กรมอุตุนิยมวิทยา กางสถิติฤดูหนาวในไทย ย้อนหลัง 4 ปี แล้วปีนี้จะมาวันไหน?
กรมอุตุนิยมวิทยา กางสถิติฤดูหนาวในไทย ย้อนหลัง 4 ปี แต่ละปีเริ่มมาวันไหนบ้าง แล้วปีนี้จะมาวันไหน? ส่วนอุณหภูมิวันนี้บางพื้นที่ต่ำกว่า 20 องศาแล้ว
เพจเฟซบุ๊ก กรมอุตุนิยมวิทยา ได้มีการเปิดเผยสถิติการเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการของประเทศไทยย้อนหลัง 4 ปี (ระหว่างปี 2565-2568) โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้
- (1 ปีย้อนหลัง) พ.ศ.2568: 23 ตุลาคม 2568
- (2 ปีย้อนหลัง) พ.ศ.2567: 3 พฤศจิกายน 2567
- (3 ปีย้อนหลัง) พ.ศ.2566: 14 พฤศจิกายน 2566
- (4 ปีย้อนหลัง) พ.ศ.2565: 29 ตุลาคม 2565
กรมอุตุนิยมวิทยา ระบุว่า โดยปกติแล้วฤดูหนาวของประเทศไทยอยู่ในช่วงกลางเดือนตุลาคม-กลางเดือนกุมภาพันธ์ นอกจากนี้ยังระบุด้วยว่าในส่วนของปี 2569 ขณะนี้อากาศเย็นยังมาไม่เต็มที่ ฝนยังมีการกระจายตัวอยู่ ทำให้ยังไม่ถึงช่วงฤดูหนาวในปีนี้
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สำหรับอากาศในบริเวณพื้นที่ยอดดอยอินทนนท์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง และสถานีอุตุนิยมวิทยานครนายก วันที่ 22 ตุลาคม 2569 พบว่ามีอุณหภูมิต่ำสุดน้อยกว่า 20 องศาเซลเซียส
- ยอดดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 10.0 องศาเซลเซียส
- เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง อ.ภูเรือ จ.เลย 15.0 องศาเซลเซียส
- สถานีอุตุนิยมวิทยานครนายก (เขาเขียว) อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 19.9 องศาเซลเซียส
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