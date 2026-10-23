อั๋น อัครพรรฒ เซ็งจัด พนง.ห้างดังกระแทกเสียง ชักสีหน้า ตอบปัดไม่รู้แล้วเดินหนี

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 23 ต.ค. 2569 21:00 น.| อัปเดต: 23 ต.ค. 2569 21:00 น.
อั๋น อัครพรรฒ เซ็งจัด พนง.ห้างดังกระแทกเสียง ชักสีหน้า ตอบปัดไม่รู้แล้วเดินหนี
@aunhubb

ทำเอานักแสดงหนุ่ม อั๋น อัครพรรฒ บุนนาค ถึงกับเก็บอารมณ์ไม่อยู่ ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอระบายความอัดอั้นผ่านบัญชีติ๊กต็อกส่วนตัว @aunhubb หลังแวะไปซื้อของที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งย่านแจ้งวัฒนะ แต่กลับต้องเจอกับพฤติกรรมการบริการชวนกุมขมับ เมื่อพนักงานขายหลายคนพากันชักสีหน้า แสดงท่าทีหงุดหงิดใส่ลูกค้าอย่างไม่ทราบสาเหตุ

ดาราหนุ่มเล่าเหตุการณ์ด้วยสีหน้าเซ็งสุดขีด เมื่อตนเดินเข้าไปสอบถามจุดวางสินค้าชนิดหนึ่ง แต่พนักงานกลับตอบห้วนๆ ใส่หน้าทันทีว่า “ไม่รู้” ก่อนจะเดินหนีหายไปดื้อๆ ไม่คิดจะช่วยมองหา หรือไปสอบถามเพื่อนร่วมงานคนอื่นมาช่วยดูแลลูกค้าแม้แต่น้อย

“คือทะเลาะกับใครมา แล้วทำไมถึงมาลงกับคนที่เป็นลูกค้า ผมไม่ได้รู้เรื่องชีวิตพวกคุณนะ แต่ตอนนี้คุณทำงานบริการ คุณต้องบริการลูกค้าสิครับ”

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เรื่องราวไม่ได้จบลงเพียงเท่านั้น เจ้าตัวยังเล่าเพิ่มว่าพฤติกรรมดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นจากพนักงานคนเดียว ตนเดินไปสอบถามพนักงานอีก 2–3 คน ทุกคนกลับแสดงท่าทีไม่พอใจใส่ในลักษณะเดียวกันหมด ซ้ำร้ายเมื่อเดินไปถามราคาสินค้าชิ้นหนึ่งที่ไม่ได้ติดป้ายราคาไว้ พนักงานกลับตอบกระแทกเสียงกลับมาว่า “ดูได้เลยค่ะ ติดไว้” ทั้งที่บริเวณดังกล่าวมีเพียงป้ายราคา 49, 59 และ 69 บาท ทว่าพอนำสินค้าไปตรวจสอบราคาจริง กลับมีราคาพุ่งสูงถึง 109 บาท

เหตุการณ์ดังกล่าวทำเอาหนุ่มอั๋นถึงกับออกปากขอความช่วยเหลือผ่านคลิป ถามแฟนคลับชาวเน็ตว่าเกิดอะไรขึ้นกับระบบการบริการในปัจจุบัน บรรดาผู้ติดตามต่างพากันเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างล้นหลาม ต่างเห็นใจนักแสดงหนุ่มที่ต้องมาเจอประสบการณ์แย่ๆ ทั้งที่ตั้งใจมาช้อปปิ้งคลายเครียด

@aunhubb มาซื้อของแต่โดนพนักงานเหวี่ยงใส่ คือไรว่ะ #makro #แม็คโคร ♬ เสียงต้นฉบับ – Aunhub
อั๋น อัครพรรฒ โดนพนักงานเหวี่ยง
@aunhubb
อั๋น อัครพรรฒ อัปเดต
@aunhubb
อั๋น อัครพรรฒ แจง ห้างดังยอมรับแล้ว
@aunhubb
อั๋น อัครพรรฒ เซ็งจัด พนง.ห้างดังกระแทกเสียง
@aunhubb
มาห้างแถวแจ้งวัฒนะโดนพนังงานเหวี่ยงใส่ โวยมาเหวี่ยงกับลูกค้าทำไม
@aunhubb

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 23 ต.ค. 2569 21:00 น.| อัปเดต: 23 ต.ค. 2569 21:00 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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