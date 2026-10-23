คุณยายวัย 107 ปี เผยเคล็ดลับอายุยืน กินเมนูนี้ทุกเช้า และสิ่งที่ขาดไม่ได้
ดอโรธี เครตัน (Dorothy Creighton) หญิงชาวอังกฤษวัย 107 ปี เปิดเผยเคล็ดลับการมีอายุยืนของตัวเอง หลังเพิ่งฉลองวันเกิดครบ 107 ปี ที่บ้านพักผู้สูงอายุแพร์ ทรี คอร์ต เมืองฮอร์นดีน มณฑลแฮมป์เชียร์ คำตอบของเธอคือกินเบคอนกับไข่ทุกเช้า ขาดลูกอมเยลลี่เบบี้ไม่ได้ และต้องมีครอบครัวที่ดี
เครตันบอกว่า เคล็ดลับของชีวิตที่ยืนยาวและมีความสุขคือการมีผู้ชายดี ๆ สักคน มีครอบครัวที่ดี และคอยทำให้คนรอบตัวกระฉับกระเฉงอยู่เสมอ
เธอยังบอกด้วยว่า ขาดเบคอนกับไข่ในมื้อเช้าทุกวันไม่ได้ เช่นเดียวกับเยลลี่เบบี้ โดยเจ้าหน้าที่บ้านพักเล่าว่าเธอเป็นขาประจำของรถเข็นขนมหวานและกิจกรรมจิบกาแฟยามเช้า
เครตันเกิดที่เมืองบริสตอล วัยเด็กเป็นเด็กผู้หญิงห้าวที่เล่นฟุตบอลกับเด็กผู้ชาย โตขึ้นทำงานเป็นช่างทำผม ก่อนลาออกไปเข้าร่วมกองกำลังเกษตรสตรี (Women’s Land Army) เมื่อสงครามโลกครั้งที่สองปะทุขึ้น และได้พบกับสามีในช่วงนั้น
เธอมีลูก 3 คน เป็นลูกสาว 2 คนและลูกชาย 1 คน ปัจจุบันมีทั้งหลานและเหลน ย้ายเข้าอยู่ที่บ้านพักผู้สูงอายุแห่งนี้ตั้งแต่ปี 2566
ในวันเกิดปีล่าสุด ครอบครัวและเจ้าหน้าที่จัดปาร์ตี้เซอร์ไพรส์ให้ ประดับลูกโป่งและป้ายทั่วบ้านพัก และหัวหน้าเชฟทำเค้กให้เป็นพิเศษ เอมี สปาร์กส์ ผู้จัดการบ้านพัก ระบุว่าเครตันเป็นผู้อาศัยที่ทุกคนรัก และดีใจที่ได้ร่วมฉลองหมุดหมายครั้งสำคัญนี้กับเธอ
ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติอังกฤษ (ONS) ระบุว่า ปี 2567 อังกฤษมีผู้ที่อายุ 100 ปีขึ้นไปราว 16,600 คน เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าจาก 8,300 คนเมื่อ 20 ปีก่อน
อย่างไรก็ตาม เคล็ดลับที่ผู้มีอายุเกินร้อยปีเล่าให้ฟังเป็นประสบการณ์ส่วนบุคคล ไม่ใช่ผลการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ และเมนูเบคอนทุกเช้าสวนทางกับคำแนะนำด้านโภชนาการที่ใช้กันอยู่
สำนักงานวิจัยมะเร็งนานาชาติ (IARC) ขององค์การอนามัยโลก จัดให้เนื้อแปรรูปอย่างเบคอน ไส้กรอก และแฮม อยู่ในกลุ่ม 1 คือกลุ่มที่มีหลักฐานชัดเจนว่าก่อมะเร็งในมนุษย์ มาตั้งแต่ปี 2558 โดยประเมินว่าการกินเนื้อแปรรูปวันละ 50 กรัม เพิ่มความเสี่ยงมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก 18%
ตัวเลข 18% เป็นการเพิ่มขึ้นเชิงสัดส่วนจากความเสี่ยงเดิม ไม่ได้แปลว่าคนที่กินจะมีโอกาสป่วย 18% คณะผู้เชี่ยวชาญไม่ได้กำหนดปริมาณที่ปลอดภัยเอาไว้ แต่ระบุว่าความเสี่ยงของแต่ละคนยังถือว่าต่ำ และจะเพิ่มขึ้นตามปริมาณที่กิน ยิ่งกินมากยิ่งเสี่ยงมากขึ้น
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