หม่อมเอ็ม โพสต์รูปคู่ รุ้ง ราวรรณ ลั่น “ผู้หญิงของฉัน” สวนทางฝ่ายหญิงเปิดตัวคบ หยวน
ยังไงกันแน่? หม่อมเอ็ม โพสต์รูปคู่ รุ้ง ราวรรณ ลั่น “ผู้หญิงของฉัน-ชีวิตจริงเรา 2 คน” สวนทางฝ่ายหญิงเปิดตัวคบ หยวน ดราก้อนไฟว์ ชาวเน็ตจับตาสัมพันธ์
ทำเอาคนไทยแห่ตามใส่ใจกันยกใหญ่ หลังจากที่ หยวน ดราก้อนไฟว์ ออกมาไลฟ์เปิดตัวคบหาดูใจกับนักแสดงสาวอารมณ์ดี รุ้ง ราวรรณ หรือ รุ้ง หนูหิ่น จนหลายคนร่วมยินดีไปพร้อม ๆ กับงงว่าทั้งสองคนแอบไปปิ๊งรักกันตอนไหน
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ทว่าจู่ ๆ ในเฟซบุ๊กของ หม่อมเอ็ม อัศนัย เทศทะวงศ์ ลูกชายตลกดัง หม่อมเหยิน ก็ออกมาเคลื่อนไหวด้วยการโพสต์ภาพคู่ รุ้ง ราวรรณ แบบใกล้ชิดสนิทสนม พร้อมระบุแคปชั่นชวนสงสัย ซึ่งสามารถแปลเป็นภาษาไทยได้ว่า “อย่ายุ่งกับผู้หญิงของฉัน” และหลังจากนั้นก็รัวโพสต์ภาพคู่เพิ่มเติมแบบต่อเนื่อง
ท่ามกลางคอมเมนต์ของคนสนิท หม่อมเอ็ม เข้ามาแสดงความคิดเห็นประมาณว่า “ไม่น่าปล่อยให้คนดี ๆ ทำมาหากินเก่ง ๆ หลุดมือไปเลย” ซึ่งทาง หม่อมเอ็ม ตอบกลับทันทีว่า “ตนผิดเองที่อยู่กับรถแข่งมากเกินไป”
จากประเด็นนี้ทำให้ชาวเน็ตต่างสงสัยว่าทั้งคู่เคยคบหาดูใจกันมาก่อนหรือเปล่า บ้างก็คิดว่าอาจจะเป็นเพื่อนกันและโพสต์ปั่นก็ได้ แต่ทั้งนี้เรื่องความสัมพันธ์จริงๆ เป็นอย่างไรคงต้องรอให้ทั้งคู่ออกมาชี้แจง
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อ้างอิงจาก : FB Asanai Thetthawong