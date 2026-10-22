ถึงใคร? ทนายไข่มุก ยอมให้คนมองโง่ ดีกว่าโชว์ฉลาด-หิวแสง จนลูกความเสียหาย
ทนายไข่มุก โพสต์ถึงใครหลังศาลยกฟ้องคดีต้า-ยัต ปมหุ้น 49% ชี้ยอมถูกคนมองโง่ดีกว่าโชว์ฉลาด-เรียกกระแสจนลูกความเสียหาย เสียประโยชน์
ปมความขัดแย้งเรื่องหุ้นบริษัทของอดีตเพื่อนรัก ต้า เฟ้ดเฟ่ กับ ยัต ชัยโสโร จะยังไม่จบลงง่าย ๆ แถมยังมีประเด็นดราม่าลุกลามบานปลายไปถึงทนายความของทั้งสองฝ่าย ล่าสุด ทนายไข่มุก อรนุชญา รุ่งเรืองนพรัตน์ ทนายความของต้าออกมาเคลื่อนไหวฟาดแรงถึงจรรยาบรรณวิชาชีพทนายความ
สืบเนื่องมาจากกรณีที่ศาลมีคำพิพากษายกฟ้องในคดีที่ ต้า เฟ็ดเฟ่ หรือ ลิขิต สิทธิพันธุ์ เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง ยัต ชัยโสโร เพื่อทวงคืนหุ้นบริษัท ชัยโสโร จำกัด ในสัดส่วน 49% หลังคำตัดสินทนายไข่มุกเผยสาเหตุยกฟ้องเพราะเคลือบคลุมส่งผลให้ในคดีนี้ ต้า เฟ็ดเฟ่ ยังไม่สามารถเรียกคืนสัดส่วนหุ้นตามคำฟ้องได้
ล่าสุด ทนายไข่มุก เคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊ก ทนายไข่มุก อรนุชญา รุ่งเรืองนพรัตน์ ระบุว่า การโพสต์เพื่อให้สำนักงานทนายความของตัวเองได้แสง แต่กลับทำให้ลูกความต้องเสียประโยชน์นั้น ไม่ใช่วิสัยทัศน์ที่นักกฎหมายพึงมี
ตนยอมให้คนมองว่าโง่ ดีกว่าโชว์ฉลาดแล้วทำให้ลูกความต้องได้รับความเสียหาย เพราะหน้าที่ของทนายความ คือการปกป้องผลประโยชน์ของลูกความ ไม่ใช่การเปิดเกมโชว์เหนือเพื่อสร้างภาพลักษณ์ เรียกกระแสสังคม หรือหวังเพิ่มยอดคนจ้างงาน
หากต้องนำศักดิ์ศรีและผลประโยชน์ของลูกความไปแลก เพื่อสร้างชื่อเสียงให้ตัวเอง สิ่งนั้นไม่ใช่การทำงานเพื่อคดี แต่คือการขายศักดิ์ศรีวิชาชีพเพื่อแสง
“การโพสต์เพื่อให้สำนักงานทนายความได้แสง แต่กลับทำให้ลูกความเสียประโยชน์ นั่นไม่ใช่วิสัยทัศน์ของนักกฎหมายที่พึงมีค่ะ
ยอมให้คนมองโง่ ดีกว่าโชว์ฉลาดจนลูกความเสียหาย เพราะหน้าที่ทนายคือปกป้องผลประโยชน์ของลูกความ ไม่ใช่เปิดเกมโชว์เหนือเพื่อสร้างภาพลักษณ์ เรียกกระแส และเพิ่มยอดคนจ้าง
ถ้าต้องแลกศักดิ์ศรีและผลประโยชน์ของลูกความ เพื่อสร้างชื่อให้ตัวเอง นั่นไม่ใช่การทำงานเพื่อคดี แต่คือการขายศักดิ์ศรีวิชาชีพเพื่อแสงค่ะ
#ทนายไข่มุก
อดทนหน่อยนะคะ รู้ว่าทุกคนคาดหวังแต่จะทำให้เต็มที่ค่ะ”
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