยู่ก่อนแต่ง ทุกครั้งเมื่อถึงเวลาต้องแยกกันช่วงแรก ๆ ก็จะร้องไห้ ต้องไป ๆ กลับ ๆ นั่นคือเหตุบางทีต้องรับละครไม่ได้
11 ปี ถึงแต่งงานถ้าเลยมาจนถึงวันนี้คือ 18 ปีแล้วค่ะ คือเราไปหย่าฝ่ายเดียวตามคำพิพากษามาแล้ว ก็คือมีปัญหาเรื่องการนอกใจเกิดขึ้น เรารู้เราก็หลับหูหลับตาข้างหนึ่งก่อนแล้วเราก็เริ่มถามแต่เราไม่ได้รับคำตอบ แต่เราได้รับพลังงานลบ การที่คนเราถึงขั้นที่เราเป็นเซอร์ไวเวิลโหมดมันต้องเห็นว่ามันยังไง พอยิ่งหามันยิ่งเจอ
มันมีคำถามหนึ่งที่บอกว่า ถ้าไม่รักกันแล้วเราแยกกันไหม เราก็ได้คำตอบมาบอกว่าเราเสียสติไปเอง ทั้ง ๆ ที่เรามี Fact อยู่
บางทีที่เราทำงานอยู่เขาคิดว่างานของเรามันเป็นงานที่มันไม่ค่อยมีค่าเท่าไหร่ เราก็มาย้อนดู เราทำอะไรผิดหรือเปล่า เราไม่ฟูลฟิลเขาหรือเปล่า การคิดแบบนี้มันด้อยค่าตัวเองมากเลยนะคะ
ตอนนั้นเริ่มโทษตัวเอง ตอนนั้นเครียดมากจนหาหมอ มันเหมือนกับเราซ้อนปัญหาเอาไว้ไปเรื่อยๆ แล้วไม่รู้จะกดระเบิดเวลาวันไหน คลาวเดียร้องไห้ยังไม่ได้เลยต่อหน้าเขา เดี๋ยวเขาบอกว่าวันของเขาไม่ดี
เราเครียดมากจนหาหมอ ตอนนั้นน้ำหนักลดเหลือ 43 เหมือนกระดูกเลย นอนไม่ได้ กินยานอนหลับเป็นกำ คลาวเดียไม่มีใคร ไม่กล้าบอกแม่ เพราะกลัวว่าแม่จะทุกข์ คลาวเดียเก็บอยู่ 11 เดือนกว่า แม่เพิ่งจะรู้
กับผู้หญิงคนนั้นที่เป็นมือที่สามก็มีการมาเจอกันแล้วได้เคลียร์ใจกัน กอดกันให้กำลังใจกัน มาขออโหสิกรรม เพราะเขาอยู่ในสถานการณ์เดียวกับเราแต่คนละแบบ”
เกร็ดความรู้ “หย่าฝ่ายเดียว” คืออะไร ทำได้หรือไม่ตามกฎหมายไทย?
การหย่าฝ่ายเดียว หมายถึง กรณีที่สามีหรือภรรยาต้องการยุติการสมรส แต่อีกฝ่ายไม่ยินยอมหรือไม่ยอมจดทะเบียนหย่า โดยผู้ที่ต้องการหย่าสามารถยื่นฟ้องต่อศาลได้ หากมีเหตุหย่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1516
เหตุที่สามารถฟ้องหย่าได้ เช่น คู่สมรสมีชู้ ทำร้ายร่างกาย จงใจทิ้งร้างเกิน 1 ปี หรือสมัครใจแยกกันอยู่เกิน 3 ปี เพราะไม่สามารถใช้ชีวิตคู่ร่วมกันได้ตามปกติสุข
หากศาลพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุหย่าตามกฎหมาย การสมรสจะสิ้นสุดลงเมื่อคำพิพากษาถึงที่สุด แม้อีกฝ่ายไม่ยินยอมก็ตาม อย่างไรก็ตาม การหมดรักหรือไม่ต้องการใช้ชีวิตร่วมกันเพียงอย่างเดียว ไม่ถือเป็นเหตุให้ฟ้องหย่าสำเร็จได้โดยอัตโนมัติ
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- คลาวเดีย ฟ้องหย่าสามี-ชู้ ปิดฉากรัก 17 ปี สุดช้ำร้องไห้ทุกคืน พึ่งยานอนหลับเป็นปี
- “คลาวเดีย” เปิดใจครั้งแรก สาเหตุทำวูบล้มหัวฟาดพื้น-จมูกหัก เย็บกว่า 40 เข็ม
- คลาวเดีย เปิดภาพใบหน้า หลังล้มฟาดฟื้น ต้องคอยซับเลือดไหล
- ต้องผ่าตัด ‘คลาวเดีย’ หลังวูบล้ม เย็บ 35 เข็ม หัวฟาดพื้น จมูกกระดูกร้าว เผยอาการล่าสุด
อ้างอิงจาก : รายการ Club Friday Show