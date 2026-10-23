เบียร์ เดอะวอยซ์ ไลฟ์โต้ข่าวลือ ยันไม่เคยถูกฟ้องพรากผู้เยาว์ ลั่นดำเนินคดีคนทำเสียชื่อแล้ว
เบียร์ เดอะวอยซ์ ไลฟ์สดผ่านโซเชียลมีเดีย เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2569 ปฏิเสธข่าวลือในโลกออนไลน์ที่โยงเขาเข้ากับคดีพรากผู้เยาว์ โดยยืนยันว่าไม่เคยถูกฟ้องในคดีลักษณะนี้
เขาพูดระหว่างไลฟ์ว่า “เบียร์ไม่เคยโดนฟ้องพรากผู้เยาว์”
ต้นทางของข่าวลือมาจากบัญชีโซเชียลมีเดียที่อ้างว่าเป็นแม่ของผู้เยาว์ ซึ่งเบียร์ตั้งข้อสงสัยว่าเป็นบัญชีของแม่จริงหรือไม่
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เบียร์ยังขอให้ครอบครัวที่เกี่ยวข้องตกลงกันเอง โดยระบุว่า “ถ้าครอบครัวคุยกันเอง ไม่ต้องมาอะไรกับเบียร์”
เจ้าตัวบอกด้วยว่าได้ดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ที่ทำให้เสียชื่อเสียงไปแล้ว พร้อมขอให้แฟนคลับไม่ต้องเป็นห่วง
จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือศาลว่ามีการแจ้งความหรือฟ้องร้องคดีพรากผู้เยาว์ที่เกี่ยวข้องกับเบียร์ และยังไม่มีคำชี้แจงจากฝ่ายที่กล่าวอ้าง
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อ้างอิงจาก : ไทยรัฐออนไลน์
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