กรมอุตุนิยมวิทยา กางสถิติฤดูหนาวในไทย ย้อนหลัง 4 ปี แล้วปีนี้จะมาวันไหน?

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 22 ต.ค. 2569 15:59 น.| อัปเดต: 22 ต.ค. 2569 15:59 น.
กรมอุตุนิยมวิทยา กางสถิติฤดูหนาวในไทย ย้อนหลัง 4 ปี แล้วปีนี้จะมาวันไหน?

กรมอุตุนิยมวิทยา กางสถิติฤดูหนาวในไทย ย้อนหลัง 4 ปี แต่ละปีเริ่มมาวันไหนบ้าง แล้วปีนี้จะมาวันไหน? ส่วนอุณหภูมิวันนี้บางพื้นที่ต่ำกว่า 20 องศาแล้ว

เพจเฟซบุ๊ก กรมอุตุนิยมวิทยา ได้มีการเปิดเผยสถิติการเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการของประเทศไทยย้อนหลัง 4 ปี (ระหว่างปี 2565-2568) โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

  • (1 ปีย้อนหลัง) พ.ศ.2568: 23 ตุลาคม 2568
  • (2 ปีย้อนหลัง) พ.ศ.2567: 3 พฤศจิกายน 2567
  • (3 ปีย้อนหลัง) พ.ศ.2566: 14 พฤศจิกายน 2566
  • (4 ปีย้อนหลัง) พ.ศ.2565: 29 ตุลาคม 2565

กรมอุตุนิยมวิทยา ระบุว่า โดยปกติแล้วฤดูหนาวของประเทศไทยอยู่ในช่วงกลางเดือนตุลาคม-กลางเดือนกุมภาพันธ์ นอกจากนี้ยังระบุด้วยว่าในส่วนของปี 2569 ขณะนี้อากาศเย็นยังมาไม่เต็มที่ ฝนยังมีการกระจายตัวอยู่ ทำให้ยังไม่ถึงช่วงฤดูหนาวในปีนี้

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สถิติวันเข้าสู่ฤดูหนาวของประเทศไทยย้อนหลัง 4 ปี
FB/ กรมอุตุนิยมวิทยา

สำหรับอากาศในบริเวณพื้นที่ยอดดอยอินทนนท์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง และสถานีอุตุนิยมวิทยานครนายก วันที่ 22 ตุลาคม 2569 พบว่ามีอุณหภูมิต่ำสุดน้อยกว่า 20 องศาเซลเซียส

  • ยอดดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 10.0 องศาเซลเซียส
  • เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง อ.ภูเรือ จ.เลย 15.0 องศาเซลเซียส
  • สถานีอุตุนิยมวิทยานครนายก (เขาเขียว) อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 19.9 องศาเซลเซียส
FB/ กรมอุตุนิยมวิทยา

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 22 ต.ค. 2569 15:59 น.| อัปเดต: 22 ต.ค. 2569 15:59 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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