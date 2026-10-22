ผัวกอดเมียคลายหนาว ซี่โครงหักสะบั้น 6 ซี่ เผยสาเหตุแท้จริงกระดูกบาง
หญิงชาวจีนในมณฑลเจียงซู กระดูกซี่โครงหัก 5 ซี่ และแตกร้าวอีก 1 ซี่ หลังสามีเข้าสวมกอดเพื่อให้ความอบอุ่น เพราะภรรยาบ่นว่ารู้สึกหนาว ฝ่ายชายยืนยันว่าใช้แรงกอดตามปกติ ไม่คิดว่าจะทำให้บาดเจ็บรุนแรงขนาดนี้ ขณะที่แพทย์สงสัยว่าอาจเกี่ยวข้องกับภาวะกระดูกพรุน
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2569 สำนักข่าวจีน 经视直播 (Jingshi Live) รายงานเรื่องราวของชายแซ่หวัง (王先生) ซึ่งเล่าว่า ก่อนเกิดเหตุภรรยาบ่นว่ารู้สึกหนาว เขาจึงเดินเข้าไปกอดเพื่อให้ความอบอุ่น แต่ระหว่างสวมกอดกลับได้ยินเสียงคล้ายกระดูกหัก ก่อนที่ภรรยาจะร้องเจ็บและทรุดตัวลงกับพื้น
หลังเกิดเหตุ ภรรยายังคงมีอาการเจ็บบริเวณหน้าอก แต่พยายามอดทนตลอดทั้งคืน กระทั่งเช้าวันรุ่งขึ้น สามีจึงพาไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจหาสาเหตุ
ผลการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan) บริเวณทรวงอกพบว่า กระดูกซี่โครงหักถึง 5 ซี่ และแตกร้าวอีก 1 ซี่ รวมกระดูกที่ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด 6 ซี่
นายหวังยอมรับว่าตกใจกับผลตรวจ เพราะตอนกอดภรรยาไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองออกแรงมากผิดปกติ เพียงต้องการกอดให้แน่นขึ้นเพื่อให้เธอรู้สึกอบอุ่น พร้อมกล่าวด้วยความรู้สึกผิดว่า ไม่คิดเลยว่าการกอดเพียงครั้งเดียวจะทำให้ภรรยากระดูกหัก และยืนยันว่าไม่ได้ตั้งใจให้เกิดเหตุการณ์นี้
แพทย์เจ้าของไข้ประเมินว่า อาการบาดเจ็บอาจเกี่ยวข้องกับภาวะกระดูกพรุน จึงให้รักษาด้วยยารับประทาน แผ่นแปะบรรเทาอาการ และพักฟื้น โดยไม่จำเป็นต้องเข้ารับการผ่าตัด ปัจจุบันภรรยาออกจากโรงพยาบาลแล้ว แต่ยังต้องกลับไปตรวจติดตามอาการทุก 5 วัน
เมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามเกี่ยวกับสุขภาพของภรรยา นายหวังเปิดเผยว่า เธอมีน้ำหนักประมาณ 45–50 กิโลกรัม ชอบลดน้ำหนักเป็นประจำ และมักไม่รับประทานอาหารเย็น นอกจากนี้ ยังมีพฤติกรรมดื่มกาแฟอย่างน้อยวันละ 1 แก้ว
อีกพฤติกรรมที่สามีสังเกตเห็นคือ ภรรยาแทบไม่สัมผัสแสงแดด แม้จะทำงานอยู่ที่ร้านค้าของครอบครัว ซึ่งใช้เวลาเดินทางจากบ้านเพียง 2–3 นาที แต่ทุกครั้งที่ออกจากบ้าน เธอมักสวมเสื้อผ้าปกปิดร่างกายอย่างมิดชิด
หลังได้รับบาดเจ็บ ภรรยาเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หันมาให้ความสำคัญกับการรับแสงแดดและรับประทานอาหารที่มีแคลเซียมมากขึ้น โดยมีสามีคอยดูแลระหว่างพักฟื้น
ด้าน นพ.เยี่ยน เยี่ยนเสียง (晏艳祥) รองหัวหน้าแพทย์แผนกศัลยกรรมกระดูก โรงพยาบาล Wuhan Asia Heart General Hospital ให้ข้อมูลกับสื่อจีนว่า การกอดจนกระดูกซี่โครงหักในคนอายุน้อยเป็นเหตุการณ์ที่พบได้ไม่บ่อยนัก จึงต้องพิจารณาความแข็งแรงของกระดูกผู้บาดเจ็บร่วมด้วย
แพทย์อธิบายว่า ภาวะกระดูกพรุนทำให้ความหนาแน่นของกระดูกลดลง ส่งผลให้กระดูกเปราะและแตกหักง่ายกว่าปกติ แม้ได้รับแรงกระแทกหรือแรงกดที่ไม่รุนแรงมากนัก
การโอบกอดอย่างแรง โดยเฉพาะการรัดลำตัวพร้อมยกขึ้น อาจสร้างแรงกดบริเวณทรวงอกจนทำให้กระดูกซี่โครงบาดเจ็บได้ ผู้ที่มีภาวะกระดูกพรุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่าคนทั่วไป
ส่วนพฤติกรรมลดน้ำหนัก การรับประทานอาหารไม่เพียงพอ และการได้รับแสงแดดน้อย อาจเกี่ยวข้องกับสุขภาพกระดูก เนื่องจากร่างกายต้องอาศัยสารอาหารอย่างแคลเซียมและวิตามินดีเพื่อรักษาความแข็งแรงของกระดูก อย่างไรก็ตาม ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าพฤติกรรมใดเป็นสาเหตุโดยตรงของอาการบาดเจ็บในครั้งนี้
สำหรับการดื่มกาแฟ แพทย์เตือนว่าการบริโภคคาเฟอีนมากเกินไปอาจส่งผลต่อการดูดซึมแคลเซียม แต่การดื่มกาแฟวันละ 1 แก้วเพียงอย่างเดียว ไม่ได้หมายความว่าจะทำให้เกิดโรคกระดูกพรุน
ทั้งนี้ ผู้ที่มีอาการเจ็บหน้าอกหลังได้รับแรงกดหรือแรงกระแทก โดยเฉพาะเมื่อมีอาการเจ็บขณะหายใจ ควรพบแพทย์เพื่อตรวจหาการบาดเจ็บของกระดูกซี่โครงและอวัยวะภายในทรวงอก ไม่ควรฝืนทนเจ็บหรือรอให้อาการหายเอง
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