เบียร์ เดอะวอยซ์ ไลฟ์โต้ข่าวลือ ยันไม่เคยถูกฟ้องพรากผู้เยาว์ ลั่นดำเนินคดีคนทำเสียชื่อแล้ว

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 23 ต.ค. 2569 13:00 น.| อัปเดต: 23 ต.ค. 2569 13:00 น.
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต

เบียร์ เดอะวอยซ์ ไลฟ์สดผ่านโซเชียลมีเดีย เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2569 ปฏิเสธข่าวลือในโลกออนไลน์ที่โยงเขาเข้ากับคดีพรากผู้เยาว์ โดยยืนยันว่าไม่เคยถูกฟ้องในคดีลักษณะนี้

เขาพูดระหว่างไลฟ์ว่า “เบียร์ไม่เคยโดนฟ้องพรากผู้เยาว์”

ต้นทางของข่าวลือมาจากบัญชีโซเชียลมีเดียที่อ้างว่าเป็นแม่ของผู้เยาว์ ซึ่งเบียร์ตั้งข้อสงสัยว่าเป็นบัญชีของแม่จริงหรือไม่

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เบียร์ยังขอให้ครอบครัวที่เกี่ยวข้องตกลงกันเอง โดยระบุว่า “ถ้าครอบครัวคุยกันเอง ไม่ต้องมาอะไรกับเบียร์”

เจ้าตัวบอกด้วยว่าได้ดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ที่ทำให้เสียชื่อเสียงไปแล้ว พร้อมขอให้แฟนคลับไม่ต้องเป็นห่วง

จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือศาลว่ามีการแจ้งความหรือฟ้องร้องคดีพรากผู้เยาว์ที่เกี่ยวข้องกับเบียร์ และยังไม่มีคำชี้แจงจากฝ่ายที่กล่าวอ้าง

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อ้างอิงจาก : ไทยรัฐออนไลน์

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 23 ต.ค. 2569 13:00 น.| อัปเดต: 23 ต.ค. 2569 13:00 น.
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sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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