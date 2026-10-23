คลาวเดีย เปิดใจถูกคนรักด้อยค่าจนโทษตัวเอง น้ำหนักเหลือ 43 กิโล ขอบคุณผู้หญิงอีกคนที่โดนหลอกเหมือนกัน

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 23 ต.ค. 2569 19:00 น.| อัปเดต: 23 ต.ค. 2569 19:00 น.
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต

คลาวเดีย จักรพันธุ์ เปิดใจในรายการ Club Friday Show ของ CHANGE2561 ซึ่งจะออกอากาศวันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2569 เวลา 10.00 น. ทางช่องวัน 31 เล่าถึงชีวิตคู่ที่จบลงด้วยการฟ้องหย่า และช่วงเวลาที่เธอโทษตัวเองจนสุขภาพทรุด

เธอเล่าว่าความสัมพันธ์เป็นแบบทางไกลระหว่างนิวยอร์กกับกรุงเทพฯ คุยโทรศัพท์กันวันละราว 12 ชั่วโมง ก่อนจะเริ่มสังเกตเห็นสัญญาณการนอกใจและถามออกไป แต่ไม่ได้รับคำตอบ

คลาวเดียระบุว่า เมื่อจับได้ เธอกลับได้คำตอบว่าตัวเองคิดไปเอง ทั้งที่มีหลักฐานอยู่ในมือ โดยเล่าว่า “เราก็ได้คำตอบมาบอกว่าเราเสียสติไปเอง”

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เธอบอกว่าถูกทำให้รู้สึกไร้ค่า จนหันมาโทษตัวเองและตั้งคำถามว่างานที่ทำอยู่มีคุณค่าพอสำหรับอีกฝ่ายหรือไม่ และเก็บความทุกข์ไว้คนเดียวนานราว 11 เดือน

ช่วงนั้นเธอน้ำหนักลดจนต้องไปพบแพทย์ โดยเล่าว่า “ต้องหาหมอน้ำหนักตอนนั้นเหลือ 43 ค่ะ” นอนไม่หลับและต้องพึ่งยานอนหลับ ขณะเดียวกันก็ไม่กล้าบอกแม่เพราะกลัวแม่เป็นทุกข์

คลาวเดียบอกด้วยว่า ตอนอยู่ต่อหน้าอีกฝ่าย เธอร้องไห้ไม่ได้เลย

สำหรับผู้หญิงอีกคนที่เข้ามาในความสัมพันธ์ เดิมเธอตั้งใจจะฟ้อง แต่สุดท้ายกลับขอบคุณ เพราะทำให้รู้ว่าทั้งคู่ต่างถูกหลอกเหมือนกัน และเธอขอไม่ให้เรียกอีกฝ่ายด้วยคำว่ามือที่สาม

ทั้งสองคนได้พบกันและเคลียร์ใจ กอดให้กำลังใจกัน และขออโหสิกรรมต่อกัน ส่วนอดีตคนรักยังไม่มีการเปิดเผยชื่อและยังไม่ได้ชี้แจงใด ๆ

หากมีความเครียดหรืออยู่ในภาวะที่รับมือไม่ไหว สามารถโทรปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต 1323 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

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อ้างอิงจาก : ไทยรัฐออนไลน์

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 23 ต.ค. 2569 19:00 น.| อัปเดต: 23 ต.ค. 2569 19:00 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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