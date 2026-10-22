สรุปดราม่า ‘จักรวาลเฟิร์น’ โฟนอินโหนกระแส โต้เหรียญมีสองด้าน ถูกถามโสดไหม ก่อนตัดสาย

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 22 ต.ค. 2569 16:58 น.| อัปเดต: 22 ต.ค. 2569 17:01 น.
เฟิร์น โฟนอินโหนกระแสแจงกรณีถูกกล่าวหาข่มขืน

สรุปจักรวาลเฟิร์น ผู้เสียหายอ้างสร้างโลกหลายใบ มอมยาปลดทรัพย์-จัดฉากแจ้งความ เจ้าตัวโฟนอินโหนกระแสโต้เหรียญมีสองด้าน ก่อนชิงตัดสายขอแจงภายหลัง

ตามกันต่อกับประเด็นของ “เฟิร์น” หรือ ใบเฟิร์น รายการโหนกระแสวันนี้ (22 ตุลาคม 2569) เปิดโต๊ะให้ผู้เสียหายอ้างว่าเธอสร้างโลกหลายใบหลอกลวงผู้ชายซ้อนกันหลายราย มอมยาฉกทรัพย์สิน หลอกใช้รถยนต์ และสร้างเรื่องคดีความสร้างความเสียหายเป็นจำนวนมาก

จากกรณีที่ “หมิว” แฟนใหม่ของ “บอล” (อดีตสามีของเฟิร์นที่เลิกรากันไปนานกว่า 1 ปีถูกเฟิร์นดักทำร้ายร่างกายและตบตีเป็นครั้งที่ 4 โดยในวันเกิดเหตุเฟิร์นนั่งรถยนต์เก๋ง SUV ซึ่งมีชายหนุ่มชื่อ “เกม” เป็นคนขับ พาเฟิร์นมาจอดเจอหมิว ซึ่งรถคันดังกล่าวเป็นของ “คุณรุ่ง” ผู้เสียหายรายแรก

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คุณรุ่งรู้จักกับเฟิร์นผ่านแอปพลิเคชันหาคู่เมื่อประมาณเดือนสิงหาคม 2568 ก่อนที่ทั้งคู่จะตกลงคบหากันเป็นแฟนในคืนวันลอยกระทง วันที่ 28 ตุลาคม 2568 ฝ่ายหญิงอ้างว่าทำงานเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ก่อนลาออกมาเป็นผู้จัดการส่วนตัวให้กับอินฟลูเอนเซอร์/นักพากย์

เขายอมลงทุนลาออกจากงานคลินิกของพี่สาวในกรุงเทพฯ เพื่อมาเปิดร้านอาหารที่จังหวัดสระบุรี และได้ไปเช่าบ้านอีกหลังให้เฟิร์นอยู่อาศัยที่อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย โดยเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายและข้าวของเครื่องใช้ทั้งหมด ต่อมาเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม เฟิร์นอ้างว่าตำรวจโทรแจ้งว่าโจรขึ้นบ้านเช่าจึงขอยืมรถของคุณตนไปใช้ แต่กลับนำรถไปใช้เป็นพาหนะในการก่อเหตุตบตีหมิว

หลังเกิดเหตุมีเพจหนึ่งเผยแพร่วีดีโอคลิปชายหญิงกำลังนัวเนียกันบนเตียงและโซฟา ซึ่งคุณรุ่งจำได้ทันทีว่าเป็นบ้านเช่าที่ตนเองจ่ายเงินเช่าให้ เมื่อสอบถาม คนรักอ้างว่าชายในคลิปเป็นเพื่อนของน้องชาย

คุณรุ่ง แฟนเฟิร์น
ภาพจาก Youtube : โหนกระแส [Hone-Krasae] official
ต่อมาผู้เสียหายอีกรายคือ คุณเอ รู้จักกับเฟิร์นผ่านโซเชียลมีเดียช่วงเดือนพฤศจิกายน 2568 เขาอ้างว่าสร้อยคอทองคำพร้อมพระหลวงปู่ทวด หนัก 2-3 บาท สูญหาย รวมทั้งเลสทองคำหลวงพ่อรวย (รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ ปี 2559) เป็นเงินหนัก 4 บาท หุ้มด้วยกรอบทองและสายทองคำแท้หนัก 2 บาท สูญหายไปในคืนที่คุณเอเกิดอาการภาพตัดไร้สติ หลังดื่มน้ำเปล่าที่บ้านพัก

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ในคืนที่คุณเอหมดสติ ลูกน้องของคุณเอพบว่าคุณเอขับรถชนหน้าชนหลังอยู่ในหมู่บ้านอย่างไม่รู้สึกตัว เฟิร์นบอกกับลูกน้องของคุณเอว่าคุณเอ “ผีเข้า” แต่เมื่อตรวจสอบแขนพบว่าเลสทองคำหายไปแล้ว ต่อมาปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าฝ่ายหญิงนำเลสทองคำและแหวนทองที่มีรอยตัดของคุณเอไปให้คุณรุ่งนำไปขายที่ร้านทองได้เงินสดแสนกว่าบาท

คุณเอ อ้างถูกเฟิร์นขโมยสร้อย
ภาพจาก Youtube : โหนกระแส [Hone-Krasae] official
ต่อมาคือกรณีของ คุณเบิ้ม ซึ่งเป็นรุ่นพี่ที่รู้จักกับเฟิร์น เล่าว่า เมื่อเดือนมิถุนายน 2569 เฟิร์นชวนตนไปดื่มสุราที่บ้านเช่า หลังลุกไปเข้าห้องน้ำและกลับมาดื่มแก้วสุดท้าย คุณเบิ้มเกิดอาการภาพตัดและหมดสติ หลังจากนั้นมีคลิปวิดีโอขณะคุณเบิ้มและเฟิร์นนัวเนียกันถูกไลฟ์สดผ่านทางเฟซบุ๊กของตนเอง คุณเบิ้มยืนยันว่าไม่ได้เป็นคนตั้งกล้องและโทรศัพท์ถูกล็อกจนเข้าใช้งานไม่ได้จนถึงวันรุ่งขึ้น

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นอกจากนี้ หนุ่ม กรรชัย เผยข้อมูลว่าเฟิร์นนำกางเกงในของคุณเบิ้มไปแจ้งความที่สถานีตำรวจเพื่อใช้เป็นหลักฐานคดีความ

คุณเบิ้ม ชายในคลปไลฟ์สดกับเฟิร์น
ภาพจาก Youtube : โหนกระแส [Hone-Krasae] official
จากนั้นมีกรณีของ คุณก้อง สามีเจ้าของร้านเสริมสวย อ้างถูกหลอกให้ไปเก็บของและมีสัมพันธ์ด้วย ก่อนจะถูกฝ่ายหญิงนำถุงยางอนามัยใช้แล้วไปแจ้งความข่มขืน

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ระหว่างรายการโหนกระแส เฟิร์นได้โทรศัพท์โฟนอินเข้ามาสั้น ๆ ปฏิเสธที่จะตอบคำถามเรื่องทรัพพย์สินหรือพฤติกรรมคนซ้อนผู้ชายรายอื่น แต่ยืนยันในคดีข่มขืนนั้นอยากให้ไปถามจากปากของคุณก้อง เพราะมีหลักฐานอื่นมากกว่าถุงยางอนามัย อยากให้ฝ่ายชายออกมาพูดว่าหลักฐานมีอะไรบ้าง ตกหล่นหรือไม่ ส่วนเรื่องอื่น ๆ ขอมาชี้แจงภายหลัง พร้อมทิ้งท้ายว่า “เหรียญมีสองด้านค่ะพี่หนุ่ม” เมื่อ หนุ่ม กรรชัย สอบถามสถานะหัวใจว่าตอนนี้โสดหรือไม่ เธอตอบกลับสั้น ๆ ว่า “ขออนุญาตวางสายนะคะพี่หนุ่ม”

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เฟิร์น โฟนอินรายการโหนกระแส
ภาพจาก Youtube : โหนกระแส [Hone-Krasae] official

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 22 ต.ค. 2569 16:58 น.| อัปเดต: 22 ต.ค. 2569 17:01 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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