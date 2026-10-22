หม่อมเอ็ม โพสต์รูปคู่ รุ้ง ราวรรณ ลั่น “ผู้หญิงของฉัน” สวนทางฝ่ายหญิงเปิดตัวคบ หยวน

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 22 ต.ค. 2569 15:25 น.| อัปเดต: 22 ต.ค. 2569 15:25 น.
หม่อมเอ็ม โพสต์รูปคู่ รุ้ง ราวรรณ ลั่น “ผู้หญิงของฉัน” สวนทางฝ่ายหญิงเปิดตัวคบ หยวน

ยังไงกันแน่? หม่อมเอ็ม โพสต์รูปคู่ รุ้ง ราวรรณ ลั่น “ผู้หญิงของฉัน-ชีวิตจริงเรา 2 คน” สวนทางฝ่ายหญิงเปิดตัวคบ หยวน ดราก้อนไฟว์ ชาวเน็ตจับตาสัมพันธ์

ทำเอาคนไทยแห่ตามใส่ใจกันยกใหญ่ หลังจากที่ หยวน ดราก้อนไฟว์ ออกมาไลฟ์เปิดตัวคบหาดูใจกับนักแสดงสาวอารมณ์ดี รุ้ง ราวรรณ หรือ รุ้ง หนูหิ่น จนหลายคนร่วมยินดีไปพร้อม ๆ กับงงว่าทั้งสองคนแอบไปปิ๊งรักกันตอนไหน

หยวน-รุ้ง เปิดตัวหวานกลางไลฟ์ แฟน ๆ แห่เชียร์เป็นแฟน ลุ้นขยับสถานะ

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ทว่าจู่ ๆ ในเฟซบุ๊กของ หม่อมเอ็ม อัศนัย เทศทะวงศ์ ลูกชายตลกดัง หม่อมเหยิน ก็ออกมาเคลื่อนไหวด้วยการโพสต์ภาพคู่ รุ้ง ราวรรณ แบบใกล้ชิดสนิทสนม พร้อมระบุแคปชั่นชวนสงสัย ซึ่งสามารถแปลเป็นภาษาไทยได้ว่า “อย่ายุ่งกับผู้หญิงของฉัน” และหลังจากนั้นก็รัวโพสต์ภาพคู่เพิ่มเติมแบบต่อเนื่อง

หม่อมเอ็ม โพสต์รูปคู่ รุ้ง ราวรรณ ลั่น ผู้หญิงของฉัน สวนทางฝ่ายหญิงเปิดตัวคบ หยวน-1
ภาพจาก : FB Asanai Thetthawong
ภาพจาก : FB Asanai Thetthawong

ท่ามกลางคอมเมนต์ของคนสนิท หม่อมเอ็ม เข้ามาแสดงความคิดเห็นประมาณว่า “ไม่น่าปล่อยให้คนดี ๆ ทำมาหากินเก่ง ๆ หลุดมือไปเลย” ซึ่งทาง หม่อมเอ็ม ตอบกลับทันทีว่า “ตนผิดเองที่อยู่กับรถแข่งมากเกินไป”

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จากประเด็นนี้ทำให้ชาวเน็ตต่างสงสัยว่าทั้งคู่เคยคบหาดูใจกันมาก่อนหรือเปล่า บ้างก็คิดว่าอาจจะเป็นเพื่อนกันและโพสต์ปั่นก็ได้ แต่ทั้งนี้เรื่องความสัมพันธ์จริงๆ เป็นอย่างไรคงต้องรอให้ทั้งคู่ออกมาชี้แจง

หม่อมเอ็ม โพสต์รูปคู่ รุ้ง ราวรรณ ลั่น ผู้หญิงของฉัน สวนทางฝ่ายหญิงเปิดตัวคบ หยวน-2
ภาพจาก : FB Asanai Thetthawong
หม่อมเอ็ม โพสต์รูปคู่ รุ้ง ราวรรณ ลั่น ผู้หญิงของฉัน สวนทางฝ่ายหญิงเปิดตัวคบ หยวน-3
ภาพจาก : FB Asanai Thetthawong

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อ้างอิงจาก : FB Asanai Thetthawong

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 22 ต.ค. 2569 15:25 น.| อัปเดต: 22 ต.ค. 2569 15:25 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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