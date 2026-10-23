ชาวเน็ตส่องคลิปวันเกิด แจ็คกี้ ชาเคอลีน หนุ่มคนถ่ายคล้าย ท็อป ทศพล ทั้งคู่ยังไม่พูดถึง
ชาวเน็ตจับตาคลิปปาร์ตี้วันเกิดของ แจ็คกี้ ชาเคอลีน มึ้นช์ นักแสดงที่เพิ่งมีอายุครบ 33 ปี หลังสังเกตเห็นชายหนุ่มที่ยืนถ่ายคลิปให้เธอ มีใบหน้าคล้ายกับ ท็อป ทศพล หมายสุข นักแสดงที่ถูกโยงกับเธอมาก่อนหน้านี้
งานวันเกิดเป็นการนัดกินข้าวและพูดคุยกันในกลุ่มเพื่อนแบบเรียบง่าย โดยไม่มีการเปิดเผยวันและสถานที่
หวานเจี๊ยบ ผู้จัดการส่วนตัว โพสต์คลิปอวยพรวันเกิดให้ พร้อมข้อความว่า “#happybirthday หญิงแจ๊ค @jackie_jacqueline เฮงๆ ปังๆ รวยๆ ปีนี้ไม่โสด ไม่เหงา ละเน๊าะ ดีใจด้วยค่า อิอิ”
ข้อความท่อนที่ระบุว่าปีนี้ไม่โสด ทำให้ผู้ติดตามตั้งคำถามถึงสถานะความสัมพันธ์ของเธอ ขณะที่ชาวเน็ตบางส่วนนำภาพของชายคนที่ถ่ายคลิปไปเทียบกับภาพของท็อป
ก่อนหน้านี้ทั้งคู่ถูกจับตามาระยะหนึ่งแล้ว ทั้งจากการออกงานร่วมกลุ่มเพื่อนเดียวกัน และการที่ท็อปมักกดถูกใจโพสต์ของแจ็คกี้อย่างรวดเร็ว
ทั้งนี้ การระบุว่าชายในคลิปคือท็อปเป็นเพียงข้อสังเกตของชาวเน็ต ยังไม่มีการยืนยันจากทั้งสองฝ่าย และทั้งแจ็คกี้กับท็อปยังไม่ได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้
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อ้างอิงจาก : ไทยรัฐออนไลน์