ไม่เคยรู้มาก่อน! ทายาทมหาเศรษฐี แอบพ่อแม่เข้าวงการ AV อ้างเป็นสาวนั่งดริ๊งก์ในบาร์
ไม่เคยรู้มาก่อน! ทำความรู้จัก ประวัติ “มายู มิซากิ” ทายาทมหาเศรษฐี แอบพ่อแม่เข้าวงการ AV อ้างเป็นสาวนั่งดริ๊งก์ในบาร์
นับเป็นอีกหนึ่งเรื่องฮือฮาที่เกิดขึ้นในวงการหนังผู้ใหญ่ของญี่ปุ่น เมื่อสื่อญี่ปุ่นได้ออกมาเปิดเผยเรื่องราวชีวิตเบื้องหลังของ มายู มิซากิ (Mayu Misaki) หนังแสดงหนัง AV ชื่อดัง ว่าแท้จริงแล้ว เธอมีพื้นเพมาจากครอบครัวเศรษฐีระดับท็อปของกรุงโตเกียว เติบโตมาในคฤหาสน์หรูค่าเช่าสูงถึง 1.5 ล้านเยนต่อเดือน มีพ่อบ้านคอยรับใช้ และไม่เคยต้องพบเจอกับความลำบาก แต่เธอกลับตัดสินใจก้าวเข้าสู่วงการภาพยนตร์สำหรับผู้ใหญ่โดยปกปิดความจริงจากครอบครัว
มายู มิซากิ ใช้ชีวิตท่ามกลางความสะดวกสบายมาตั้งแต่เด็ก เรียนเปียโนและบัลเลต์เดือนละหลายแสนเยน มีพ่อบ้านจัดการทุกอย่างให้ แม้กระทั่งรถไฟเธอก็ไม่เคยใช้บริการสักครั้ง
สมัยเด็ก มายู มิซากิ เคยเข้าใจผิดคิดว่าบัตรโดยสาร IC เป็นโปเกมอนการ์ด และจำแนกประเภทรถไฟไม่เป็น จนต้องยืนร้องไห้กลางสถานีรถไฟ เพราะถูกพ่อแม่ทิ้งเอาไว้
นอกจากนี้ มายู มิซากิ ยังไม่เคยกินอาหารราคาประหยัด เนื่องจากที่บ้านจัดเสิร์ฟแต่อาหารคอร์สสไตล์ฝรั่งเศสและอิตาเลียนสุดหรูทุกมื้อ จนกระทั่งเรียนอยู่ระดับชั้นมัธยมปลายปีที่ 3 ถึงได้เข้าร้านซูชิสายพานเป็นครั้งแรก
ด้วยนิสัยรักอิสระ ชอบความตื่นเต้น และต้องการหลุดพ้นจากกฎระเบียบเข้มงวด มายู มิซากิ จึงเลือกก้าวเข้าสู่วงการหนัง AV อย่างเต็มตัว แต่ดันไม่เคยบอกความจริงให้กับคนที่บ้านรู้ถึงเรื่องนี้ เธอกลับใช้ข้ออ้างในการโกหกคุณพ่อ ซึ่งเป็นถึง CEO ว่า “กำลังทำงานเป็นสาวนั่งดริ๊งก์ในบาร์” เพื่อต้องการหาเงินมาตอบโจทย์การใช้เงินที่ฟุ่มเฟื่อยของเธอด้วยตัวเอง
อย่างไรก็ตาม แม้จะเกิดเป็นลูกสาวมหาเศรษฐี แต่เธอกลับมีความสามารถในการปรับตัวยอดเยี่ยม ไม่ถือตัว และกล่าวชมข้าวกล่องราคาประหยัด 1,000 เยนในกองถ่ายว่าอร่อยมากโดยไม่มีมาดคุณหนูเลยแม้แต่น้อย
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อ้างอิงจาก : ettoday, nikkan-spa
ภาพจาก : X @mayu_misaki0801