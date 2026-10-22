ผัวกอดเมียคลายหนาว ซี่โครงหักสะบั้น 6 ซี่ เผยสาเหตุแท้จริงกระดูกบาง

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 22 ต.ค. 2569 18:30 น.| อัปเดต: 22 ต.ค. 2569 18:30 น.
ผัวกอดเมียคลายหนาว ซี่โครงหักสะบั้น 6 ซี่ เผยสาเหตุแท้จริงกระดูกบาง
หมายเหตุ : ภาพจำลองเหตุการณ์

หญิงชาวจีนในมณฑลเจียงซู กระดูกซี่โครงหัก 5 ซี่ และแตกร้าวอีก 1 ซี่ หลังสามีเข้าสวมกอดเพื่อให้ความอบอุ่น เพราะภรรยาบ่นว่ารู้สึกหนาว ฝ่ายชายยืนยันว่าใช้แรงกอดตามปกติ ไม่คิดว่าจะทำให้บาดเจ็บรุนแรงขนาดนี้ ขณะที่แพทย์สงสัยว่าอาจเกี่ยวข้องกับภาวะกระดูกพรุน

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2569 สำนักข่าวจีน 经视直播 (Jingshi Live) รายงานเรื่องราวของชายแซ่หวัง (王先生) ซึ่งเล่าว่า ก่อนเกิดเหตุภรรยาบ่นว่ารู้สึกหนาว เขาจึงเดินเข้าไปกอดเพื่อให้ความอบอุ่น แต่ระหว่างสวมกอดกลับได้ยินเสียงคล้ายกระดูกหัก ก่อนที่ภรรยาจะร้องเจ็บและทรุดตัวลงกับพื้น

หลังเกิดเหตุ ภรรยายังคงมีอาการเจ็บบริเวณหน้าอก แต่พยายามอดทนตลอดทั้งคืน กระทั่งเช้าวันรุ่งขึ้น สามีจึงพาไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจหาสาเหตุ

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ผลการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan) บริเวณทรวงอกพบว่า กระดูกซี่โครงหักถึง 5 ซี่ และแตกร้าวอีก 1 ซี่ รวมกระดูกที่ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด 6 ซี่

นายหวังยอมรับว่าตกใจกับผลตรวจ เพราะตอนกอดภรรยาไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองออกแรงมากผิดปกติ เพียงต้องการกอดให้แน่นขึ้นเพื่อให้เธอรู้สึกอบอุ่น พร้อมกล่าวด้วยความรู้สึกผิดว่า ไม่คิดเลยว่าการกอดเพียงครั้งเดียวจะทำให้ภรรยากระดูกหัก และยืนยันว่าไม่ได้ตั้งใจให้เกิดเหตุการณ์นี้

แพทย์เจ้าของไข้ประเมินว่า อาการบาดเจ็บอาจเกี่ยวข้องกับภาวะกระดูกพรุน จึงให้รักษาด้วยยารับประทาน แผ่นแปะบรรเทาอาการ และพักฟื้น โดยไม่จำเป็นต้องเข้ารับการผ่าตัด ปัจจุบันภรรยาออกจากโรงพยาบาลแล้ว แต่ยังต้องกลับไปตรวจติดตามอาการทุก 5 วัน

เมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามเกี่ยวกับสุขภาพของภรรยา นายหวังเปิดเผยว่า เธอมีน้ำหนักประมาณ 45–50 กิโลกรัม ชอบลดน้ำหนักเป็นประจำ และมักไม่รับประทานอาหารเย็น นอกจากนี้ ยังมีพฤติกรรมดื่มกาแฟอย่างน้อยวันละ 1 แก้ว

อีกพฤติกรรมที่สามีสังเกตเห็นคือ ภรรยาแทบไม่สัมผัสแสงแดด แม้จะทำงานอยู่ที่ร้านค้าของครอบครัว ซึ่งใช้เวลาเดินทางจากบ้านเพียง 2–3 นาที แต่ทุกครั้งที่ออกจากบ้าน เธอมักสวมเสื้อผ้าปกปิดร่างกายอย่างมิดชิด

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หลังได้รับบาดเจ็บ ภรรยาเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หันมาให้ความสำคัญกับการรับแสงแดดและรับประทานอาหารที่มีแคลเซียมมากขึ้น โดยมีสามีคอยดูแลระหว่างพักฟื้น

ด้าน นพ.เยี่ยน เยี่ยนเสียง (晏艳祥) รองหัวหน้าแพทย์แผนกศัลยกรรมกระดูก โรงพยาบาล Wuhan Asia Heart General Hospital ให้ข้อมูลกับสื่อจีนว่า การกอดจนกระดูกซี่โครงหักในคนอายุน้อยเป็นเหตุการณ์ที่พบได้ไม่บ่อยนัก จึงต้องพิจารณาความแข็งแรงของกระดูกผู้บาดเจ็บร่วมด้วย

แพทย์อธิบายว่า ภาวะกระดูกพรุนทำให้ความหนาแน่นของกระดูกลดลง ส่งผลให้กระดูกเปราะและแตกหักง่ายกว่าปกติ แม้ได้รับแรงกระแทกหรือแรงกดที่ไม่รุนแรงมากนัก

การโอบกอดอย่างแรง โดยเฉพาะการรัดลำตัวพร้อมยกขึ้น อาจสร้างแรงกดบริเวณทรวงอกจนทำให้กระดูกซี่โครงบาดเจ็บได้ ผู้ที่มีภาวะกระดูกพรุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่าคนทั่วไป

ส่วนพฤติกรรมลดน้ำหนัก การรับประทานอาหารไม่เพียงพอ และการได้รับแสงแดดน้อย อาจเกี่ยวข้องกับสุขภาพกระดูก เนื่องจากร่างกายต้องอาศัยสารอาหารอย่างแคลเซียมและวิตามินดีเพื่อรักษาความแข็งแรงของกระดูก อย่างไรก็ตาม ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าพฤติกรรมใดเป็นสาเหตุโดยตรงของอาการบาดเจ็บในครั้งนี้

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สำหรับการดื่มกาแฟ แพทย์เตือนว่าการบริโภคคาเฟอีนมากเกินไปอาจส่งผลต่อการดูดซึมแคลเซียม แต่การดื่มกาแฟวันละ 1 แก้วเพียงอย่างเดียว ไม่ได้หมายความว่าจะทำให้เกิดโรคกระดูกพรุน

ทั้งนี้ ผู้ที่มีอาการเจ็บหน้าอกหลังได้รับแรงกดหรือแรงกระแทก โดยเฉพาะเมื่อมีอาการเจ็บขณะหายใจ ควรพบแพทย์เพื่อตรวจหาการบาดเจ็บของกระดูกซี่โครงและอวัยวะภายในทรวงอก ไม่ควรฝืนทนเจ็บหรือรอให้อาการหายเอง

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 22 ต.ค. 2569 18:30 น.| อัปเดต: 22 ต.ค. 2569 18:30 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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