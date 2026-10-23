เบสท์ รักษ์วนีย์ ลูกกตัญญู จ่ายค่าทนาย–ประกันตัวพ่อสมรักษ์ เปิดใจเจอปัญหาครอบครัวมาหนักแล้ว
เบสท์ รักษ์วนีย์ คำสิงห์ เปิดใจผ่านรายการ “วันนี้” ทางช่องวัน31 ถึงคดีของพ่อ สมรักษ์ คำสิงห์ อดีตนักมวยเหรียญทองโอลิมปิก โดยเผยว่าตัวเองเป็นคนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับคดีทั้งหมด ทั้งค่าทนายความ ค่าประกันตัว และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพยาน ส่วนรายละเอียดการต่อสู้คดีไม่ได้เข้าไปสอบถามมากนัก
เบสท์เล่าว่า ช่วงเช้าได้พบพ่อและเห็นว่าดูเป็นปกติ สำหรับเรื่องคดี หากพูดตามตรง หน้าที่ของเธอคือดูแลค่าใช้จ่าย จึงรับรู้เป็นยอดเงินที่ต้องจ่ายเป็นหลัก ส่วนความคืบหน้าหลายเรื่องก็ทราบพร้อมกับที่ปรากฏเป็นข่าว
“ถ้าพูดตามตรงก็มีหน้าที่รับผิดชอบแค่ค่าใช้จ่าย ทนาย ประกันตัว พยานใด ๆ ทุกค่าใช้จ่ายเป็นตัวเองจ่าย ก็จะทราบแค่ยอดตัวเลข”
เบสท์ อธิบายต่อว่า ไม่ได้ถามรายละเอียดจากพ่อมาก เพราะเมื่อพูดถึงกระบวนการทางกฎหมายก็มักเป็นภาษาทนายความ ทำให้ไม่ได้เข้าใจรายละเอียดทั้งหมด ส่วนคนที่เป็นห่วงสภาพจิตใจของพ่อ เบสท์บอกว่าสามารถติดตามได้จากการไลฟ์ของพ่อ
สำหรับสภาพจิตใจของตัวเอง เบสท์ยอมรับว่าไม่ได้เครียดเหมือนที่ผ่านมา เพราะครอบครัวเคยเผชิญปัญหามาหลายครั้งแล้ว และครั้งนี้ก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่พ่อต้องขึ้นศาล
เบสท์ยังเล่าถึงช่วงที่ครอบครัวเคยมีหนี้ก้อนใหญ่ประมาณ 30–40 ล้านบาท ซึ่งเธอผ่านเหตุการณ์นั้นมาได้แล้ว เมื่อมีปัญหาใหม่เข้ามาจึงพยายามรับมือ พร้อมยืนยันว่าจะช่วยพ่ออย่างเต็มกำลัง แต่หากศาลตัดสินว่าผิดก็ต้องยอมรับ
“เราเจอหนักมาแล้ว ถามว่าอันนี้หนักไหม ผิดแล้วศาลลงว่าให้ผิดมันก็ต้องยอมรับผิด ส่วนตัวก็ช่วยเต็มที่อยู่แล้ว”
ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2569 ศาลจังหวัดขอนแก่นอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 4 ให้จำคุกสมรักษ์ในความผิดฐานพรากผู้เยาว์ 1 ปี 12 เดือน โดยไม่รอลงอาญา และให้ชำระเงินเพิ่มเติมอีก 80,000 บาท จากเงินที่วางไว้ก่อนหน้า 120,000 บาท รวมเป็น 200,000 บาท ตามรายงานของขอนแก่นลิงก์
ภายหลังฟังคำพิพากษา ทีมทนายความยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว ก่อนสมรักษ์ได้รับอนุญาตให้ประกันตัวด้วยหลักประกันเงินสด 300,000 บาท เพื่อดำเนินการตามสิทธิในชั้นฎีกาต่อไป โดยเจ้าตัวยืนยันว่าจะต่อสู้คดีตามกระบวนการทางกฎหมาย
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