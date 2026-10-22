Bitkub ยอมรับ พบลูกค้า 49 ราย โยงเส้นทางเงินเว็บ Shuffle.com กว่า 100 ล้าน
“ศิริโชค” เปิดเผย Bitkub ยอมรับ พบลูกค้า 49 ราย โยงเส้นทางเงินเว็บ Shuffle.com กว่า 100 ล้าน ผ่านบล็อกเชน 6 แห่ง ชี้ผิด พ.ร.บ.การพนัน
22 ตุลาคม 2569 นายศิริโชค โสภา อดีต สส.สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ภายหลังจากการประชุมคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายรังสิมันต์ โรม สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน เป็นประธานฯ ระบุว่า “บิตคับยอมรับแล้ว! พบเส้นทางเงินเชื่อมโยงบ่อน Shuffle.com กว่า 100 ล้านบาท ลูกค้า 49 ราย ผ่าน 6 ที่อยู่บนบล็อกเชน!
วันนี้ในการประชุมคณะกรรมาธิการ ผู้แทนศูนย์บริการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล Bitkub ยอมรับว่า ตรวจพบธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่บนบล็อกเชน 6 แห่ง มูลค่ารวมกว่า 100 ล้านบาท และมีลูกค้าเกี่ยวข้องถึง 49 ราย!
ที่น่าสนใจคือ ผู้แทน Bitkub ชี้แจงว่า เพิ่งทราบเรื่องนี้จากข่าวที่ผมนำมาเปิดเผย ก่อนจะนำข้อมูลไปตรวจสอบเพิ่มเติม ผมต้องขอบคุณ Bitkub ที่ให้ความร่วมมือจนได้ข้อมูลสำคัญในการตรวจสอบครั้งนี้
ตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ผมเปิดเผยหลักฐานอย่างต่อเนื่อง ทั้งข้อมูลการเข้าถึงบ่อน Shuffle.com จากประเทศไทย เว็บไซต์ที่โฆษณาชักชวนคนไทยให้เข้าเล่นการพนัน และเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงกับประเทศไทย
วันนี้เรามีทั้งหลักฐานการเข้าถึงบ่อน การโฆษณาชักชวน และเส้นทางการเงินที่ Bitkub ยืนยันตัวเลขแล้ว! ข้อมูลเหล่านี้เป็นหลักฐานสำคัญในการตรวจสอบองค์ประกอบความผิดตามพระราชบัญญัติการพนัน โดยยังต้องพิสูจน์ความเชื่อมโยงของธุรกรรมกับผู้เกี่ยวข้องให้ชัดเจน
เมื่อหลักฐานปรากฏถึงขนาดนี้แล้ว หน่วยงานที่มีอำนาจบังคับใช้กฎหมายจะรออะไรอีก? เพราะการปราบเว็บพนันไม่ใช่แค่ปิดเว็บไซต์ แต่ต้องตามเส้นทางเงินไปให้ถึงคนที่อยู่เบื้องหลังบ่อน!”
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