ชาวเน็ตส่องคลิปวันเกิด แจ็คกี้ ชาเคอลีน หนุ่มคนถ่ายคล้าย ท็อป ทศพล ทั้งคู่ยังไม่พูดถึง

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 23 ต.ค. 2569 17:00 น.| อัปเดต: 23 ต.ค. 2569 17:00 น.
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต

ชาวเน็ตจับตาคลิปปาร์ตี้วันเกิดของ แจ็คกี้ ชาเคอลีน มึ้นช์ นักแสดงที่เพิ่งมีอายุครบ 33 ปี หลังสังเกตเห็นชายหนุ่มที่ยืนถ่ายคลิปให้เธอ มีใบหน้าคล้ายกับ ท็อป ทศพล หมายสุข นักแสดงที่ถูกโยงกับเธอมาก่อนหน้านี้

งานวันเกิดเป็นการนัดกินข้าวและพูดคุยกันในกลุ่มเพื่อนแบบเรียบง่าย โดยไม่มีการเปิดเผยวันและสถานที่

หวานเจี๊ยบ ผู้จัดการส่วนตัว โพสต์คลิปอวยพรวันเกิดให้ พร้อมข้อความว่า “#happybirthday หญิงแจ๊ค @jackie_jacqueline เฮงๆ ปังๆ รวยๆ ปีนี้ไม่โสด ไม่เหงา ละเน๊าะ ดีใจด้วยค่า อิอิ”

โฆษณา

ข้อความท่อนที่ระบุว่าปีนี้ไม่โสด ทำให้ผู้ติดตามตั้งคำถามถึงสถานะความสัมพันธ์ของเธอ ขณะที่ชาวเน็ตบางส่วนนำภาพของชายคนที่ถ่ายคลิปไปเทียบกับภาพของท็อป

ก่อนหน้านี้ทั้งคู่ถูกจับตามาระยะหนึ่งแล้ว ทั้งจากการออกงานร่วมกลุ่มเพื่อนเดียวกัน และการที่ท็อปมักกดถูกใจโพสต์ของแจ็คกี้อย่างรวดเร็ว

ทั้งนี้ การระบุว่าชายในคลิปคือท็อปเป็นเพียงข้อสังเกตของชาวเน็ต ยังไม่มีการยืนยันจากทั้งสองฝ่าย และทั้งแจ็คกี้กับท็อปยังไม่ได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิงจาก : ไทยรัฐออนไลน์

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 23 ต.ค. 2569 17:00 น.| อัปเดต: 23 ต.ค. 2569 17:00 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คุณยายวัย 107 ปี เผยเคล็ดลับอายุยืน กินเมนูนี้ทุกเช้า และสิ่งที่ขาดไม่ได้

คุณยายวัย 107 ปี เผยเคล็ดลับอายุยืน กินเมนูนี้ทุกเช้า และสิ่งที่ขาดไม่ได้

เผยแพร่: 23 ตุลาคม 2569
ดูบอลสด อิปสวิช ทาวน์ พบ น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ พรีเมียร์ลีก นัดที่ 8 เสาร์ 24 ตุลาคม 2569

ดูบอลสด อิปสวิช ทาวน์ พบ น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ พรีเมียร์ลีก นัดที่ 8 เสาร์ 24 ตุลาคม 2569

เผยแพร่: 23 ตุลาคม 2569
เปิด 10 เลขเด็ด &#8220;เลขดัง สลาก 5 ภาค&#8221; งวด 1/11/69 รวมเลขเด่นมาแรง ลุ้นรวยงวดนี้

เปิด 10 เลขเด็ด “เลขดัง สลาก 5 ภาค” งวด 1/11/69 รวมเลขเด่นมาแรง ลุ้นรวยงวดนี้

เผยแพร่: 23 ตุลาคม 2569
เลขเด็ด ม้าสีหมอก 1 พ.ย. 69 เปิดเลขวิ่งบน-ล่าง ชุดสองตัว 8 เลข

เลขเด็ด ม้าสีหมอก 1 พ.ย. 69 เปิดเลขวิ่งบน-ล่าง ชุดสองตัว 8 เลข

เผยแพร่: 23 ตุลาคม 2569
ข่าวล่าสุด
คุณยายวัย 107 ปี เผยเคล็ดลับอายุยืน กินเมนูนี้ทุกเช้า และสิ่งที่ขาดไม่ได้ สุขภาพและการแพทย์

คุณยายวัย 107 ปี เผยเคล็ดลับอายุยืน กินเมนูนี้ทุกเช้า และสิ่งที่ขาดไม่ได้

35 นาที ที่แล้ว
เปิดผลงานสุดท้าย &quot;จอห์น แอนเดอร์สัน&quot; ก่อนเสียชีวิต ข่าวดารา

เปิดผลงานสุดท้าย “จอห์น แอนเดอร์สัน” ก่อนเสียชีวิต นักร้องคันทรีดัง ดับสลด ทั้งที่เพิ่งออกงาน 3 วันก่อน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิด 10 เลขเด็ด &#8220;เลขดัง สลาก 5 ภาค&#8221; งวด 1/11/69 รวมเลขเด่นมาแรง ลุ้นรวยงวดนี้ Line News

เปิด 10 เลขเด็ด “เลขดัง สลาก 5 ภาค” งวด 1/11/69 รวมเลขเด่นมาแรง ลุ้นรวยงวดนี้

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต ข่าวดารา

เบียร์ เดอะวอยซ์ ไลฟ์โต้ข่าวลือ ยันไม่เคยถูกฟ้องพรากผู้เยาว์ ลั่นดำเนินคดีคนทำเสียชื่อแล้ว

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด ม้าสีหมอก 1 พ.ย. 69 เปิดเลขวิ่งบน-ล่าง ชุดสองตัว 8 เลข เลขเด็ด

เลขเด็ด ม้าสีหมอก 1 พ.ย. 69 เปิดเลขวิ่งบน-ล่าง ชุดสองตัว 8 เลข

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวใส่ชุดม้งประยุกต์ ชาวเน็ตดราม่าโป๊เกินไป ข่าวต่างประเทศ

ดราม่าเดือด สาวใส่ชุดม้งประยุกต์ โชว์อก-ผ่าสูง กลางงานเทศกาล จวกยับโป๊เกินงาม

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขมงคล วันปิยมหาราช 2569 รวมเลข ร.5 ครบรอบ 116 ปี เลขเด็ด

เลขมงคล วันปิยมหาราช 2569 รวมเลข ร.5 ครบรอบ 116 ปี รับหวย 1 พ.ย. 69

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ต๋อย ไตรภพ เผยเส้นทางน้องรัก “โก๊ะตี๋–เอ๊าะ” หลังยุติครัวคุณต๋อย ข่าวดารา

ต๋อย ไตรภพ เผยเส้นทางน้องรัก “โก๊ะตี๋–เอ๊าะ” หลังยุติครัวคุณต๋อย

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักวิจัยเทียบชัด ดื่มน้ำอัดลมไดเอต 2 ปี คุมน้ำหนักได้ไม่แพ้น้ำเปล่า ลบล้างความเชื่อเดิม สุขภาพและการแพทย์

นักวิจัยเทียบชัด ดื่มน้ำอัดลมไดเอต 2 ปี คุมน้ำหนักได้ไม่แพ้น้ำเปล่า ลบล้างความเชื่อเดิม

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ ทองคำแท่ง 999.9 ในร้านทองพร้อมสร้อยทองรูปพรรณ ราคาทองวันนี้

ราคาทองวันนี้ 23 ต.ค. 69 เช็กราคาทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ ประกาศสมาคมค้าทองคำ

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาว 23 ต.ค. 69 ออกไหม ตรงวันปิยมหาราช หวยลาว

หวยลาว 23 ต.ค. 69 ออกไหม ตรงวันปิยมหาราช เช็กเวลาออกรางวัลล่าสุด

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
เบสท์ รักษ์วนีย์ ลูกกตัญญู จ่ายค่าทนาย–ประกันตัวพ่อสมรักษ์ เปิดใจเจอปัญหาครอบครัวมาหนักแล้ว ข่าวดารา

เบสท์ รักษ์วนีย์ ลูกกตัญญู จ่ายค่าทนาย–ประกันตัวพ่อสมรักษ์ เปิดใจเจอปัญหาครอบครัวมาหนักแล้ว

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไม่เคยรู้มาก่อน! ทายาทมหาเศรษฐี แอบพ่อแม่เข้าวงการ AV อ้างเป็นสาวนั่งดริ๊งก์ในบาร์ บันเทิง

ไม่เคยรู้มาก่อน! ทายาทมหาเศรษฐี แอบพ่อแม่เข้าวงการ AV อ้างเป็นสาวนั่งดริ๊งก์ในบาร์

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด หงส์ฟ้า 1/11/69 เปิด 2 ใบคนละทาง เลขเด็ด

เลขเด็ด หงส์ฟ้า 1/11/69 เปิดแนวทาง 2 ใบคนละทาง เด่นคู่-คี่

23 ชั่วโมง ที่แล้ว
จอห์น แอนเดอร์สัน นักร้องเพลงคันทรีเสียชีวิต บันเทิง

สิ้นตำนาน ราชาคันทรียุค 90 เจ้าของเพลง Swingin จากไปขณะหลับวัย 71 ปี

23 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิด 4 ราศี ยังไม่ควรย้ายงานรับปีใหม่ 2570 ระวังงานใหม่ไม่ตรงปก รอจังหวะดีกว่านี้ ดูดวง

เปิด 4 ราศี ยังไม่ควรย้ายงานรับปีใหม่ 2570 ระวังงานใหม่ไม่ตรงปก รอจังหวะดีกว่านี้

24 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอช็อก! ฟันงอกทะลุเปลือกตา หนุ่มอินเดีย ก่อนผ่าตัดสำเร็จ ชี้เป็นเคสแรกของโลก ข่าวต่างประเทศ

หมอช็อก! ฟันงอกทะลุเปลือกตา หนุ่มอินเดีย ก่อนผ่าตัดสำเร็จ ชี้เป็นเคสแรกของโลก

1 วัน ที่แล้ว
ผู้สร้างเกมดังยุค Facebook เสียชีวิตวัย 30 ปี หลังเกิดเหตุระหว่างไลฟ์สด ข่าวต่างประเทศ

ผู้สร้างเกมดังยุค Facebook เสียชีวิตวัย 30 ปี หลังเกิดเหตุระหว่างไลฟ์สด

1 วัน ที่แล้ว
ตรวจหวยลาว 22 ต.ค. 69 สถิติย้อนหลัง พร้อมวิเคราะห์เลขนามสัตว์ ตรวจหวย

ตรวจผลหวยลาว 22 ต.ค. 69 สถิติย้อนหลังวันพฤหัสบดี พร้อมวิเคราะห์เลขนามสัตว์

1 วัน ที่แล้ว
ผัวกอดเมียคลายหนาว ซี่โครงหักสะบั้น 6 ซี่ เผยสาเหตุแท้จริงกระดูกบาง ข่าวต่างประเทศ

ผัวกอดเมียคลายหนาว ซี่โครงหักสะบั้น 6 ซี่ เผยสาเหตุแท้จริงกระดูกบาง

1 วัน ที่แล้ว
ทนายรัชพล เคลื่อนไหวหลังเฟิร์นโฟนอินโหนกระแส ข่าว

ทนายรัชพล ขอเวลา ‘เฟิร์น’ ตั้งสติ ข้อมูลคลาดเคลื่อน ยันนักเรียนโหนกระแสไม่ผิดหวัง

1 วัน ที่แล้ว
เบียร์ เดอะวอยซ์ ปัดถูกแม่ &#039;ราชานมดิบ&#039; ฟ้องพรากผู้เยาว์-กักขัง หลังเพจดังจุดประเด็น บันเทิง

เบียร์ เดอะวอยซ์ ปัดถูกแม่ ‘ราชานมดิบ’ ฟ้องพรากผู้เยาว์-กักขัง หลังเพจดังจุดประเด็น

1 วัน ที่แล้ว
ตำรวจบุกห้องพัก อินฟลูฯ ขายยำ หลังโชว์ดูดยาพ่นควันกลางไลฟ์ เร่งประสานตามตัว ข่าว

ตำรวจบุกห้องพัก อินฟลูฯ ขายยำ โชว์ดูดยาพ่นควันกลางไลฟ์ เผ่นหนีแล้ว

1 วัน ที่แล้ว
ด่วน! อุบัติเหตุเรือชนโป๊ะ บาดเจ็บจำนวนมาก ข่าว

ด่วน! อุบัติเหตุเรือชนโป๊ะ บาดเจ็บจำนวนมาก

1 วัน ที่แล้ว
เฟิร์น โฟนอินโหนกระแสแจงกรณีถูกกล่าวหาข่มขืน ข่าว

สรุปดราม่า ‘จักรวาลเฟิร์น’ โฟนอินโหนกระแส โต้เหรียญมีสองด้าน ถูกถามโสดไหม ก่อนตัดสาย

1 วัน ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปเปิดผลงานสุดท้าย “จอห์น แอนเดอร์สัน” ก่อนเสียชีวิต นักร้องคันทรีดัง ดับสลด ทั้งที่เพิ่งออกงาน 3 วันก่อน