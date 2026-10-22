ถึงใคร? ทนายไข่มุก ยอมให้คนมองโง่ ดีกว่าโชว์ฉลาด-หิวแสง จนลูกความเสียหาย

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 22 ต.ค. 2569 15:28 น.| อัปเดต: 22 ต.ค. 2569 15:28 น.
ทนายไข่มุก โพสต์ถึงใคร ขอปกป้องลูกความดีกว่าหาแสง

ทนายไข่มุก โพสต์ถึงใครหลังศาลยกฟ้องคดีต้า-ยัต ปมหุ้น 49% ชี้ยอมถูกคนมองโง่ดีกว่าโชว์ฉลาด-เรียกกระแสจนลูกความเสียหาย เสียประโยชน์

ปมความขัดแย้งเรื่องหุ้นบริษัทของอดีตเพื่อนรัก ต้า เฟ้ดเฟ่ กับ ยัต ชัยโสโร จะยังไม่จบลงง่าย ๆ แถมยังมีประเด็นดราม่าลุกลามบานปลายไปถึงทนายความของทั้งสองฝ่าย ล่าสุด ทนายไข่มุก อรนุชญา รุ่งเรืองนพรัตน์ ทนายความของต้าออกมาเคลื่อนไหวฟาดแรงถึงจรรยาบรรณวิชาชีพทนายความ

สืบเนื่องมาจากกรณีที่ศาลมีคำพิพากษายกฟ้องในคดีที่ ต้า เฟ็ดเฟ่ หรือ ลิขิต สิทธิพันธุ์ เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง ยัต ชัยโสโร เพื่อทวงคืนหุ้นบริษัท ชัยโสโร จำกัด ในสัดส่วน 49% หลังคำตัดสินทนายไข่มุกเผยสาเหตุยกฟ้องเพราะเคลือบคลุมส่งผลให้ในคดีนี้ ต้า เฟ็ดเฟ่ ยังไม่สามารถเรียกคืนสัดส่วนหุ้นตามคำฟ้องได้

โฆษณา

ล่าสุด ทนายไข่มุก เคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊ก ทนายไข่มุก อรนุชญา รุ่งเรืองนพรัตน์ ระบุว่า การโพสต์เพื่อให้สำนักงานทนายความของตัวเองได้แสง แต่กลับทำให้ลูกความต้องเสียประโยชน์นั้น ไม่ใช่วิสัยทัศน์ที่นักกฎหมายพึงมี

ตนยอมให้คนมองว่าโง่ ดีกว่าโชว์ฉลาดแล้วทำให้ลูกความต้องได้รับความเสียหาย เพราะหน้าที่ของทนายความ คือการปกป้องผลประโยชน์ของลูกความ ไม่ใช่การเปิดเกมโชว์เหนือเพื่อสร้างภาพลักษณ์ เรียกกระแสสังคม หรือหวังเพิ่มยอดคนจ้างงาน

หากต้องนำศักดิ์ศรีและผลประโยชน์ของลูกความไปแลก เพื่อสร้างชื่อเสียงให้ตัวเอง สิ่งนั้นไม่ใช่การทำงานเพื่อคดี แต่คือการขายศักดิ์ศรีวิชาชีพเพื่อแสง

“การโพสต์เพื่อให้สำนักงานทนายความได้แสง แต่กลับทำให้ลูกความเสียประโยชน์ นั่นไม่ใช่วิสัยทัศน์ของนักกฎหมายที่พึงมีค่ะ

ยอมให้คนมองโง่ ดีกว่าโชว์ฉลาดจนลูกความเสียหาย เพราะหน้าที่ทนายคือปกป้องผลประโยชน์ของลูกความ ไม่ใช่เปิดเกมโชว์เหนือเพื่อสร้างภาพลักษณ์ เรียกกระแส และเพิ่มยอดคนจ้าง

ถ้าต้องแลกศักดิ์ศรีและผลประโยชน์ของลูกความ เพื่อสร้างชื่อให้ตัวเอง นั่นไม่ใช่การทำงานเพื่อคดี แต่คือการขายศักดิ์ศรีวิชาชีพเพื่อแสงค่ะ

โฆษณา

#ทนายไข่มุก

อดทนหน่อยนะคะ รู้ว่าทุกคนคาดหวังแต่จะทำให้เต็มที่ค่ะ”

ทนายไข่มุก อรนุชญา ขอปกป้องผลประโยชน์ลูกความ
ภาพจาก Facebook : ทนายไข่มุก อรนุชญา รุ่งเรืองนพรัตน์
ทนายไข่มุก และ ต้า เฟ็ดเฟ่
ภาพจาก Facebook : ทนายไข่มุก อรนุชญา รุ่งเรืองนพรัตน์
ทนายไข่มุกและต้า เฟ็ดเฟ่-2
ภาพจาก Facebook : ทนายไข่มุก อรนุชญา รุ่งเรืองนพรัตน์

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 22 ต.ค. 2569 15:28 น.| อัปเดต: 22 ต.ค. 2569 15:28 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ผัวกอดเมียคลายหนาว ซี่โครงหักสะบั้น 6 ซี่ เผยสาเหตุแท้จริงกระดูกบาง

ผัวกอดเมียคลายหนาว ซี่โครงหักสะบั้น 6 ซี่ เผยสาเหตุแท้จริงกระดูกบาง

เผยแพร่: 22 ตุลาคม 2569
เบียร์ เดอะวอยซ์ ปัดถูกแม่ &#039;ราชานมดิบ&#039; ฟ้องพรากผู้เยาว์-กักขัง หลังเพจดังจุดประเด็น

เบียร์ เดอะวอยซ์ ปัดถูกแม่ ‘ราชานมดิบ’ ฟ้องพรากผู้เยาว์-กักขัง หลังเพจดังจุดประเด็น

เผยแพร่: 22 ตุลาคม 2569
คลาวเดีย เล่ามรสุมรัก 18 ปี ถูกคนรักด้อยค่า-นอกใจ ขอบคุณมือที่สามช่วยหลุดพ้น

คลาวเดีย เล่ามรสุมรัก 18 ปี ยื่นหย่าฝ่ายเดียว ตามคำพิพากษา เซ่นปมนอกใจ

เผยแพร่: 22 ตุลาคม 2569
อะไรทำให้ราคาทองคำเคลื่อนไหว? 7 ปัจจัยที่เทรดเดอร์ควรรู้

อะไรทำให้ราคาทองคำเคลื่อนไหว? 7 ปัจจัยที่เทรดเดอร์ควรรู้

เผยแพร่: 22 ตุลาคม 2569
ข่าวล่าสุด
ผัวกอดเมียคลายหนาว ซี่โครงหักสะบั้น 6 ซี่ เผยสาเหตุแท้จริงกระดูกบาง ข่าวต่างประเทศ

ผัวกอดเมียคลายหนาว ซี่โครงหักสะบั้น 6 ซี่ เผยสาเหตุแท้จริงกระดูกบาง

6 นาที ที่แล้ว
ทนายรัชพล เคลื่อนไหวหลังเฟิร์นโฟนอินโหนกระแส ข่าว

ทนายรัชพล ขอเวลา ‘เฟิร์น’ ตั้งสติ ข้อมูลคลาดเคลื่อน ยันนักเรียนโหนกระแสไม่ผิดหวัง

55 นาที ที่แล้ว
เบียร์ เดอะวอยซ์ ปัดถูกแม่ &#039;ราชานมดิบ&#039; ฟ้องพรากผู้เยาว์-กักขัง หลังเพจดังจุดประเด็น บันเทิง

เบียร์ เดอะวอยซ์ ปัดถูกแม่ ‘ราชานมดิบ’ ฟ้องพรากผู้เยาว์-กักขัง หลังเพจดังจุดประเด็น

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตำรวจบุกห้องพัก อินฟลูฯ ขายยำ หลังโชว์ดูดยาพ่นควันกลางไลฟ์ เร่งประสานตามตัว ข่าว

ตำรวจบุกห้องพัก อินฟลูฯ ขายยำ โชว์ดูดยาพ่นควันกลางไลฟ์ เผ่นหนีแล้ว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! อุบัติเหตุเรือชนโป๊ะ บาดเจ็บจำนวนมาก ข่าว

ด่วน! อุบัติเหตุเรือชนโป๊ะ บาดเจ็บจำนวนมาก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เฟิร์น โฟนอินโหนกระแสแจงกรณีถูกกล่าวหาข่มขืน ข่าว

สรุปดราม่า ‘จักรวาลเฟิร์น’ โฟนอินโหนกระแส โต้เหรียญมีสองด้าน ถูกถามโสดไหม ก่อนตัดสาย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลาวเดีย เล่ามรสุมรัก 18 ปี ถูกคนรักด้อยค่า-นอกใจ ขอบคุณมือที่สามช่วยหลุดพ้น บันเทิง

คลาวเดีย เล่ามรสุมรัก 18 ปี ยื่นหย่าฝ่ายเดียว ตามคำพิพากษา เซ่นปมนอกใจ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ ณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ สส.สุพรรณบุรี 7 สมัย ทายาทอดีตประธานสภาฯ ข่าว

ประวัติ ณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ สส.สุพรรณบุรี 7 สมัย ทายาทอดีตประธานสภาฯ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หม่อมเอ็ม โพสต์รูปคู่ รุ้ง ราวรรณ ลั่น &#8220;ผู้หญิงของฉัน&#8221; สวนทางฝ่ายหญิงเปิดตัวคบ หยวน บันเทิง

หม่อมเอ็ม โพสต์รูปคู่ รุ้ง ราวรรณ ลั่น “ผู้หญิงของฉัน” สวนทางฝ่ายหญิงเปิดตัวคบ หยวน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
พลอย เฌอมาลย์ โพสต์ภาพคู่ พอลล่า เทเลอร์ ในงานแต่ง โบ TK คนแห่โฟกัสแคปชั่น บันเทิง

พลอย เฌอมาลย์ โพสต์ภาพคู่ พอลล่า เทเลอร์ ในงานแต่ง โบ TK คนแห่โฟกัสแคปชั่น

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดชื่อ 7 กมธ.กฎหมาย วอล์กเอาต์ ปมเชิญ “ศิริโชค” แจงหุ้นเว็บพนันสามีไอเดียร์ ข่าวการเมือง

เปิดชื่อ 7 กมธ.กฎหมาย วอล์กเอาต์ ปมเชิญ “ศิริโชค” แจงหุ้นเว็บพนันสามีไอเดียร์

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
หัวใจสลาย! แก้มบุ๋ม เล่านาทีสูญเสียลูกในท้อง พีท กันตพร หลั่งน้ำตากลางไลฟ์ บันเทิง

หัวใจสลาย! แก้มบุ๋ม เล่านาทีสูญเสียลูกในท้อง พีท กันตพร หลั่งน้ำตากลางไลฟ์

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เป็นเรื่อง! อินฟลูดังร้านยำ ตร.ปราบยาเสพติดจ่อเรียก โชว์พ่นควันกลางไลฟ์ ข่าว

เป็นเรื่อง! อินฟลูดังร้านยำ ตร.ปราบยาเสพติดจ่อเรียก โชว์ดูดพ่นควันกลางไลฟ์

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
พระเมาเหล้าขาวหน้าวัด อ้างน้อยใจไมไ่ด้สวดศพ ข่าว

พระน้อยใจไม่ได้สวดศพ เมาเหล้าประชดวัด ลั่น ไม่ผิดกฎหมาย ก่อนจับสึกพ้นผ้าเหลือง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปลื้มปิติ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯ ทรงขับร้องเพลง &quot;จีบโลด ยังโสดอยู่&quot; ข่าว

ปลื้มปิติ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯ ทรงขับร้องเพลง “จีบโลด ยังโสดอยู่”

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
บำนาญชราภาพ ต.ค. 69 เงินเข้าไวขึ้น 2 เช็กสูตรคำนวณ ยอดสูงสุด 7,437 บาท เศรษฐกิจ

บำนาญชราภาพ ต.ค. 69 เงินเข้าไวขึ้น 2 เช็กสูตรคำนวณ ยอดสูงสุด 7,437 บาท

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
งานเข้า! ร้านขายปุ๋ย โร่แจ้งความ &quot;เฟิร์น&quot; อ้างเป็นลูกสาวเจ้าของ ยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ข่าว

งานเข้า! ร้านขายปุ๋ย โร่แจ้งความ “เฟิร์น” อ้างเป็นลูกสาวเจ้าของ ยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
นางเอกสาวข้ามเพศ แฮปปี้ ผ่าตัดแปลงเพศแล้ว ตอนนี้ เป็นผู้หญิงเต็มตัว บันเทิง

นางเอกสาวข้ามเพศ แฮปปี้ ผ่าตัดแปลงเพศแล้ว ตอนนี้ เป็นผู้หญิงเต็มตัว

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด ปฏิทินหลวงปู่ศิลา 1 พ.ย. 69 ลุ้นรวยงวดนี้ เลขเด็ด

เลขเด็ด ปฏิทินหลวงปู่ศิลา 1 พ.ย. 69 ลุ้นรวยงวดนี้

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
วันปิยมหาราช 23 ต.ค. 69 เอกชนหยุดไหม เช็กสิทธิลูกจ้างตามกฎหมาย ข่าว

วันปิยมหาราช 23 ต.ค. 69 เอกชนหยุดไหม เช็กสิทธิลูกจ้างตามกฎหมาย

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เช็กที่นี่ วันปิยมหาราช 23 ต.ค. 2569 ขึ้นทางด่วนฟรี 3 สายทาง ตลอด 24 ชั่วโมง ข่าว

เช็กที่นี่ วันปิยมหาราช 23 ต.ค. 2569 ขึ้นทางด่วนฟรี 3 สายทาง ตลอด 24 ชั่วโมง

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไนจีเรีย พบผู้ป่วย อีโบลา ยอดดับพุ่งทะลุ 4 พันราย หวั่นระบาดเร็วสุดในปวศ. ข่าวต่างประเทศ

ไนจีเรีย พบผู้ป่วย อีโบลา ยอดดับพุ่งทะลุ 4 พันราย หวั่นระบาดเร็วสุดในปวศ.

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด มนต์สิทธิ์ คำสร้อย งวด 1 พฤศจิกายน 2569 เลขเด็ด

เลขเด็ด มนต์สิทธิ์ คำสร้อย 1/11/69 โชว์ลอตเตอรี่ชุดเลขท้าย หมานๆ รับต้นเดือน

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
สั่งเบรกเสื้อวินสีน้ำเงิน กลับลำใช้ สีส้ม นายกชี้ไม่ปลอดภัย จ่อช่วยค่าซื้อตัวละ 550 ข่าว

สั่งเบรกเสื้อวินสีน้ำเงิน กลับลำใช้ สีส้ม นายกชี้ไม่ปลอดภัย จ่อช่วยค่าซื้อตัวละ 550

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
อย่าโชว์โง่! &quot;แพรรี่&quot; สวนชาวเน็ตแซะงานศพพ่อ ยันสิทธิทหารผ่านศึก ไม่เกี่ยวคนดัง บันเทิง

อย่าโชว์โง่! “แพรรี่” สวนชาวเน็ตแซะงานศพพ่อ ยันสิทธิทหารผ่านศึก ไม่เกี่ยวคนดัง

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปBitkub ยอมรับ พบลูกค้า 49 ราย โยงเส้นทางเงินเว็บ Shuffle.com กว่า 100 ล้าน