อั๋น อัครพรรฒ เซ็งจัด พนง.ห้างดังกระแทกเสียง ชักสีหน้า ตอบปัดไม่รู้แล้วเดินหนี
ทำเอานักแสดงหนุ่ม อั๋น อัครพรรฒ บุนนาค ถึงกับเก็บอารมณ์ไม่อยู่ ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอระบายความอัดอั้นผ่านบัญชีติ๊กต็อกส่วนตัว @aunhubb หลังแวะไปซื้อของที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งย่านแจ้งวัฒนะ แต่กลับต้องเจอกับพฤติกรรมการบริการชวนกุมขมับ เมื่อพนักงานขายหลายคนพากันชักสีหน้า แสดงท่าทีหงุดหงิดใส่ลูกค้าอย่างไม่ทราบสาเหตุ
ดาราหนุ่มเล่าเหตุการณ์ด้วยสีหน้าเซ็งสุดขีด เมื่อตนเดินเข้าไปสอบถามจุดวางสินค้าชนิดหนึ่ง แต่พนักงานกลับตอบห้วนๆ ใส่หน้าทันทีว่า “ไม่รู้” ก่อนจะเดินหนีหายไปดื้อๆ ไม่คิดจะช่วยมองหา หรือไปสอบถามเพื่อนร่วมงานคนอื่นมาช่วยดูแลลูกค้าแม้แต่น้อย
“คือทะเลาะกับใครมา แล้วทำไมถึงมาลงกับคนที่เป็นลูกค้า ผมไม่ได้รู้เรื่องชีวิตพวกคุณนะ แต่ตอนนี้คุณทำงานบริการ คุณต้องบริการลูกค้าสิครับ”
เรื่องราวไม่ได้จบลงเพียงเท่านั้น เจ้าตัวยังเล่าเพิ่มว่าพฤติกรรมดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นจากพนักงานคนเดียว ตนเดินไปสอบถามพนักงานอีก 2–3 คน ทุกคนกลับแสดงท่าทีไม่พอใจใส่ในลักษณะเดียวกันหมด ซ้ำร้ายเมื่อเดินไปถามราคาสินค้าชิ้นหนึ่งที่ไม่ได้ติดป้ายราคาไว้ พนักงานกลับตอบกระแทกเสียงกลับมาว่า “ดูได้เลยค่ะ ติดไว้” ทั้งที่บริเวณดังกล่าวมีเพียงป้ายราคา 49, 59 และ 69 บาท ทว่าพอนำสินค้าไปตรวจสอบราคาจริง กลับมีราคาพุ่งสูงถึง 109 บาท
เหตุการณ์ดังกล่าวทำเอาหนุ่มอั๋นถึงกับออกปากขอความช่วยเหลือผ่านคลิป ถามแฟนคลับชาวเน็ตว่าเกิดอะไรขึ้นกับระบบการบริการในปัจจุบัน บรรดาผู้ติดตามต่างพากันเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างล้นหลาม ต่างเห็นใจนักแสดงหนุ่มที่ต้องมาเจอประสบการณ์แย่ๆ ทั้งที่ตั้งใจมาช้อปปิ้งคลายเครียด
@aunhubb มาซื้อของแต่โดนพนักงานเหวี่ยงใส่ คือไรว่ะ #makro #แม็คโคร ♬ เสียงต้นฉบับ – Aunhub
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